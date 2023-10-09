 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американские сенаторы учат китайцев жить, - Владимир Скосырев
19:44 09.10.2023

9.10.2023

Законодатели США недовольны политикой Пекина по Палестине
Владимир Скосырев

Глава делегации Сената США Чак Шумер (в центре) призвал главу МИД Китая Ван И поддержать Израиль в конфликте с ХАМАС.
Министр иностранных дел КНР Ван И принял делегацию сенаторов США, возглавляемую лидером демократического большинства Чаком Шумером, который сообщил, что цель поездки – поддержать американские компании, работающие в Китае, и обсудить проблему наркотика фентанила, который якобы подпольно ввозится из Поднебесной. Но в разговоре с главой МИД Шумер сказал, что очень разочарован заявлением Пекина по поводу атаки ХАМАС на Израиль, к которому Китай не проявил симпатий. В США объясняют реплику сенатора тем, что демократы опасаются воздействия событий на Ближнем Востоке на помощь Вашингтона Киеву.

В делегации сенаторов три демократа и три республиканца. Как передало АР, первый с 2019 года визит законодателей США проходит на фоне нападок на Пекин в Конгрессе в связи с тем, что Вашингтон оспаривает претензии Китая на роль мировой державы.

Но об этом Шумер, естественно, не упоминал. Он сосредоточился на главном событии дня. "Я призываю вас и китайский народ встать вместе с израильским народом и осудить трусливые и злодейские атаки", – сказал сенатор.

Кстати, и представитель посольства Израиля в КНР тоже выразил недовольство позицией Китая. МИД КНР призвал обе стороны проявить сдержанность и немедленно прекратить военные действия. Но в заявлении не упоминается беспрецедентная и неожиданная атака ХАМАС. В заявлении МИД Китая также говорится, что фундаментальный путь к разрешению проблемы состоит в том, чтобы создать независимое государство Палестина. "Возобновление конфликта показывает, что заминка с мирным процессом не может продолжаться. Международное сообщество должно чрезвычайно быстро способствовать возобновлению мирных переговоров", – указывается в документе. Ван не дал ответа Шумеру в присутствии репортеров.

Как напоминает агентство, оба правительства пытаются организовать встречу президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в следующем месяце. Но расхождения двух держав по Ближнему Востоку сохраняются. Китай традиционно поддерживает дело Палестины, одновременно расширяя связи с Израилем в области торговли и технологий. Пекин повысил свое влияние на Ближнем Востоке благодаря тому, что помог восстановлению дипломатических связей между Ираном и Саудовской Аравией, а также приняв в Китае президента Сирии Башара Асада.

Что касается фентанила, то Шумер сказал, что китайские фирмы поставляют химические вещества, необходимые для производства этого наркотического препарата. Но в своей речи он затронул еще одну близкую его сердцу тему: Китаю не следует ни в коем случае поддерживать действия России в Украине. Эта реплика отразила тот факт, что финансирование Киева, которое ранее получило поддержку обеих партий, стало фактором раздора. Как сказал Майкл Коллинс, член комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, Китай – большая угроза для США, чем Россия. Поэтому республиканец проголосовал против предоставления военной помощи Украине. С точки зрения Коллинса и других республиканских законодателей, Тайвань и Украина превратились в соперников в борьбе за ограниченный объем американской военной помощи.

Между тем Министерство торговли США добавило 42 китайские компании в список тех фирм, экспортные поставки которым подвергаются рестрикциям. За что же их наказали? За то, что они поддерживают военно-промышленный комплекс России. Речь идет, в частности, о продаже микроэлектроники, которую Россия использует для точного наведения ракет и дронов. Китай в ответ назвал меры США "экономическим принуждением и запугиванием".

Перспективу встречи Байдена и Си никак не приближают и новые шпионские дела. Как сообщила The New York Times, в Сан-Франциско был арестован американский гражданин по имени Джозеф Шмидт, который служил в батальоне американской военной разведки. В частности, он служил на базе Индо-Тихоокеанского командования США, в зону ответственности которого входит Китай. Его обвиняют в передаче секретов китайскому правительству. Американский суд не раскрыл все детали дела 29-летнего бывшего военнослужащего. Он ушел со службы в 2020 году. Перебрался в Гонконг. И вдруг прилетел в США. Ему предъявлены два обвинения, по каждому можно получить по 10 лет тюрьмы. А в августе аресту за шпионаж подверглись два моряка ВМС США. Вышеупомянутые и другие случаи говорят о том, что Китай активно вербует шпионов как среди американских военных, так и среди технологических специалистов, делает вывод газета.

Источник - НГ
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