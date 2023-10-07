Как "черные" копатели уничтожают историю Восточного Казахстана

14:05 09.10.2023

Почему историческое наследие Восточного Казахстана оказалось под угрозой исчезновения



Противоречивая ситуация сложилась на востоке Казахстана: ценнейшие археологические открытия, которыми удивляет регион в последние годы, принес краю не только мировую славу, но и угрозу их исчезновения, сообщает Zakon.kz.



"Черные" копатели, идущие по следам археологов, а зачастую и опережающие их, грабят древнейшие курганы, которые могли бы еще принести множество открытий как для историков, так и археологов. Печальный пример тому – Восточный Казахстан.



Каждая находка – открытие



Последние несколько лет для Восточного Казахстана стали знаковыми – именно археологические открытия, случившиеся здесь, прославили не только регион, но и Казахстан на мировом уровне. Артефакты, обнаруженные здесь, стали экспонатами выставки "Золото Великой Степи". Они были представлены в Лондоне, в музее Фицуильяма, где произвели фурор, были оценены зарубежными специалистами и признаны культурным событием года в Европе. И дело не просто в том, что найденные археологами древние предметы быта и украшения датировались VIII – III вв. до н. э., что само по себе невероятно ценно и интересно, но еще и потому, что перевернули представление людей о саках - кочевниках эпохи бронзы.



Благодаря недавним находкам саки предстали не просто грозными и бесстрашными воинами, но и умелыми ювелирами, мастерами гончарного дела. Золотые украшения, найденные в древних курганах на Востоке страны, и сегодня поражают тонкой работой мастера, своей красотой.



В одном из захоронений были найдены 15 тысяч золотых украшений тончайшей работы. Ими была украшена одежда молодого лучника. Найденные золотые артефакты VIII – III вв. до н. э. были в погребальных комплексах Восточного Казахстана – Шиликты, Елеке Сазы, Берель.



Не менее удивительными оказались и находки, обнаруженные в Курчумском районе области. Убранство лошади – удила, седло, ремни, подпруги – изготовлены из чистого золота, украшены золотыми деталями.



"Нашему восторгу не было предела, когда мы нашли эти артефакты. Это невероятная ценность для науки, истории. Это подтверждает, что саки были не просто кочевым народом, а многое умели, были мастерами во многих сферах жизни. Но большая часть курганов была беспощадно разграблена. То есть до археологов там успели побывать черные копатели, которые не просто присваивают ценнейшие для науки предметы, но и затаптывают, разрушают то, что может стать поводом для очередной сенсации – слои земли, предметы быта и другое. Ну, зачем грабителю, который пришел туда в поисках золота, заботиться о каком-то глиняном горшке, которым пользовались несколько тысячелетий назад", - говорит профессор, главный научный сотрудник института археологии им. А.Маргулана Зейнолла Самашев.



Без наказания



По словам ученого, происходит это повсеместно. Черные копатели, опережая археологов, не гнушаются ничем. В поисках наживы они используют не только кирку, лопаты и металлоискатели, но и в буквальном смысле тяжелую технику – бульдозеры, тракторы - которая в прямом смысле не оставляет камня на камне.



"Руки опускаются и у ребят-студентов, работающих во время практики на раскопках курганов, и опытных археологов, кропотливо расчищающих слой за слоем древнего погребения, когда они натыкаются на разграбленные курганы. Сколько раз они меня спрашивали: "Как так можно? Как люди не понимают, что уничтожают невероятную ценность не только для историков и археологов, но и всего поколения?", - рассказывает Зейнолла Самашев.



Слова ученого подтверждает другой пример. В прошлом году уже не в Курчумском, а в Жарминском районе тогда еще Восточно-Казахстанской области (сегодня Абайская область) произошла аналогичная история. На территории одного из хозяйств, где ранее были обнаружены, но до сих пор так и не исследованы более 200 курганов, появились "черные" копатели. Только благодаря бдительности местных жителей, которые даже скот в той стороне не пасли, чтобы ненароком не разрушить артефакты, варваров удалось остановить. Люди прогнали грабителей, а вот в полицию заявлять не стали, говорят – бесполезно.



"Сталкивались уже с этим. Полиция ничего не может сделать. У нас они еще не начали копать – люди вовремя их остановили, а значит – им и нечего было предъявлять. Но у них были с собой специальное оборудование – металлоискатели, лопаты! Не на прогулку же они сюда со всем этим приехали", - возмущается местный житель Куаныш Сулейменов.



Вместе с тем, в полиции региона утверждают, что о подобных фактах обязательно надо сообщать в правоохранительные органы.



"Ни один подобный факт не останется без внимания. В полиции обязательно зарегистрируют случай, будет проведено расследование, по результатам которого будет принято решение о привлечении к ответственности нарушителя. Наказание будет зависеть от нанесенного ущерба", - сообщила представитель пресс-службы департамента полиции Восточно-Казахстанской области Татьяна Карпова.



Также стало известно, что на данный момент ни один черный копатель не понес хоть сколько-нибудь серьезного наказания. Обычно задержанные отделываются штрафом и чаще всего вновь возвращаются на облюбованное место в поисках своей добычи, уничтожая историю, культуру народа.



Ужесточить закон – сохранить историю



Сами археологи отмечают, что интерес к древним курганам у "черных" копателей появился в неспокойные 90-е годы, а вот активизировалсч около 8-10 лет назад. Специалисты связывают это с тем, что именно в те годы казахстанская археология получила серьезную господдержку в виде финансирования на раскопки, исследования и "рассказала" о своих открытиях общественности.



"Это же логично: сначала мы делимся в СМИ своими открытиями, находками, кричим о сенсациях, тем самым буквально указываем им путь. "Черные" копатели ведь идут по следам археологов, выслеживают их, следят, когда они сделают свою работу – раскопают, расчистят, а потом опережают их", - делится Зейнолла Самашев.



Ученый уверен, что грабители – не одиночки, не случайные люди.



"Это целая мафия международного масштаба, это подпольная антикварная империя, у которой сеть своя иерархия, четкая структура. У нее есть сайты, где выставляются на продажу антикварные вещи, налажены ранки сбыты и даже проводятся аукционы", - рассказывает археолог.



Зейнолла Самашев уверен, что единственное, что можно сегодня сделать - это ужесточить законодательство для наказания "черных" копателей.



"Пока хоть одного не поймаем за руку и не посадим, ничего не изменится. В противном случае, памятники истории просто не спасти", - категорично заявляет археолог.



Летом этого года казахстанские археологи в очередной раз потребовали ужесточить закон в отношении "черных" копателей. Дело в том, что в соседней России это уже сделано. Для Казахстана это означает только одно – теперь грабители древних курганов ринутся к нам. Дело еще и в том, что в Казахстане существует запрет на вывоз тех находок, которые обнаружены на территории лицензированных раскопок. В отличии от России, где все, что находится под землей и водой – собственность государства.



Примерно того же самого хотят добиться и казахстанские археологи. По их мнению, только тогда можно будет остановить расхитителей истории.



Кира Мороз,

Бота Ибраева