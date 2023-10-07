Нурлан Байбазаров возглавил Казнацхолдинг "Байтерек"

19:13 09.10.2023

Алихан Смаилов представил нового руководителя холдинга "Байтерек"

Нурлан Байбазаров занимал ответственные должности как на государственной службе, так и в квазигосударственном секторе



primeminister.kz, 5 октября



Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Национального управляющего холдинга "Байтерек" нового руководителя – Нурлана Байбазарова.

Нурлан Байбазаров занимал ответственные должности как на государственной службе, так и в квазигосударственном секторе. В частности, работал в министерствах финансов и национальной экономики, нацкомпаниях "Қазақстан темір жолы" и "КазМунайГаз", Фонде развития промышленности. С ноября прошлого года занимал должность председателя правления Банка развития Казахстана.

Алихан Смаилов напомнил, что в своем Послании народу Глава государства поставил задачу по трансформации и масштабной цифровизации деятельности холдинга "Байтерек".

"В результате должны быть устранены бюрократические барьеры, снижены сроки рассмотрения заявок и повышен уровень информированности бизнес-сообщества об имеющихся мерах поддержки. Новому руководителю нужно обеспечить реализацию намеченных планов", - сказал Премьер-Министр.



Вместе с тем он добавил, что "Байтерек" должен активизировать работу по развитию конкурентоспособного бизнеса, обеспечению граждан доступным жильем и укреплению продовольственной безопасности республики.



В заключение Премьер-Министр пожелал коллективу холдинга успешной работы в решении всех поставленных задач.