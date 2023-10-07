Как это... Арабские феллахи мутузят наипередовую армию Израиля, - СП

14:06 09.10.2023 "ЦАХАЛ, армия непуганых": Важнейшие уроки для нашей СВО на Украине из боевых действий в Израиле

Мир пытается понять, как, чем и почему самую высокотехнологичную боевую организацию мира бьют малообразованные арабские "феллахи"



Сергей Ищенко



На зависть оперативно и профессионально сайт bmpd российского научно-исследовательского Центра анализа стратегий и технологий проанализировал причины сокрушительных провалов израильских военных на первом этапе очередного кровавого конфликта на Ближнем Востоке. Прямые проекции на ход и перспективы нашей спецоперации на Украине при этом очевидны. И многое объясняют в том, как и почему и наша СВО складывается столь трудно для России.



Заголовок статьи, о которой идет речь, говорит сам за себя. И в комментариях, уверен, совершенно не нуждается: "Армия непуганых".



В материале bmpd говорится: "Беспрецедентная атака ХАМАС из Сектора Газы на Израиль 7 октября 2023 года продемонстрировала системный кризис израильской военной организации, почивавшей на опыте и достижениях длительного периода успешных войн против арабов. Увы, история показывает, что хорошая армия выковывается скорее из поражений и неудач, чем из побед.



У Израиля поводов к культивированию благоглупостей в стиле "можем повторить" исторически было изрядно, и длительное упоение собственными успехами в сочетании с гипертрофированным национализмом также привело израильскую военную систему ко всем очевидным результатам этого на практике - зазнайству, варению военной организации "в собственном соку", переоценке значения собственного опыта и собственных достижений, пренебрежению к опыту других стран и других конфликтов, просчетам в оценке важных направлений развития военного дела, недооценке противника.



Легендарные победы Израиля с 1948 по 1982 годы были победами во многом современного индустриального урбанизированного общества над вооруженными силами отсталых во многом аграрных "крестьянских" арабских обществ, над армиями "феллахов". Именно оттуда идут пресловутые рассказы о "неполноценном" для современной войны и успешного военного строительства арабском "менталитете". Однако арабские общества быстро меняются, урбанизируются, становятся городскими, образованными и входят в "информационное общество".



Лишь явной и вопиющей недооценкой противника, говорится в статье, можно объяснить, что "даже на очевидно самом опасном направлении границы с Сектором Газы не было людей не только для охраны и обороны самой линии границы и КПП на ней, но даже для самоохраны ППД (пунктов постоянной дислокации - „СП") воинских частей".



Весь мир вдруг увидел, что вокруг израильских гарнизонов на границе с постоянно бунтующим палестинским анклавом нет даже элементарных оборонительных сооружений - вышек, дотов, рвов, окопов. Как итог - ворвавшиеся в казармы одиночные боевики безнаказанно расстреливали спавших солдат прямо в их койках.



Ровно о том же свидетельствует и фоторепортаж корреспондента AFP, сделанный утром 8 октября 2023 года (то есть - когда уже вовсю шли боевые действия!) в районе ливано-израильской границы. На снимках - развернутые стройными рядами на совершенно открытой местности для отражения возможных ударов ливанской "Хезболлы" израильские 155-мм самоходные гаубицы М109А5 (Doher). Боевые машины выстроены "колесо к колесу". К тому же - обложены ящиками с боеприпасами.



"Очевидно, что возможность контрбатарейной борьбы со стороны противника не предполагается в принципе. А о существовании барражирующих боеприпасов, БЛА-квадрокоптеров и FPV-дронов израильские артиллеристы (представители нации, еще вчера считавшейся лидером в развитии беспилотной техники) не подозревают", - пишет bmpd.



И такого рода видеокартинок из зоны боевых действий в сегодняшнем Израиле полно на мировых телеэкранах. Как выясняется, худо обученная пехота ЦАХАЛ, привыкшая действовать лишь против одиночных террористов, плотными кучами передвигается по улицам населенных пунктов, в которых проводит "зачистку". И несет при этом ненужные потери. Открыто стоящие и страшно распиаренные во всем мире израильские танки "Меркава" горят, поскольку ничем не защищены от атак воздушных беспилотников-камикадзе в верхнюю часть корпуса и башни.



Все это лично мне до боли напоминает начальный этап нашей спецоперации на Украине. То же пренебрежение к возможному удару со стороны считающегося заведомо более слабым противника. То же игнорирование требований маскировки на боевых позициях.



К каким трагедиям это привело российские Вооруженные силы на Украине в феврале-марте 2022 года помнят, думаю, все. Понесенные потери к счастью заставили нас сделать на фронте правильные выводы. Но для этого понадобилось время и немалая пролитая кровь. Успеет ли тот же путь пройти и командование ЦАХАЛ?



Не уверен. Особенно, если в ближайшее время масштабно загремит и на севере Израиля. Где на территории Ливана уже концентрируются подразделения проиранской "Хезболлы". Том тоже ситуация, мягко говоря, на грани.



"Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа", - заявило руководство "Хезболлы" в минувшее воскресенье. В ответ артиллерия армии Израиля обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге Ливана.



И не похоже, что все на этом в тех краях затихнет. Особенно солоно придется израильтянам, если боевики "Хезболлы" в ближайшие дни решатся на массированные ракетные удары по их стране.



Тут стоит учесть, что усилиями всесторонне поддерживающих "Хезболлу" и люто ненавидящих Израиль персов у этой боевой организации сформирован внушительный ракетно-артиллерийский арсенал. Еще в 2019 году американская разведка оценивала его примерно в 130 тысяч развернутых преимущественно в Ливане и Сирии тактических и оперативно-тактических ракет различного класса. Об этом в свое время в ходе визита в Каир заявлял тогдашний госсекретарь США Майк Помпео.



С той поры такого рода оружия у "Хезболлы" точно меньше не стало. Напротив. Судя по множеству данных, Иран продолжал и продолжает самое энергичное тайное довооружение этой боевой организации.



Как утверждают, в результате заботами Тегерана в распоряжении "Хезболлы" сегодня появились даже очень современные высокоточные тактические баллистические твердотопливные ракеты Fateh-110 (в переводе с персидского - "победитель") класса "земля-земля". Даже их первые модификации имели дальность полета до 250 километров и в потенциале из Ливана "накрывали" очень значительную часть территории Израиля. А дальнейшее технологическое развитие Fateh-110 - баллистическая ракета Zolfaghar (названа в честь меча Али ибн Абу Талиба, брата, зятя и сподвижника исламского пророка Мухаммеда) в состоянии гарантированно поражать цели на удалении в 700 километров.



Причем, именно сегодня стало особенно соблазнительным для врагов Израиля пустить в ход иранские ракеты "Хезболлы". Дело в том, что опять же по причине крайнего пренебрежения Тель-Авивом боевыми возможностями своих противников, судя по всему, "приказала долго жить" хваленая система ПВО еврейского государства.



Почти весь боезапас известной системы Iron Dome ("Железный купол"), как теперь выясняется, был израсходован ЦАХАЛ в минувшие выходные на отражение массированных ударов неуправляемыми и достаточно примитивными палестинскими ракетами типа "Кассам" из Сектора Газа. Коих, как сообщают зарубежные источники, боевики ХАМАС почти одновременно по Израилю в субботу и воскресенье выстреливали тысячами.



Попытки отразить это нападение системой ПВО "Железный купол" привели почти к полному исчерпанию запасов соответствующих зенитных ракет почти по всей территории крохотной, в сущности, страны.



Результат? О нем по состоянию на утро понедельника сообщает турецкая пресса: по всему Израилю еще в состоянии вести огонь только три батареи, прикрывающие Тель-Авив, одна - под Иерусалимом и еще одна - в Нетивоте на юге Израиля. Остальные имеющиеся у ЦАХАЛ зенитно-ракетные батареи "Железного купола" приведены к полному молчанию из-за отсутствия боезапаса. Именно этим, пишут турецкие эксперты, объясняется тот поражающий многих факт, что продолжающиеся, хотя и редкие ракетные пуски "Кассамов" по Ашкелону, Ашдоду и Сдероту практически больше не вызывают противодействия.



В том, что турки не врут, косвенно убеждает и свежая информация американской газеты The Washington Post. По ее сведениям, власти Израиля запросили Вашингтон о срочной помощи поставками дополнительных ракет для "Железного купола". И американцы навстречу пошли не мешкая. Первый военно-транспортный самолет с этим грузом уже приземлился на территории еврейского государства.



Беда для Израиля лишь в том, что у самих Соединенных Штатов таких ракет для серьезной войны - кот наплакал. Просто потому, что в 2019 году Пентагон закупил в Израиле всего две батареи "Железного купола", насчитывающих лишь 12 пусковых установок и 240 ракет-перехватчиков. Считалось, что эти приобретения должны помочь американским военным вокруг их военных баз на Ближнем Востоке заместить часть систем ПВО "Patriot", отправляемые оттуда в Восточную Европу.



Ну и что те самые 240 ракет-перехватчиков? Надолго ли их хватит, если в дело на стороне палестинцев вступят "Хезболла" и Иран? Ответ очевиден.



Именно поэтому на Ближнем Востоке запахло новой большой войной. Или не только на Ближнем Востоке? Источник - СвободнаяПресса

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