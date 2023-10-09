Война на Ближнем Востоке: "судный день" или террористическая атака? - Г.Симаков

01:26 10.10.2023

09.10.2023 | ГЕННАДИЙ СИМАКОВ



Вторые сутки мир с ужасом и упоением обсуждает отчаянное нападение ХАМАС на Израиль. Джипы против танков, парапланеристы против самолетов, арабы против евреев. С технологической точки зрения превосходство Израиля не вызывает сомнений. В то же время вооруженные формирования палестинских арабов ("Бригады Изеддина аль-Кассама", "Исламский Джихад" и др.) все последние годы явно "учились военному делу надлежащим образом", анализируя способы нанесения максимального ущерба заведомо на порядок более сильному противнику. Вот что можно узнать о некоторых из них из открытых источников:



"Парапланы являются крайне уязвимыми для современных зенитно-артиллерийских и зенитно-ракетных комплексов. ВВС Израиля располагают как самолетами РЛДН Eitam, способными обнаруживать радиоконтрастные алюминиевые элементы парапланов на удалении около 100 - 150 км, так и десятками перспективных истребителей F-35A, способных обнаруживать подобные летательные аппараты посредством бортовых РЛС AN/APG-81/85 и оптико-электронных комплексов EOTS. Почему этого не произошло при известной нам оперативности подобных эскадрилий Хель Хаавир в этапы напряженности, пока неизвестно.



Военно-техническим советникам и экспертам ХАМАС был известен факт наличия у радиолокационного контура достаточно ощутимой тактико-технической бреши. В ХАМАС хорошо знали, что многофункциональные батарейные РЛС EL/M-2084 MMR, придаваемые комплексам Iron Dome, Barak-8ER и SPYDER-MR зачастую не располагали низковысотными обнаружителями и в некоторых случаях размещались на низменных участках рельефа.



В итоге оперирующие на небольших высотах парапланы остались банально вне сектора обзора радаров".



Газа – узкий участок земли площадью 365 кв. км, который должен был прослушиваться и просматриваться вдоль и поперек – и это не считай многочисленной агентуры, оставленной израильской армией, ушедшей еще при Ариэле Шароне. "Электронные системы на границе, в строительство и оборудование которых Израиль вложил миллиарды долларов, оказались бесполезны, – недоумевает Военная хроника, перечисляя и другие странности происходящего. – Многочисленные камеры и сенсоры также не помогли обнаружить и пресечь атаку палестинцев, равно как и боевые патрули, которых почему-то просто не оказалось рядом. Палестинские беспилотники спокойно смогли поразить автоматические пулеметы и башни с сенсорами, а штурмовые группы ХАМАС спокойно взорвали забор и пересекли границу. Никто их не пытается атаковать. Из-за несработавшей сигнализации сотни солдат ЦАХАЛ были убиты прямо в лагерях, в казармах и спящими".



По правде говоря, даже если вынести за скобки охватившие страну внутриполитические страсти, поверить в недоработку многочисленных разведок еврейского государства сложно. Возможно, одна из причин происходящего – в обозначившемся кризисе системы государственного управления и, возможно, шире – в идеологии государства, окруженного врагами (политический сионизм).



Даже если абстрагироваться от столь популярных на Ближнем Востоке конспирологических версий, трагической историей "палестинского вопроса" XX – начала XXI века накоплено столько горючего материала, что он просто не мог не прорваться в столь экстремальных формах. Вопреки давней резолюции ООН, арабской государство в Палестине так и не создано, Израиль отбирает земли у соседей, какие захочет и в любом объеме. И никто даже пикнуть не смеет, поскольку за шестиконечной звездой маячит козлиная бородка Дяди Сэма. Представим, что к Кремлю подойдет толпа и скажет: здравствуйте, мы вятичи, мы жили тут пять веков назад. Так что давайте, потеснитесь-ка. А вокруг соберутся большие и серьезные страны для подтверждения и демонстрации, на всякий случай, дубинок. После чего вятичи захватят Москву, Московскую область, а заодно остальные прилегающие территории.



В 1948 году, когда евреям по их просьбе отдали родовые земли, памятуя о холокосте (только евреев убивали за то, что они евреи), никто не думал, что сионисты так жестко возьмутся за соседей, выигрывая одну войну за другой. Ругали израильскую военщину, хихикали над шутливой песней Владимира Высоцкого, обыгрывающей советские нарративы ("…говорю, Моше Даян – стерва одноглазая, агрессивный, бестия, чистый фараон, ну а где агрессия, там мне не резон…"), сочувствовали палестинцам.



Так что же произошло? Именно то, что и должно было произойти, если бороться с недовольным народом, одновременно почивая на лаврах, забыв, что пятьдесят лет назад (подогнали нападение к юбилею – какая неожиданность) Израиль чуть было не проиграл именно из-за самоуверенности Голды Меир и Моше Даяна.



Министр обороны Израиля Йоав Галант поручил значительно нарастить частоту атак на сектор Газа и уничтожить все объекты ХАМАС



Министр обороны Израиля Йоав Галант поручил значительно нарастить частоту атак на сектор Газа и уничтожить все объекты ХАМАС



Естественно, Израиль соберет железный кулак и достигнет своих целей. Любой тлеющий конфликт может быть разрешен только двумя способами – либо полюбовно, дипломатически, либо победой того, кто сильнее. Сильнее – сплоченней, злее, стимулированнее – Израиль. Отключенный от всех систем жизнеобеспечения сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам, в случае практически неизбежной наземной операции счет жертв пойдет на десятки тысяч. В ходе вооруженного противостояния с ХАМАС изменить ситуацию на всем Ближнем Востоке, заявляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху: "То, через что пройдет ХАМАС, будет тяжелым и ужасным - мы лишь в начале кампании. Это займет время, и в ближайшие дни нам необходима особая стойкость". Однако военная победа только обозлит соперника, отодвинув настоящее решение проблемы, результат которой – мир между соседями.



Еврейское государство окружено далеко не друзьями, у которых единственная проблема - невозможность договориться между собой. Но ситуация меняется.



Сейчас политический мир раскололся, и геополитические плиты расходятся все дальше. Возможно, нападение ХАМАС на Израиль – часть большой геополитической игры, либо вооруженные группировки палестинцев Газы вознамерились воспользоваться ослаблением Запада в своих целях.



Америка с Европой заняты накачкой Украины оружием и попыткой уничтожить Россию чужими руками. Израиль – хоть и любимое детище американских сионистов, но в данный момент ему, возможно, придется разбираться самостоятельно.



Предположительно Чубайс в аэропорту Бен Гурион



В этом свете обеспокоенность вызывают релоканты. Беглецы в страну, которая "не воюет с соседями". Как пел все тот же Высоцкий: "…а там на четверть бывший наш народ". Куда они теперь? Обратно, в родные пенаты, в объятья к покинутым согражданам, на их щедрые хлеба?



Вот уж этого совсем не хочется. Пусть идут в ополчение – защищать новую демократическую родину, помогая "Неистовому Биби" менять Ближний Восток – разумеется, если это не поставит перед его страной еще более серьезные вызовы.