Астана. В Министерства транспорта, МЭПР и др. назначены новые вице-министры

14:02 09.10.2023

Кадровые перестановки

Новые назначения в МЭПР, Минтрансе, МПС, прокуратуре



Нуркен Шарбиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК

primeminister.kz, 6 октября



Постановлением Правительства РК Шарбиев Нуркен Кожамуратович назначен вице-министром экологии и природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Нуркен Шарбиев родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным экономистом крестьянского хозяйства.

В 2000-2002 гг. работал ведущим, главным специалистом Департамента земледелия, Департамента стратегии и госрегулирования, Управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства РК.

С 2002 по 2011 гг. работал на руководящих должностях в структуре Министерства сельского хозяйства РК.

В 2011-2012 гг. - директор Департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2012-2013 гг. - заместитель директора Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (г. Москва).

В 2013-2014 гг. - управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

С 2014 по 2017 гг. работал в частной организации.

В 2017-2018 гг. занимал должность заместителя председателя правления АО "КазАгроФинанс".

В 2018-2020 гг. - председатель правления АО "СПК "Тараз".

В 2020-2022 гг. - управляющий директор – директор Департамента НПП "Атамекен".

С июня по декабрь 2022 г. - руководитель секретариата Проектного офиса "Ауыл аманаты" партии "АМАNАТ".

С января по июнь 2023 г. - вице-министр экологии и природных ресурсов РК.

С июня 2023 г. по настоящее время занимал должность первого вице-министра экологии и природных ресурсов.



---



В министерстве транспорта назначены вице-министры и руководитель аппарата

primeminister.kz, 6 октября



Постановлением Правительства Республики Казахстан Калиакпаров Максат Кайыржанулы и Аблалиев Сатжан Айтенович назначены на должности вице-министров транспорта. Приказом министра транспорта Мукаев Ерболат Рахметович - руководителем аппарата МТ РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Максат Калиакпаров родился в 1980 году в Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2000 году специалистом по таможенным вопросам РГП "База МТО УДП РК". В разные годы работал в коммерческих и квазегосударственных структурах; инженером в Актауском международном морском торговом порту; занимал различные должности в Министерстве транспорта и коммуникаций. С 2019 г. по настоящее время - заместитель председателя правления АО "Центр электронных финансов".

Сатжан Аблалиев родился в 1970 году в Атырауской области. Окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей и сообщений. Трудовую деятельность начал в 1987 г. оператором Центральной инженерно-технической службы Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции. С 1996 по 2004 гг. работал в Казахской Академии транспорта и коммуникаций. Долгие годы - в структуре Министерств транспорта и коммуникаций; по инвестициям и развитию; индустрии и инфраструктурного развития. Последняя должность - заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Мукаев Ерболат Рахметович назначен на должность руководителя аппарата Министерства транспорта РК. Он родился в 1961 году в Уральской области. Окончил Гурьевский педагогический институт и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет. Первым рабочим местом была Караузеньская средняя школа. Долгие годы проработал в сфере образования, внутренней политики, районной администрации, в акимате Западно-Казахстанской области. Был депутатом Сената четырех созывов. С 2021 г. - руководитель аппарата Министерства индустрии и инфраструктурного развития.



---



В министерстве промышленности и строительства назначены 3 вице-министра и руководитель аппарата

primeminister.kz, 6 октября



Постановлением Правительства Республики Казахстан Карагойшин Тимур Джиенбаевич, Бейспеков Азамат Омирзакович и Шархан Иран Шарханович назначены на должности вице-министров промышленности и строительства. Приказом министра промышленности и строительства Исакулов Рахымжан Ержанович назначен на должность руководителя аппарата ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Вице-министром промышленности и строительства назначен Тимур Карагойшин.

Родился в 1961 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, Университет технологии, строительства, оценки и управления качества.

Трудовую деятельность начал в 1978 году. Был мастером, прорабом передвижных механизированных колонн, возглавлял архитектурно-планировочное бюро. Работал директором Западно-Казахстанского областного центра Комитета по делам строительства, руководил департаментами в акимате ЗКО. В 2005-2007 гг. - заместитель акима г. Уральска. С апреля по август 2023 г. - председатель Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства - главный государственный строительный инспектор РК. С августа 2023 г. по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Вице-министром промышленности и строительства назначен Азамат Бейспеков.

Родился в 1985 году в г. Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2006 году специалистом Комитета таможенного контроля РК.

В разные годы работал в Министерстве индустрии и новых технологий, Канцелярии Премьер-Министра, Администрации Президента, Совете Безопасности. С 2022 по 2023 гг. - руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения. С февраля 2023 года по настоящее время занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.

Вице-министром промышленности и строительства назначен Иран Шархан.

Родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова.

В разные годы работал специалистом по маркетингу, экспертом, главным экспертом по госзакупкам при Министерстве здравоохранения РК. Руководил управлением госзакупок Министерства индустрии и новых технологий РК. В 2020-2022 гг. - руководитель управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области, директор департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. С сентября 2022 года по настоящее время был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития.

Руководителем аппарата Министерства промышленности и строительства назначен Рахымжан Исакулов.

Родился в 1987 году в городе Шымкент. В 2010 году по программе "Болашак" окончил Роял Холловей Университет Лондона и Бедфорд Нью Колледж (Великобритания). В 2016 году окончил Национальный Аспирантский Институт Политических Исследований по гранту Правительства Японии.

В разные годы был консультантом, инспектором Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента РК. С 2016 по 2018 гг. занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. С 2018 по 2020 гг был руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2020 году занимал должность советника министра информации и общественного развития РК. С 2020 по 2022 гг. - руководитель аппарата акима города Астаны. С 2022 занимал должность руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития РК.



---



В Павлодарской области новый руководитель департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам

Пресс-служба акима Павлодарской области, 6 октября



В Павлодарской области новый руководитель департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам

Сегодня активу области представили нового начальника департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Павлодарской области. Им стал Кожамкулов Мурат Тулегенович.

Мурат Кожамкулов родился в 1975 году, имеет высшее образование.

Трудовую деятельность начал в 1996 году следователем управления внутренних дел города Алматы.

С 2003 года по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве внутренних дел, с 2013 года - в системе Генеральной прокуратуры.

До назначения на новую должность с 2019 года работал заместителем прокурора Северо-Казахстанской области.