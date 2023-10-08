 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фрики и шреки германского милитаризма, - А.Белов
13:24 09.10.2023

08.10.2023 | Алексей БЕЛОВ

Шрек германского милитаризма
К вопросу о природе ярой русофобии фрау Штрак-Циммерман

На днях стало известно, что правительство Германии не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, ни сейчас, ни в обозримом будущем, о чем со ссылкой на источники в Берлине написала газета Bild. Правда, как сообщает издание, официального отказа Киев пока так и не получил, но по дипломатическим каналам Зеленскому уже довели решение Шольца.

Сказать, что в Офисе президента Украины не образовались таким новостям – означает ничего не сказать. Поговаривают, что бывший комик был в ярости даже распорядился начать консультации с Вашингтоном на тему отказа от транзита российского газа по территории Украины.

Да-да, война войной, но газ регулярно поставляется в Европу через украинскую ГТС, а Газпром исправно платит за это украинскому Нафтогазу. Срок завершения нынешнего контракта, намерения продевать который не имеет ни одна из сторон, 31 декабря 2024 года. Впрочем, с нового года украинская ГТС и так переходит под управление американской компании и российский газовый монополист будет иметь дело уже с ней, а не с руководством "Незалежной".

Но вернемся в Германию, а точнее – сначала в Лондон. Именно отсюда прозвучал самый громкий призыв к руководству ФРГ дать зеленый свет поставкам Taurus Украине. Отметился бывший уже министр обороны Великобритании Бен Уоллес: "Мы сделали это со Starstreak и Storm Shadow. Теперь Германия должна отправить свои ракетные системы Taurus на Украину и присоединиться к Великобритании и Франции".

Что ж, ожидать иной реакции от одного из самых одиозных "ястребов" Европы вряд ли стоило. С другой стороны, "пернатых хищников", склоняющих Шольца к более радикальным действиям хватает и в самой ФРГ.

Наиболее ярким представителем германского милитаризма, я бы даже сказал – его лицом, является председатель Комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Для тех, кто никогда не слышал об этой удивительной женщине, приведу всего лишь одно ее высказывание, которое в полной мере характеризует нашу сегодняшнюю героиню.

"Путин слишком напуган для применения ядерного оружия. Нам нужно сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить логистику ВС РФ. Международное право разрешает Украине нападать на военные цели и на территории России, совершенно независимо от того, где произведено оружие и кто его поставляет. Сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии".

Полагаю, пояснения здесь излишни. И все же кое-что добавить считаю необходимым. Непривычная и даже пугающая для русского уха фамилия Штрак-Циммерман вызывает аллюзии с именем Шрек. Правда, в отличие от в целом позитивного диснеевского героя, наш "огр" действительно страшный (Schreck – по-немецки ужас).

Памятуя о том, что глаза – это зеркало души, и на лице обычно отражается внутренний мир человека, я все же не стану обсуждать внешность немецкого парламентария, хотя, признаюсь честно, глядя на нее, сложно отделаться от мысли о бабе Яге. Поговорим лучше, так сказать, о моральном облике фрау Штрак-Циммерман о ее взглядах на жизнь. Хотелось бы понять, чем вызвано ее принципиальное и, похоже, глубоко личное желание – убивать русских.

И тут все довольно прозаично: эта депутат германского парламента – типичный образец агента американского влияния. Я бы даже сказал – эталонный.

В свое время темой докторской диссертации Штрак-Циммерман в Мюнхенском университет было "изучение отражения образа США в репортажах телеканала ZDF". С тех пор ее судьба была непременно связана со всеми проамериканскими, натовскими и трансатлантическими структурами в Германии. Судите сами.

Штрак-Циммерман является членом президиума в "Немецком обществе оборонных технологий" (Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik), цель которого продвижение интересов военной промышленности ФРГ. Недаром DGfW тесно сотрудничает с германским оружейным концерном Rheinmetall.

Она – член президиума в лоббистской ассоциации "Группа поддержки немецкой армии" (Förderkreis Deutsches Heer), член правления "Немецкого атлантического общества" (Deutsche Atlantische Gesellschaft), известной трансатлантической структуры, которая выполняет задачи дальнейшего укрепления НАТО, член консультационного совета "Федеральной академии политики безопасности" (Bundesakademie für Sicherheitspolitik).

Кроме прямой связи с глобалистскими организациями США, созданными для того, чтобы держать в узде германскую политику, Штрак-Циммерман наряду с Мишель Мюнтоферринг (СДПГ) и Агнешкой Бруггер ("Зеленые") была в свое время активной участницей движения "за феминистический подход во внешней политике". Все это также довольно хорошо характеризует ее политические взгляды.

Также важно отметить, что ультра-либеральная партия FDP (Свободные демократы), к которой принадлежит Штрак-Циммерман, на протяжении практически всей свой истории, начиная с 1948 года, отличается довольно жесткой антироссийской позицией. Я бы даже сказал, что сегодня они борются с "Зелеными" за титул самой русофобской партии Германии. А потому совершенно неудивительно, что члены партии продвигают подобную милитаристскую повестку.

Впрочем, все это довольно относительно. Дело в том, что ни FDP, ни их "зеленые" коллеги по "светофорной коалиции", с таким пафосом и возмущением говорящие об "автократическом режиме в России", не возражают против сотрудничества Германии, например, с Саудовской Аравией, уж точно невозможно назвать правовым демократическим государством.

Как пишет журнал Spiegel, борьба за "права человека" не мешает Штрак-Циммерман при поддержке "зеленых" министра экономики Роберта Хабека и главы МИД Анналены Бербок лоббировать сделки по оружию с нефтяными монархиями Персидского залива: с Катаром на €50 млн, Оманом на €49 млн, и Саудовской Аравией – €17 млн.

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При этом, как только речь заходит о польских требованиях Берлину по выплате репараций, у воинственной главы Комитета по обороне куда-то пропадает вся ее спесь. Почему-то в этой ситуации пресловутый германский милитаризм не срабатывает. Интересно, почему?

Подобная избирательность связана с их особым отношением к России, со стремлением наказать, унизить, а в идеале – победить и растоптать именно нашу страну.

И в этом "американские агенты" в Германии весьма последовательны. Лично у меня нет никаких сомнений, что ракеты Taurus будут режиму Зеленского поставлены, если на то будет воля Вашингтона. Несмотря на относительное большинство в парламенте, Шольц и его соратники по СДПГ не в силах сдержать "ястребиные" повадки "Зеленых" и Свободных демократов.

Более того, рискну утверждать, что на самом деле внешнюю политику ФРГ определяют сегодня именно коалиционные миноритарии, а вовсе не умеренные социал-демократы, что, кстати, отражается и на внутриполитической повестке Германии. Если уж говорить совсем откровенно, то Шольц – человек от природы слабый и нерешительный – стал фактически заложником своих "ястребиных" коллег по коалиции, таких как Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696847040


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