 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ГКНБ Кыргызстана оценил активы убитого кримавторитета Камчибека Кольбаева в $1 млрд
00:40 10.10.2023

Предварительная стоимость всех незаконно добытых активов криминального авторитета Камчи Кольбаева (Камчыбек Асанбек, "Коля-киргиз") составляет около $1 млрд. Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ), передает 24.kg.

"Анализ деятельности организованной преступной группы, начиная с 2008 года, показывает, что Камчыбек Асанбек планомерно и целенаправленно создавал ''криминальную империю'' с целью незаконного обогащения его самого и приближенных к нему лиц. По мере укрепления его положения в криминальной среде пропорционально увеличивались и незаконные финансовые активы, в том числе за счет добропорядочных предпринимателей, представителей среднего и крупного бизнеса, как в Кыргызстане, так и за его пределами", - рассказали в ГКНБ.

В число незаконных активов Кольбаева, его родственников и приближенных входят более 850 единиц недвижимости. Это роскошные особняки, коттеджи, элитные клубные дома, многочисленные квартиры в строящихся объектах, центры отдыха, пансионаты, рестораны, а также земельные участки, охотничьи угодья и конюшни. Кроме того, среди активов - свыше 60 дорогостоящих автомашин класса люкс, в том числе бронированных, драгоценности и другое имущество.

По данным следствия, часть имущества была незаконно выведена из государственной собственности и фактически отобрана у предпринимателей. Их вернут заинтересованным государственным органам и пострадавшим лицам.

Еще одним источником незаконного обогащения группировки Кольбаева были систематические поборы денег у заключенных, их родственников и простых предпринимателей под видом пополнения так называемой воровской казны. ГКНБ пообещал "искоренять подобную преступную практику".



На активы Кольбаева наложен арест. ГКНБ уже начал процедуру обращения в доход государства части имущества убитого криминального авторитета. В частности, Кольбаев владел более 700 квартирами в двух строящихся объектах, они перейдут государству.

"Криминальный статус Камчи Кольбаева и неограниченные финансовые ресурсы, а также чувство безнаказанности в разное время позволили ему влиять на политические процессы в стране. Это создавало серьезные угрозы национальной безопасности, что недопустимо в современном правовом государстве. Некоторые, включая высокопоставленных чиновников и политиков, опасаясь преступных возможностей группировки, оказывались под его влиянием, а отдельные сами искали ''дружбу и поддержку'' криминального авторитета", - сообщили в ГКНБ.

В ведомстве заявили, что работы по поиску незаконных активов Кольбаева и его окружения будет продолжена как внутри страны, так и за ее пределами, в частности, в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес-интересы.

-️ 49-летний Камчибек Кольбаев был одним из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана. Спецслужбы США включили его в список крупнейших наркобаронов в мире и в топ-10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР, чья собственность на территории Штатов подлежит аресту. За сведения, которые позволят задержать Кольбаева или помогут "нарушить финансовые потоки" его ОПГ, было объявлено вознаграждение в размере $5 млн.

Кольбаев был убит 4 октября в ходе спецоперации силовиков. На следующий день глава ГКНБ Камчыбек Ташиев предупредил членов ОПГ, что "если кто-то попытается поднять голову против общества", то будет жестко наказан.

"Отныне в республике не будет никаких воров в законе и никаких ОПГ", - подчеркнул Ташиев.

Вслед за этим в соцсетях начали появляться видеообращения других криминальных авторитетов Кыргызстана, которые заявляли об отказе от криминального статуса и обещали следовать законам.

Затем Ташиев попросил представителей бизнеса и иностранных инвесторов "не спонсировать" организованную преступность.

"Если кто-то давал деньги членам преступных группировок, прекратите это делать. Если вы продолжите финансирование, вы тоже понесете ответственность. Выясняется, что преступники брали деньги у многих предприятий, бизнесменов, даже у инвесторов и они конфисковывали чью-то собственность", - написал Ташиев в соцсетях.

Источник - fergana
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