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Американская поддержка Израиля оказалась лимитирована, - И.Субботин
00:50 10.10.2023

9.10.2023
Пентагон рассматривает варианты передачи союзнику нового оружия
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Израильской армии нужны прежде всего обычные авиационные корректируемые авиабомбы, а не системы залпового огня.
Война между Израилем и группировкой ХАМАС может увеличить свои масштабы. Администрация президента США Джозефа Байдена получила официальный запрос от своего ближневосточного союзника на предоставление дополнительного пакета военной помощи на фоне перехода в состояние войны. Впрочем, у американского официоза есть опасения, что передача оружия израильской стороне столкнется с проблемами из-за ситуации в контролируемой республиканцами Палате представителей. Пока что Вашингтон ограничился отправкой в Средиземное море своей авианосной ударной группы.
Свои опасения по поводу масштабов происходящего на Ближнем Востоке выразил представитель Кремля. "Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля, на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В связи с очевидной готовностью Белого дома предоставить Израилю военную помощь российская сторона фиксирует перспективы сужения производственных возможностей американского оборонпрома. Кремль объясняет это процессом снабжения Украины. "Технические возможности имеют свой предел", а "деньги имеют свойство заканчиваться", отметил Песков.

О том, что администрация Байдена работает над выполнением просьбы Израиля о срочной переброске вооружения, рассказали источники Politico. Ближневосточный союзник США дал понять, что нуждается в определенных видах техники. Эти категории не раскрываются, однако собеседники издания говорят, что это значительный пакет. Проблемы, впрочем, может создать ситуация в Палате представителей США, дела в которой застопорились из-за того, что республиканец Кевин Маккарти был отстранен от должности спикера. Ей так или иначе будет необходимо одобрить дополнительное финансирование. "Конгресс определенно сыграет свою роль, и без спикера это может стать проблемой", – предположил американский источник портала Axios.

Один из вариантов экстренной поддержки, которые может рассмотреть Белый дом, – это передача Израилю тех американских боеприпасов, которые хранятся на военных базах США на Ближнем Востоке. В чрезвычайных ситуациях американская сторона может открыть своему союзнику доступ к этим ресурсам, некоторые из них, как подчеркивают американские издания, ранее были задействованы для помощи украинской стороне. Тем не менее администрация Байдена пока не ожидает, что вмешательство в конфликт с сектором Газа повлияет на способность Вашингтона поддерживать Киев. Украина и Израиль имеют совершенно разные технические системы и поэтому находятся немного в разных категориях, отмечают собеседники Politico.

Пока что из-за перехода вооруженного конфликта между Израилем и сектором Газа в горячую фазу Пентагон распорядился направить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд". Глава американского военного ведомства Ллойд Остин назвал эту инициативу "мерой по укреплению потенциала Минобороны США" в регионе.

Впрочем, как замечает журнал The Drive, та среда, в которой будет находиться авианосная группа, вряд ли будет абсолютно беспроблемной. Издание напоминает, что вступившая в войне на стороне палестинцев группировка "Хезболла" обладает некоторым запасом противокорабельных ракет. Так, 17 лет назад члены "партии Аллаха" смогли поразить израильский корвет, обстреливавший побережье. "С тех пор их возможности значительно расширились благодаря Ирану. Они обладают множеством типов барражирующих боеприпасов, которые использовались против кораблей", – пишет The Drive, замечая, что потенциалы "Хезболлы" и американских ВМС, конечно, несопоставимы, однако сама ситуация усложняет присутствие в Средиземноморье.

Обмен ударами между Израилем и "Хезболлой" продолжился 9 октября, на следующий день после того, как организация объявила об открытии еще одного фронта против еврейского государства. В свою очередь, правительство Ливана попыталось сгладить ситуацию, заявив, что получило от контролирующей юг страны шиитской группировки заверения, что та не инициирует полноформатные боевые действия против соседа, если только израильская сторона не начнет преследовать Ливан. Тем не менее 9 октября ивритоязычные издания распространили данные о попытке проникновения на территорию Израиля с этой части границы.

И ХАМАС, и "Хезболла" являются союзниками Ирана, который, как сообщили источники Wall Street Journal, стоит за подготовкой наступления на Израиль. Впрочем, как заявил 9 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, все обвинения против Тегерана в планировании нынешней военной кампании носят политически мотивированный характер. По его словам, иранская сторона не вмешивается "в принятие решений другими странами, в том числе Палестиной". Канани выразил уверенность, что у палестинских группировок есть собственный военный потенциал, "чтобы защитить свою нацию и восстановить свои права".

В разговоре с "НГ" эксперт по международным отношениям Владимир Фролов заметил, что конфликт интересов между Израилем и Украиной в получении американской помощи не выглядит столь очевидно. "Израилю нужны обычные авиационные корректируемые авиабомбы в 500 фунтов (около 227 кг. – "НГ"), в то время как Украине обещана GLSDB, их наземная версия большой дальности 150 км, запускаемая из систем HIMARS, – отметил аналитик. – Вот ее компания Boeing начнет производить для Украины только в ноябре". Фролов обращает внимание, что Boeing прикручивает крылья, рули и блок наведения к бомбе 500 фунтов и прикрепляет ее на ракету.

"Так что тут не будет конкуренции с Израилем, ему наземный вариант большой дальности не нужен, авиация справляется", – подчеркивает собеседник "НГ". Фролов считает, что реактивные системы залпового огня HIMARS и баллистические ракеты ATACMS израильской стороне также не нужны, однако ей могут понадобиться дополнительные средства противовоздушной обороны, включая Patriot. Сам же израильский "Железный купол" неактуален для Киева. "Для наращивания производства нужно было год назад инвестировать в расширение производственных мощностей. Пока это делается очень медленными темпами", – резюмировал эксперт.

Источник - НГ
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