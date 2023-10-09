Впереди крах мировой финансовой системы, основанной на долларе США, - В.Прохватилов

00:23 10.10.2023

09.10.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



По мнению ведущих экспертов и самых влиятельных политиков, грабительской диктатуре доллара приходит конец



На встрече с участниками финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности Президент России Владимир Путин сказал: "Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью у которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира".



Слова Путина подтверждают ведущие западные финансисты. Так, в сентябре 2023 года глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Лагард в ходе ежегодного совещания глав мировых центральных банков в Джексон Хоул (штат Вайоминг, США) заявила, что "существуют правдоподобные сценарии, в которых мы могли бы увидеть фундаментальные изменения в природе глобальных экономических взаимодействий". По ее словам, мир вскоре может вступить в "новую эпоху", в которой "прошлые закономерности больше не могут быть хорошим ориентиром для того, как работает экономика". "Для политиков, обладающих мандатом на стабильность", это представляет собой серьезную проблему".



"В глуши Вайоминга Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, стояла перед большой аудиторией элитных руководителей центральных банков и небрежно предсказывала крах международного финансового порядка… Лагард искренне верит, что ситуация меняется к худшему, и в некотором смысле оплакивает крах глобальной системы, которую она сформировала, а которая, в свою очередь, сформировала ее", – пишет Politico.



"…Лагард высказалась откровенно. Буквально в апреле она стала первым представителем крупного западного центрального банка, выразившим явную тревогу по поводу хрупкости США, чье международное доминирование доллара "больше не должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся, поскольку такие страны, как Китай и Россия, стремятся создать свои собственные системы".



Незадолго до поездки в Джексон Хоул Кристин Лагард выступила перед лондонскими банкирами, заявив, что "Европейский центральный банк должен сделать больше, чтобы объяснить, почему его прогнозы иногда ошибочны, и признать ограничения в своей способности предсказывать будущее, иначе он рискует еще больше подорвать общественное доверие".



Через две недели после своего выступления в Лондоне Лагард, увидев, как главы мировых центробанков, включая и главу ФРС Джерома Пауэлла, не могут определиться, "наступит или не наступит финансовый Армагеддон", призвала смириться перед невозможностью как-либо повлиять на силы, неподконтрольные монетарным властям, и предрекла крах мировых финансов.



Если на сентябрьской встрече мировых банкиров в Джексон Хоул основные тревоги были по поводу спада европейской экономики, то к началу октября забеспокоились уже ведущие американские аналитики.



Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в беседе с журналистом The New York Times отметил, что его "нервирует оптимизм ФРС – можно смело предсказывать рецессию [в США], потому что ФРС ее не ожидает", и добавил, что больше всего его поразил "безудержный оптимизм ФРС в возможности мягкой посадки" экономики США, то есть избежания рецессии.



Еще один известный американский экономист Ларри Саммерс фактически признал бессилие ФРС пред лицом растущей инфляции, заявив, что "только глубокая рецессия может быть единственным способом положить ей конец".



Саммерс предупредил, что инфляция может быть выше, чем показывают официальные цифры (мы писали об этом), и что для сдерживания цен может потребоваться масштабный экономический спад.



В статье, опубликованной Национальным бюро экономических исследований, Саммерс и его соавторы утверждают, что разработали новую методологию анализа инфляции, которая, по их словам, является более точной, чем наиболее широко используемый критерий - индекс потребительских цен (ИПЦ). Экономисты полагают, что для укрощения сегодняшней инфляции может потребоваться гораздо более агрессивная Федеральная резервная система, которая не побоится обвалить американскую экономику.



Популярный американский экономический блогер Майк Снайдер пишет: "Летом многие эксперты неоднократно заверяли нас, что экономика США сможет избежать рецессии, но наступает реальность. Условия кредитования продолжают ужесточаться, продажи домов падают, убытки по кредитным картам растут, магазины закрываются по всей стране, и число банкротств растет до очень тревожного уровня. Между тем стоимость жизни продолжает становиться все более и более удушающей. Если у вас есть внутреннее предчувствие, что на горизонте нас ждут очень трудные времена, вы определенно не одиноки".



И в самом деле, американская действительность повсеместно оказывается намного хуже официальных прогнозов.



Не оправдались прогнозы официальных инстанций и о настроениях потребителей. Группа бизнес-исследований Conference Board заявила, что ее индекс потребительского доверия (за 100 единиц принят уровень 1965 года) упал до 103 в сентябре со 108,7 в августе, тогда как аналитики ожидали снижения всего лишь до 105.



Индекс Conference Board, измеряющий будущие ожидания (future expectations), также упал ниже уровня, который исторически сигнализирует о "рецессии в течение года". Наибольшую тревогу вызвало снижение индекса будущих ожиданий, который упал с 83,3 в августе до 73,7 в сентябре. Значения будущих ожиданий ниже 80 сигнализируют о рецессии в США в течение года, отмечает Майк Снайдер.



Ставки по ипотечным кредитам находятся на уровне, который принято считать "удушающим" (suffocating level). Продажи новых домов в августе упали по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку ставки по ипотечным кредитам превысили 7% и выросли до самого высокого уровня за более чем 20 лет. Согласно совместному отчету Министерства жилищного строительства и городского развития США и Бюро переписи населения, продажи вновь построенных домов в августе упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем.



Необычайно быстро растут убытки по кредитным картам. По данным Goldman Sachs, компании, выпускающие кредитные карты, терпят убытки самыми быстрыми темпами почти за 30 лет. Такой рост потерь наблюдался в новейшей истории только во время рецессии 2008 года.



В то время, когда ведущие экономисты и политики США все еще возлагают свои надежды на "мягкую посадку" экономики США, неожиданно жесткий сигнал на гораздо худший сценарий был подан самой Федеральной резервной системой: впервые за более чем десятилетие США ФРС объявила, что сократит около 300 сотрудников из своего штата в этом году.



Число дел о банкротстве в США растет уже 13 месяцев подряд. В августе 2023 года американцы подали более 39 тысяч заявлений о банкротстве, что на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. По данным Unusual Whales, помимо заявлений о банкротстве физических лиц, в августе было зарегистрировано более 41 600 новых случаев банкротства юридических лиц.



Стратегические запасы нефти в США упали до 40-летнего минимума. По мнению Goldman Sachs, это ограничивает способность Вашингтона защищать потребителей от последствий агрессивного сокращения поставок Саудовской Аравией и Россией. "На данный момент у энергетической политики США осталось меньше пуль. В ее политическом арсенале осталось меньше рычагов", - сказал в интервью CNN Даан Стрейвен, руководитель отдела нефтяных исследований Goldman Sachs. Это одна из причин, по которой Goldman Sachs ожидает, что цены на нефть останутся высокими, составив в среднем 100 долларов за баррель в следующем году. "Трехзначные цены на нефть повысят и без того высокие цены на заправках, усугубив инфляцию и потенциально повлияв на борьбу за Белый дом в 2024 году".



Недавний опрос NBC News показал, что 71% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении. За более чем 30-летнюю историю этих опросов никогда не было "такого высокого уровня устойчивого пессимизма".



С каждым новым месяцем текущего года прогнозы западных экономистов становятся все более тревожными. Если летом они уже предрекали "армагеддон" мировой финансовой системе, основанной на долларе, но еще надеялись на смягчение "посадки" экономики США, то сейчас оснований для таких надежд практически не осталось.



Если посмотреть на это с глобальной точки зрения, то Владимир Путин прав. Мир избавляется от грабительской финансовой системы Запада.