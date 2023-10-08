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МИДы стран Центральной Азии выступили с заявлениями по ситуации в Израиле
00:27 10.10.2023

МИДы стран Центральной Азии выступили с заявлениями по ситуации в Израиле

С заявлениями по ситуации в Израиле выступили министерства иностранных дел Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

8 октября МИД Казахстана выразил "глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения".

"Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", - приводит текст документа МИДа Tengrinews.kz (на веб-ресурсах МИДа заявление отсутствует).

В тот же день с заявлением по ситуации в Израиле выступил МИД Таджикистана.

"Резкая эскалация напряженности на Ближнем Востоке, приведшая к значительным жертвам среди мирного населения и разрушениям жилья и объектов социальной инфраструктуры, воспринята в Таджикистане с большой тревогой. МИД Республики Таджикистан, решительно осуждая акты насилия, призывает стороны незамедлительно положить конец насилию и начать диалог для нормализации ситуации", - говорится в заявлении.

МИД Кыргызстана отреагировал 9 октября.

"Кыргызская Республика с тревогой и обеспокоенностью следит за эскалацией израильско-палестинского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы и разрушения. Призываем стороны к прекращению боевых действий и скорейшему началу политико-дипломатического диалога в целях достижения мира, защиты гражданского населения и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

МИД Узбекистана опубликовал свое заявление в 12.56 мск – уже после нашей публикации. В Ташкенте выразили "искренние соболезнования семьям погибших в связи с последними событиями" и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выражает серьезную обеспокоенность эскалацией обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, приведшей к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения и значительно осложнившей обстановку на всем Ближнем Востоке. Призываем противоборствующие стороны принять все меры для скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования кризиса политико-дипломатическими средствами", - говорится в заявлении.

Посольство Узбекистана в Тель-Авиве рекомендовало гражданам Узбекистана, находящимся в Израиле, соблюдать все необходимые меры предосторожности, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

В посольстве также сообщили, что рейсы, связывающие Узбекистан с Израилем, продолжают выполняться. В дипмиссии попросили узбекистанцев сообщать в консульский отдел об исчезновении, ранении или другую информацию о находящихся в Израиле близких, друзьях или знакомых – по телефону +972 54 485 1397.

Реакции от министерства иностранных дел Туркменистана на момент подготовки данного сообщения не поступало.

-️ Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. ХАМАС заявил, что выпустил по территории Израиля 5 тысяч ракет, в Армии обороны Израиля заявили о свыше 2 тысячах ракет, выпущенных из сектора Газа. Кроме того, группы палестинских боевиков проникли на территорию Израиля и захватили заложников, их точное число неизвестно. Количество погибших израильтян превысило 700 человек, около двух тысяч получили ранения.

8 октября Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" и переходе страны в "состояние войны". В результате первых атак Израиля по сектору Газа убиты свыше 400 палестинцев, об этом сообщил Минздрав Палестины.

Источник - fergana
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