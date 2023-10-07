В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова

19:23 09.10.2023

Ольга Иванова



Мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова в израильском селении Абу-Гош около Иерусалима повреждена в результате ракетного обстрела со стороны палестинцев, сообщила пресс-служба израильского МИД.

В сообщении говорится, что мечеть повреждена в результате прямого попадания ракеты ХАМАС, передает ТАСС.



Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Абу-Гоше, одна из крупнейших на израильской территории, была открыта в 2014 году. Участие в церемонии ее открытия принимал глава Чечни Рамзан Кадыров. Она вмещает около 3 тыс. человек и имеет четыре 50-метровых минарета и золотой купол.



До этого в понедельник израильская армия сообщала о проникновении со стороны Ливана группы подозрительных лиц. Шиитское движение "Хезболла" ранее заявляло, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана.



Напомним, по Иерусалиму в понедельник нанесен ракетный удар, заявило боевое крыло движения ХАМАС – "Бригада Из эд-Дина" аль-Кассама".