 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фигура Сталина больше не тревожит Роcвласти, - НГ
13:27 09.10.2023

08.10.2023 21:26:00

Версия для печатиОбсудить на форумеОтношение к памятникам советским вождям стало частью межпартийной борьбы
Дарья Гармоненко
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

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Мордовский Сталин вызвал оживление только среди сторонников КПРФ. В КПРФ сообщили о появлении памятника Сталину в Мордовии, на частной земле в селе Первомайск. Госорганы своего отношения пока не высказали, что не раз случалось и в других регионах. Поэтому, например, псковское "Яблоко" уже обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие облпрокурора, игнорирующего обращения о демонтаже монумента генералиссимусу в Великих Луках. Эксперты отмечают, что нынешняя власть перестала видеть в советских вождях какую-то для себя угрозу. И новые фигуры Сталина, и старые – Ленина превратились в антураж, вызывая по максимуму лишь обострение межпартийной борьбы.

В Мордовии памятник Сталину открыли собственно не коммунисты, а местный предприниматель Анатолий Корешков. Он спонсировал все работы и выделил землю, но проведение церемонии взяла на себя КПРФ. Были и автопробег под красными знаменами, и торжественная речь члена ЦК, первого секретаря Мордовского рескома Дмитрия Кузякина. Сам бюст Сталина якобы не новодел, а изделие еще 40-х годов XX столетия.

Памятник генералиссимусу не так давно появился также в Великих Луках благодаря поддержке директора и трудового коллектива завода "Микрон". Тогда в противниках оказались только псковские яблочники, а власти сделали вид, что обустройство частной территории их не касается. И на днях депутат Заксобрания Псковской области Артур Гайдук опубликовал ответ облпрокуратуры на его запрос, сообщив, что уже направил жалобу в Генпрокуратуру на бездействие ее регионального подразделения. Дескать, там "проигнорировали неисполнение организаторами требований положения Великолукской гордумы о порядке установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок". А облпрокуратура сочла, что раз Сталин встал перед проходной завода, то его установку не надо было ни с кем согласовывать. Любопытно, что в данном ответе восьмиметровая фигура названа "малой архитектурной формой".

Гайдук, в свою очередь, настаивает, что, по его сведениям, глава администрации Великих Лук знал о незаконности проведенных работ, но мер не предпринял. И хотя в письме директору завода он якобы предупредил, что "действия, нарушающие требования муниципального правового акта, недопустимы", но четких требований при этом так и не было выдвинуто. Однако даже больше этого яблочника возмущает, что облпрокуратура "полностью проигнорировала изложенную в обращении правовую позицию, основанную на действующем законодательстве РФ, регулирующем вопросы десталинизации общественно-политической жизни страны".

За последние годы памятники Сталину появились в десятке городов. В Боре Нижегородской области вообще идет строительство музейного комплекса "Сталин-центр", в Барнауле это пока в планах. В январе перед юбилеем победы в Сталинградской битве в Волгограде также появился Сталин, что укрепило позиции тех, кто настаивает на переименовании города. И опять протестовали в основном лишь яблочники. Между тем еще лет 10–15 назад власть сильно беспокоилась по поводу реанимации культа Сталина. В 2008-м, когда тот лидировал в голосовании проекта "Имя России", организаторам пришлось поспособствовать победе Александра Невского – и левые тогда обвиняли их в накрутке голосов.

Новые памятники Сталину, как и до сих пор стоящие повсюду фигуры Ленина, стали для власти нужным антуражам для явной ресоветизации общественно-политической жизни. Кроме того, ностальгия по коммунистическому СССР разрешена той же КПРФ в качестве своеобразной платы за пребывание в политическом консенсусе с властью.

Как считает член политкомитета "Яблока" Эмилия Слабунова, ресталинизация обусловлена тремя причинами: "Во-первых, при отсутствии собственных больших достижений все больше звучит апелляция к заслугам прошлого. Во-вторых, при борьбе с политическими оппонентами и несогласными с официальным курсом все больше укореняется силовой уклон. В-третьих, это победа в Великой Отечественной войне, которую используют в лозунге "победили тогда, победим и сейчас".

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев пояснил "НГ": "У нас ничего не делается без ведома, более того – одобрения и благосклонности власти. Поэтому и здесь власть дает согласие на игры с памятниками". Он считает, что в нынешнюю эпоху, в отличие, например, от 90-х годов, имя Сталина не табуируется, а наоборот, культивируется сверху. То, что его теперь считают положительной фигурой, например, можно прочитать в новом учебнике истории, где он обозначен как эффективный руководитель. "Раньше же власть опасалась культивировать советские символы по нескольким причинам. Во-первых, считалось, что это льет воду на мельницу коммунистов, что они чуть не реванш могут взять, а сейчас с КПРФ у власти консенсус, так что она не стесняется использовать ностальгические настроения себе на пользу. Во-вторых, раньше во власти имели голос так называемые системные либералы, а сейчас их влияние сошло на нет. В-третьих, власть добилась того, что наконец в идеологии и массовом сознании сочетаются символы империи и СССР. И, наконец, в-четвертых, либералы и просто недовольные рассеены", – подчеркнул Калачев.

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Источник - НГ
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