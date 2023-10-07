Израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана

19:48 09.10.2023

Вертолеты ВВС Израиля приступили к нанесению ударов по территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.



"Вертолеты Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по ливанской территории. Подробности последуют", - говорится в сообщении.