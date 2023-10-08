Палестинцы развеяли миф о высокой боеготовности израильской армии

11:00 09.10.2023 В современных конфликтах мало иметь военно-технологичное превосходство над противником



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

08.10.2023 19:59:00



Боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и представителями боевого крыла "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) демонстрируют, что в современном военном конфликте результата может достичь даже слабый в технологическом плане противник, каким до недавнего времени выглядели палестинцы. Боевики применили военную тактику, в первые часы позволившую добиться неожиданного успеха, и с учетом этого непонятно, как будет действовать ЦАХАЛ, если ХАМАС поддержат другие вооруженные формирования исламского мира, многие из которых имеют большой опыт борьбы с высокотехнологичными армиями, например, США и других стран НАТО.



Населенные пункты Израиля, в том числе Тель-Авив, 7 октября утром подверглись нескольким беспрецедентным по масштабам ударам с использованием ракет, которых, по данным СМИ, было выпущено около 2500. Израильская противоракетная система "Железный купол", о достоинствах которой много говорили в мировых СМИ, с такими атаками справиться не смогла. Многие ракеты, судя по видео в СМИ и соцсетях, поразили как гражданские, так и военные объекты. На фоне этих ударов бойцы ХАМАС, в некоторых случаях даже используя парапланы, преодолели стену безопасности и атаковали израильские поселения, расположенные вне сектора Газа. Боевые палестинские подразделения также наступали с моря на маломерных судах. Часть нападавших проникла на территорию Израиля по подземным туннелям, а также проделав проходы в заграждениях и стене, отделяющей палестинские территории от израильских.



Боевики не побоялись атаковать военные базы и штабы Армии обороны Израиля. Во многих случаях решающим был фактор внезапности, и, судя по всему, о планах ХАМАС спецслужбы Израиля просто не знали. Обозреватель Би-би-си Пол Адамс, комментируя события, считает, что "речь идет не только о, вероятно, худшем провале разведывательных служб со времени Войны Судного дня 1973 года. Главное, что Израиль, кажется, еще ни разу не терял контроль над своими городами", как это случилось в субботу, считает он. Действия палестинцев он оценивает как "чрезвычайно тщательно скоординированный и, да, жестокий, акт гибридной войны: запуск сотен ракет, за которым следует вторжение на нескольких точках по обыкновению несокрушимого забора на границе".



Сейчас в некоторых городах бои с палестинцами продолжаются. Сообщается, что в течение первого дня конфликта боевики ХАМАС захватили десятки израильтян и иностранных граждан, их удерживают в секторе Газа. Сотни убитых (по данным СМИ – до 600), тысячи раненых (около 2000) – для Израиля это серьезные потери, и потому военное руководство страны готовит против ХАМАС широкомасштабную наземную операцию, мобилизовав для этого несколько сотен тысяч резервистов. Но вот вопрос: победят ли они повстанцев?



Из зоны боевых действий поступает немало видео, и, судя по происходящему, подразделения ЦАХАЛ в субботу показали в целом невысокую боеготовность. Известный военный эксперт, комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский отметил, что против израильских военных выступила "толпа голодранцев с автоматами в руках, без бронежилетов и экипировки", однако есть и признаки наличия у них вполне эффективных средств поражения – "в частности, беспилотников, оснащенных подвесными бомбами". Ходаковский полагает, что израильские силовики "с толпой необученных энтузиастов справиться смогут, но если вдруг им предстоит столкнуться с противником более организованным – израильтян ждет большой сюрприз: их армия небоеспособна". В подтверждение таких выводов он говорит о том, что солдаты ЦАХАЛ, "сделав ставку на технологии, по земле передвигаются неуверенно". Как заявил Ходаковский, при встрече с силами, действующими в зоне СВО, "танки на городских улицах закончились бы еще на первом квартале – их бы банально уничтожили". "Но израильтяне беспечно катаются по городской застройке, не опасаясь боевиков с гранатометами. Может, они убеждены в неспособности нахлынувшей орды к эффективным действиям, но и на старуху бывает проруха", – отмечает эксперт.



В свою очередь, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев считает, что при захвате военных баз и населенных пунктов Израиля палестинцы эффективно использовали тактику ближнего боя. "Есть кадры, как они попадают в танки Merkava из знакомого еще с советских времен РПГ-7 и сбрасывая боеприпасы с беспилотников. Они поражали бронеобъекты противника и из иранского противотанкового ракетного комплекса "Дехлавия" ночью, поскольку колонны ЦАХАЛ почему-то шли в темное время суток с включенными фарами. Налицо явное неумение ЦАХАЛ грамотно организовать оборону в ближнем бою и на марше", – говорит эксперт "НГ".



Неткачев, как и Ходаковский, подмечает, что против ЦАХАЛ в основном выступили в целом малообученные палестинские вооруженные формирования, а в воскресенье на севере Израиля – некоторые подразделения ливанской "Хезболлы". "Но зададимся вопросом, что будет, если через Египет, Ливан и Иорданию в Палестину и Израиль проникнут другие исламские вооруженные формирования, к примеру, такие как йеменские хуситы, боевики "Талибана" (запрещенная в РФ организация) и т.п. Они хорошо владеют тактикой ближнего боя, имеют навыки диверсионных операций, оснащены современными вооружениями. Будет настоящая большая война, которая может превратиться в мировую, поскольку за Израилем стоят Соединенные Штаты и почти все страны Европы. И они будут Израиль защищать", – считает генерал.



Подобные выводы делает и политический деятель Олег Царев: "Как бы то ни было, произошедшее показало, что Израиль уязвим. И многое теперь зависит от того, насколько быстро Израиль наведет порядок на своих территориях. Чем дольше будет идти этот процесс, тем больше будет желающих присоединиться к ХАМАС. И вот тогда действительно вспыхнет весь Восток, а может, и мир".



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Второй день войны в Израиле: заметки очевидца

Расчистка бомбоубежищ, гигантские очереди в пункты переливания крови, косые взгляды на соседей



Ярослав Инородцев

08.10.2023 12:50:00



Израильский город Хайфа, 8 утра. По громкой связи раздается объявление: "Всем жильцам нашего дома просьба забрать из бомбоубежища личные вещи". Иду к администратору хостела, где проживают в основном пожилые люди. Говорю о том, что вчера целый день искал того, кто мог бы открыть "защищенную комнату", которая есть во многих израильских домах. Ну, не во многих – здесь я приукрасил. На самом деле основная часть застройки в городах – хилые бетонные здания, построенные давно, еще без учета ракетных атак "Хамаса" и "Хезболлы". Жильцы таких домов в центре и на юге страны провели минувшую ночь на лестничных клетках.



У нас такое помещение есть. И вот утром в воскресенье, когда уже сутки в Израиле идет война с террористами, а еще с вечера объявлено ЧП, я смог увидеть комнату, которая на иврите называется "мамад". Она, по сути, превращена в кладовку. Завалена разным хламом – от стройматериалов до сушилок белья. Предлагаю себя в добровольные помощники и вывожу на тележках весь этот хлам либо в незанятые квартиры, либо на помойку.



У меня и моих соседей приготовлены рюкзаки, где лежат документы и вещи первой необходимости. Хайфа сейчас – место, наверное, самое безопасное. От Газы слишком далеко. Жарко здесь станет, если в дело вступит "Хезболла". Время от времени где-то за облаками раздается рычание истребителей. Они летят в сторону ливанской границы. Пишут, что и там начались перестрелки и бомбежки.



Как реагируют на происходящее арабы



Еще скрытая опасность – большое число проживающих в городе арабов, как мусульман, так и христиан. Нет сомнений, что среди них есть те, кто симпатизирует "Хамасу".



Вчера поздно вечером я заходил в маленький магазинчик за углом, чтобы купить воду. Обычно это хорошее подспорье: можно купить все необходимое, что не успел взять в дальнем супермаркете. Продавец встретил меня приветствием: "Доброе утро!" Я со смехом ответил, что сейчас вечер. Нет, доброе утро, повторил он без тени улыбки. Только потом, просматривая новости, я увидел, что главарь "Хамаса" Исмаил Хания назвал убийство сотен израильских военных и гражданских жителей "утром освобождения Аль-Аксы".



Вечером на набережной почти не было народу. На закате в субботу, да еще на исходе праздничной недели, здесь обычно толпы людей наслаждаются мягкой октябрьской погодой. Теперь же редкие прохожие торопливо проходили по кромке морского побережья. Я заметил только одну арабскую семью, хотя в мирные времена в это время множество мусульманских и христианских компаний располагаются на пляже и на лужайках приморской полосы.



В соцсетях здесь также следят за реакцией России на происходящее в Израиле. В различных каналах задают вопросы, что теперь делают релоканты, которые отправились на Ближний Восток в последние полтора года. Кто с сочувствием, кто со злорадством предполагает, что они сейчас штурмуют аэропорт Бен-Гурион, чтобы сесть на рейсы на Москву или "куда подальше" от войны. В основном фокус на известных личностях, селебрити. Судя по новостям, некоторые из них вовсе не в Израиле, у них гастроли в европейских странах.



Но могу сказать как свидетель, куда отправились многие молодые люди, по виду которых можно безошибочно определить, что они приехали в Израиль недавно. Они почти не знают иврит и беспомощно озираются, стоя в гигантских очередях. Эти очереди сейчас есть в каждом крупном израильском городе, есть такая очередь и в Хайфе. Люди стоят на станцию переливания крови, чтобы помочь больницам, куда попали более чем тысяча пострадавших от субботней террористической атаки.



В первые часы войны появились сообщения, что крови для раненых не хватает, и многие приехали к пунктам сбора. Здесь их уже с 10 утра ждали длинные очереди. Вперед пропускали молодых людей, которым предстояло сразу же отправиться на военные сборы резервистов.



В какой-то момент сотрудники медцентра объявляли, что нужны определенные группы, а остальным советовали разойтись по домам. Но люди не уходили. Многие из них переговаривались на русском языке, переспрашивали друг у друга, что же делать, и продолжали стоять. Понадобилось примерно пять часов, чтобы те, кто не знал, какая у них группа крови, попали внутрь здания и прошли собеседование с медиками. Тех, кто пришел в первый раз, ждало разочарование – им предложили вернуться в последующие дни. В воскресенье там же выстроились новые очереди.



Хайфа Источник - НГ

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