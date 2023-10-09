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Напряжение в Нигере постепенно ослабевает. Начинается вывод французских войск...
19:45 09.10.2023

09.10.2023

Начинается вывод французских войск из африканской страны
Данила Моисеев

Политические страсти внутри Нигера не угасали на протяжении двух месяцев после совершения государственного переворота.
Суд Ниамея постановил освободить сына президента Нигера Мохамеда Базума Салема. Его задержание вместе со свергнутым главой государства судьи посчитали неправомерным. Одновременно с этим Париж начинает выводить свой контингент из африканской страны. Вероятно, точкой дислокации военных станет Чад. В целом громких заявлений со стороны хунты и ее внешних критиков становится все меньше. К новым властям Нигера международное сообщество начинает привыкать.
Иск самого президента Нигера пока остался без ответа. Также непонятно, насколько хунта будет настроена освободить его сына. Но не исключено, что сделаны первые шаги по выпуску на волю самого свергнутого лидера страны. Бояться его у хунты причин все меньше: политически активная часть населения многочисленными митингами доказала, что у военных опора среди жителей имеется. О планах ввода войск стран – членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в последнее время информации тоже не поступает, несмотря на то что в самой организации в разгар дипломатического конфликта в августе заявляли, что дата интервенции якобы уже определена.

На этой неделе начинается вывод французских войск из Нигера. О таких планах в Министерстве обороны Пятой республики заявили еще в минувший четверг. Предполагалось возвращение контингента во Францию. Однако, возможно, Париж уходить из Африки так быстро не собирается. По данным Al Jazeera, французские солдаты начнут покидать Нигер в понедельник, но при этом им будет приказано осесть в Чаде, а не вернуться домой. Впрочем, до конца непонятно, насколько долго они там останутся: возможно, Чад станет лишь перевалочным пунктом по пути домой. Другим таким пунктом мог потенциально стать Бенин. Но штаб французского контингента в Сахеле находится именно в Чаде. В любом случае войска нужно выводить по земле и под прикрытием, поскольку французской авиации власти Нигера летать в воздушном пространстве страны запретили. На первом этапе из 1,5 тыс. солдат из Нигера планируется вывести 400. Остальные будут выведены до конца года.

А вот американские войска в количестве примерно 1 тыс. человек в Нигере остаются. Во-первых, Вашингтон не воспринимается Ниамеем колонизатором, принесшим многолетние страдания. Во-вторых, в Белом доме отреагировали на переворот 26 июля достаточно сдержанно.

Медиагруппа The Conversation отмечает, что у США в нигерском городе Агадес сосредоточена самая большая база беспилотников в Африке. В каком-то смысле присутствие американских военных должно предотвратить расширение влияния России в стране. Впрочем, изначально Ниамей не собирался поворачиваться в сторону Москвы настолько резко, как это сделали в Бамако.

Слабость позиции Франции проявилась в том, что изначально президент Эмманюэль Макрон отказался отзывать из Ниамея посла и военный контингент, но потом он все-таки изменил свое решение под давлением обстоятельств. Именно поэтому вывод войск воспринимается довольно болезненно для амбиций Парижа.

При этом еще до принятия решения Елисейским дворцом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркивала, что ввиду нового положения в Нигере антитеррористическая операция не может проводиться в принципе, что ставит под вопрос необходимость оставлять контингент.

С другой стороны, о полном прекращении контактов между бывшей колонией и метрополией речь не идет. Более того, уран из Нигера пока продолжает поставляться в Пятую республику, несмотря на формальный запрет со стороны хунты. Так что экономические связи останутся в силе.

France 24 подчеркивает, что французское присутствие в Нигере при Базуме усилилось. Это во многом связано с тем, что часть контингента и техники передислоцировалась из Мали, в котором ранее также произошел переворот. Напомним, Бамако тоже потребовал вывода войск Пятой республики со своей территории.

А интервенция ЭКОВАС становится все менее вероятной. О ней страны – члены организации как-то вообще предпочитают не вспоминать, будто угроз в адрес новых властей Ниамея и требований восстановить конституционный порядок и не звучало.

Источник - НГ
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