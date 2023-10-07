Казахстанская Freedom Holding находится под следствием Минюста США и SEC, - CNBC

14:01 09.10.2023

Tazabek - Казахстанская финансовая компания Freedom Holding, чьи акции торгуются на бирже Nasdaq находится под пристальным вниманием Министерства юстиции США и федеральных регулирующих органов, пишет американское CNBC.



Рыночная стоимость компании составляет $5 млрд, а контролирует ее 35-летний гендиректор Тимур Турлов, бывший гражданин России.



В Кыргызстане действует филиал АО "Фридом Финанс" в Бишкеке, руководителем которого согласно Минюсту, является Бауыржан Сыдыков.



Региональное отделение Комиссии по ценным бумагам и биржам США в Бостоне уже несколько месяцев проводит проверку Freedom Holding.



Прокуратура США в штате Массачусетс также проводит предварительное расследование в отношении Freedom, говорится в документах, которые попали в распоряжение CNBC. Такие расследования часто проводятся после того, как в ходе гражданского расследования обнаруживаются доказательства возможных преступлений.



В рамках совпадающих расследований SEC и Минюста США изучаются вопросы внутреннего контроля и оффшорных операций компании, а также утверждения Турлова о том, что Freedom может обеспечить своим преимущественно российским клиентам доступ к горячим американским IPO.



Подобные расследования могут длиться годами и не могут привести к уголовным или гражданским обвинениям. Пока официальных обвинений или заявлений о правонарушениях не поступало.



SEC знает о возможных нарушениях в сфере ценных бумаг в компании Freedom как минимум с 2022 года. Некоторые из вопросов, привлекших внимание следователей, включая обвинения в нарушении санкций, доступе к IPO и торговле акциями, были также затронуты в августовском отчете компании Hindenburg Research, в котором утверждалось, что Freedom "по-прежнему ведет бизнес на российском рынке, и что компания открыто нарушает санкции, а также правила борьбы с отмыванием денег (AML) и правила "знай своего клиента" (KYC)".



Как сообщили CNBC источники, знакомые с ситуацией, SEC усилила проверку после доклада Hindenburg и анализа, опубликованного в апреле компанией Citron Research, специализирующейся на продаже коротких позиций.



На сайте Freedom компания описана как поставщик инвестиционно-банковских и брокерских услуг в Центральной Азии и Восточной Европе. На сайте компании указаны два адреса в США: один в Нью-Йорке, а другой - в Лас-Вегасе, где расположены виртуальные офисы и коворкинги.



Согласно документам, компания арендует офис площадью 15 250 кв. футов (1,4 тыс. кв.м.) в здании Trump Building в Финансовом квартале Нью-Йорка. На двух этажах располагаются существующие американские подразделения Freedom, включая брокерскую фирму, зарегистрированную в Управлении по регулированию финансовой индустрии. В документах Freedom говорится, что в компании работает около 3700 сотрудников и 370 000 клиентов-брокеров.



Турлов основал Freedom в 2010 г., а к 2013 г. расширил бизнес с Москвы до ЕС. Компания заявила о выходе из российского бизнеса в феврале, почти через год после того, как Россия начала вторжение в Украину. Турлову, бывшему гражданину Сент-Китс и Невис в Карибском бассейне, а также России, принадлежит 71% акций Freedom, стоимость которых составляет около 3,6 млрд. долл.



С 2022 года Турлов является гражданином Казахстана. Ему пришлось отказаться как от гражданства Сент-Китс, так и от российского гражданства, поскольку Казахстан не признает двойного гражданства.



"Признаки незаконной деятельности"



В докладе Hindenburg Research, в частности, утверждалось, что компания Freedom помогала лицам, находящимся под санкциями, получить доступ к финансовой системе США через белизскую холдинговую компанию, также принадлежащую Турлову, которая способствовала проведению и затуманиванию транзакций. В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания Freedom признала, что через белизский филиал она ведет бизнес с лицами, находящимися под санкциями, но отрицает, что эти лица имеют доступ к финансовым системам США, Великобритании или ЕС через компанию Freedom.



Белизская компания, зарегистрированная в 2014 году, теперь называется Freedom Securities Trading Belize, или FST Belize.



"В FST Belize мы соблюдаем те же санкции, что и во всем холдинге. Нет никаких оснований для санкций, если в операции не участвуют представители США", - сказал Турлов в августовском интервью одному из казахстанских изданий.



По данным компании, FST Belize имеет казахстанские лицензии, позволяющие ей управлять платформой для торговли ценными бумагами и осуществлять международные платежи и денежные переводы. В 2021 г. правительство Казахстана внесло дочернюю компанию в список компаний, "имеющих признаки незаконной деятельности".



В ответ на это Freedom заявила, что "полностью соблюдает" местные законы и правила везде, где она работает.



Еще одним поводом для расследования со стороны американских властей является торговая активность акций Freedom, которые в 2019 году были выведены на биржу Nasdaq под тикером FRHC, а до этого торговались внебиржевым способом.



В интервью Турлова, опубликованном в четверг в Казахстане, он не сообщил, какие американские регулирующие органы обращались к компании, но сказал, что все произошло из-за доклада Hindenburg Research, который он назвал "дезинформацией".