Турция включилась в борьбу против русского атома, - Дмитрий Скворцов

01:15 10.10.2023 7 ОКТЯБРЯ 2023,



"Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта", гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.



Дмитрий Скворцов

экономический обозреватель



Турция обратилась в МАГАТЭ с требованием приостановить деятельность Мецаморской (Армянской) АЭС. В качестве обоснования своего требования Турция указывает на опасность разрушения атомной электростанции из-за землетрясения. Еще одной причиной называются якобы устаревшие технологии, по которым была построена эта атомная станция. "Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта", – заявили в МИД Турции, подчеркнув, что Турция не может быть равнодушной к тому, что происходит всего в 16 километрах от ее границы.



История вопроса



Действительно, АЭС (запущена в 1976 году) находится в сейсмически активной зоне. И проектировалась именно в расчете на то, чтобы выдерживать удары стихии.



Эффективность защиты АЭС была наглядно доказана в декабре 1988 года, во время спитакского землетрясения. Полностью был разрушен город Спитак и еще 58 сел. Частично разрушены 21 город и еще более 300 населенных пунктов. Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала Армянской ССР. Однако Мецаморская АЭС не пострадала, выдержав толчки силой 6,25 балла. Но власти (и СССР, и Армянской ССР) под впечатлением чернобыльской аварии 1986 года предпочли остановить оба реактора и прекратить строительство энергоблоков № 3 и № 4.



После распада СССР и начала первой Карабахской войны Армения оказалась в энергетической и транспортной блокаде, и в отсутствие альтернатив 5 ноября 1995 года второй энергоблок был расконсервирован. В отдельные периоды Мецаморская АЭС обеспечивала до 70% электрогенерации в республике.



Затем на помощь Армении пришел Иран, северо-западные районы которого испытывали недостаток электроэнергии. Иран поставлял в Армению газ. Армения рассчитывалась за него, поставляя в Иран электроэнергию. В условиях роста тепловой генерации в Армении выработка электроэнергии на АЭС составляла около 40–45% от всей электрогенерации республики.



В 2014 году Армения заключила договор с Росатомом о модернизации АЭС. Речь шла о возможности продления срока службы действующего энергоблока Мецаморской АЭС до 2036 года. 23 марта 2023 года кабмин Армении запустил процесс по официальному оформлению продления срока эксплуатации АЭС.



Азербайджан, Турция и Грузия

Азербайджан озвучил требования по закрытию Армянской АЭС еще в 2021 году. Мотивы Азербайджана понятны, ведь закрытие АЭС означает почти двукратное снижение энергообеспеченности Армении. При этом снизятся возможности Армении поставлять электроэнергию в Иран, что может, по мысли бакинских аналитиков, снизить активность Ирана в поддержке Армении. Теперь на стороне Азербайджана открыто играет Турция.



Лишенная атомной энергогенерации Армения подсядет на азербайджанскую газовую иглу – а значит, не сможет представлять угрозу Азербайджану. Особенно если к этому времени отвернется от России, выйдет из ОДКБ и вступит в ЕС и НАТО.



В представлении Пашиняна, Запад за поворот Армении от России и выход из ОДКБ должен обеспечить республике гарантии безопасности и поспособствовать урегулированию отношений с соседями. За это Пашинян готов заплатить Арцахом и закрытием российской военной базы в Гюмри. Заодно он серьезно ослабил армянскую оппозицию, для которой защита Карабаха была одной из главных целей, а активисты которой, защищавшие Карабах с оружием в руках, сейчас – после сдачи республики – проходят фильтрационные процедуры в азербайджанском плену.



Теперь в счет включили и закрытие Армянской АЭС. Турция и Баку усиливают давление на Ереван. Для Турции, пока блокирующей вступление Швеции в НАТО, выступление против модернизируемой россиянами АЭС в Армении – это демонстративный шаг, показывающий, что Анкара идет в ногу с "прогрессивным Западом" (а заодно и с Зеленским, требующим введения мер против Росатома в следующем пакете санкций от ЕС). На самом деле, Турция от сотрудничества с Росатомом отказываться не готова. Но поставлять в Армению электричество с АЭС "Аккую" – всегда пожалуйста!



Великобритания, США, ЕС и НАТО

Оценивая позицию западных партнеров, в Ереване опираются на прошлую заинтересованность Запада в строительстве транскавказских энергетических коридоров, по которым газ и нефть из Туркмении и Азербайджана могли бы поступать в Европу в обход России. Действующий газопровод TANAP идет из Азербайджана через территорию Грузии в Турцию. Когда обсуждались вопросы создания Южного коридора, прокладке трубопроводов через Армению мешала неурегулированность конфликта между Ереваном и Баку.



Вопрос в том, что сейчас проще построить вторую ветку вдоль трассы существующего газопровода через Грузию, чем затевать новое строительство в Армении. Да, промышленность Европы, конечно, заинтересована в более дешевом трубопроводном газе. Но это снизит спрос на более дорогой сжиженный заокеанский газ "с молекулами свободы". И не исключено, что Лондон и Вашингтон будут саботировать усилия Брюсселя.



Для Закавказья это значит, что прочный мир там не в интересах Лондона и Вашингтона. Точнее, в обеих англосаксонских столицах есть круги, заинтересованные в создании хаоса на границах России. И дело не только в том, чтобы отрезать Европу от дешевого газа. Возникновение на Кавказе масштабного конфликта (особенно если в него удастся вовлечь Россию и Иран) – одна из их целей.



Турции окончательное замирение на Кавказе и создание прямого транспортного коридора в Азербайджан выгодно, а возникновение хаоса – нет. Но усиление давление на Армению создает предпосылки для взрыва как внутри Армении, так и для вмешательства Ирана.



Россия и Кавказ

Россия изначально заинтересована в установлении мира на Кавказе. И если российское общество во время первой карабахской войны было настроено скорее проармянски (и тому было историческое объяснение), то российская дипломатия долгое время старательно удерживала определенный баланс. Сейчас, после того как Пашинян объявил Россию виноватой в результатах собственных прочетов, а в Армении культивируются антироссийские настроения, этот баланс, возможно, начнет смещаться. В конце концов России важен мир на Кавказе и наличие транспортного и энергетического коридора в Иран. Если этого можно добиться без участия неадекватного Пашиняна – значит, так тому и быть.



Российские миротворцы могут остаться в Карабахе с согласия Азербайджана (которому выгодно выглядеть страной, лояльно относящейся к своим этническим меньшинствам). При этом усилия армянской диаспоры на Западе по инициированию антиазербайджанских санкций только укрепляют такой настрой Баку.



Часть западных элит, делающих ставку на создание зоны хаоса на российских границах, заинтересована спровоцировать Турцию и Азербайджан на резкие шаги, а потом поддержать Армению (или, как вариант, спровоцировать Иран, а затем поддерживать Турцию). А Россия заинтересована в установлении мира в регионе и развитии сотрудничества со всеми своими соседями.



Росатом как кость в горле



Что касается претензий Турции и Азербайджана к Армянской АЭС, то на самом деле это претензии Запада к российской атомной отрасли, которая не погибла в лихие девяностые, а напротив – находится на самом переднем крае гражданских и военных технологий. Росатом – одна из ключевых российских госкорпораций, средоточие и технологических, и финансовых, и даже политических достижений России.



Ни по соотношению стоимость/эффективность, ни по общему техническому уровню, ни одной западной компании не удалось составить действенную конкуренцию Росатому. Поэтому при объявлении какой-нибудь страной тендера на постройку новой АЭС в ход идет политическое давление, чтобы российская компания была исключена из числа участников конкурса. Когда это сделать вовремя не удается, добиваются пересмотра уже результатов состоявшегося конкурса и аннулирования победы российской компании. Так было с конкурсом на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (Чехия), так было и с контрактом на строительство АЭС "Ханхикиви" в Финляндии.



Предпринимаются огромные усилия, чтобы заставить страны, где работают построенные еще в советское время АЭС, закрыть их или как минимум перейти на использование тепловыделяющих сборок западного производства.



Так было на Украине, отказавшейся закупать топливо для своих АЭС у России и перешедшей на топливные сборки производства Westinghouse. В этих условиях турецкий "наезд" на Армянскую АЭС объективно играет против Росатома, что бы не говорили в Стамбуле, заявляя о планах продолжать сотрудничество с Росатомом.



Турция, таким образом, открыто включилась в игру Запада против российской атомной отрасли. Ранее себе это позволяли либо США, либо Украина, либо страны ЕС (Финляндия, Чехия). Источник - взгляд

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