Прикаспийские страны хотят укрепить позиции на рынке нефти и газа, - Сергей Жильцов

06:39 10.10.2023 9.10.2023



Азербайджан, Казахстан и Туркменистан с новой силой вернулись к планам по диверсификации экспортных маршрутов



Об авторе: Сергей Сергеевич Жильцов – доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Дипломатической академии МИД России.



Проект трубопровода ТАПИ должен обеспечить доставку туркменского природного газа в Индию. Фото Reuters

Прикаспийские страны намерены расширить свое присутствие на мировом энергетическом рынке. Вновь, как и 25–30 лет назад, они пытаются позиционировать углеводородные ресурсы Каспийского региона в качестве стратегического резерва, способного оказывать влияние на мировой энергетический рынок.

Обострение отношений России с Западом рассматривается прикаспийскими государствами в качестве открывшихся возможностей для выхода на новые рынки сбыта и расширения объемов поставок нефти и газа по уже созданным трубопроводам.



За прошедшие десятилетия в Каспийском регионе была создана новая трубопроводная инфраструктура, которая позволила прикаспийским государствам поставлять свои углеводородные ресурсы на европейский рынок и в Китай. Однако говорить о каком-либо прорыве каспийских углеводородов на мировой рынок не приходится. Незначительные объемы, которые поступают из региона, рассматриваются лишь в качестве дополнительного источника получения нефти и газа. Все прогнозы о многократном росте добычи нефти и газа в прикаспийских государствах и возможности их экспорта на внешний рынок не оправдались. Основной причиной были трудности с добычей на каспийских месторождениях, отсутствие необходимой инфраструктуры, а также устоявшиеся маршруты поставок.



Глобальные изменения на рынке нефти и газа, связанные в том числе и с обострением отношений России и западных стран, предоставили прикаспийским государствам новую возможность попытаться расширить географию поставок углеводородных ресурсов и увеличить свою долю на нефтяном и газовом рынках. Соответственно в последние годы Казахстан, Туркменистан и Азербайджан активизировали свою энергетическую политику и рассчитывают укрепить позиции на нефтяном и газовом рынках.



Азербайджан рассчитывает на большее



Наиболее активно действует Азербайджан, пытаясь максимально использовать ослабление энергетического сотрудничества между Россией и ЕС и в целом конфликт между Россией и Западом. Реализация "Южного газового коридора" позволила Баку напрямую поставлять свои углеводородные ресурсы на европейский рынок, пусть и в небольших объемах. В последнее время Азербайджан рассматривает сценарии расширения своего присутствия на европейском рынке, рассчитывая заменить российский газ. Однако подобные планы связаны с рядом трудностей.



Прежде всего добыча углеводородных ресурсов в Азербайджане не демонстрирует прорывов. Например, в 2011 году в Азербайджане добыча нефти составила 45,37 млн т, а добыча газа – 26 млрд куб. м. Спустя 10 лет уровень добычи углеводородов изменился следующим образом. Так, в 2022 году в стране добыли 46,7 млрд куб. м газа и 32,6 млн т нефти с конденсатом. Подобная динамика добычи углеводородных ресурсов в Азербайджане в последнее десятилетие свидетельствует о постепенном возрастании добычи газа, роль которого значительно увеличилась. Положительная динамика в добыче газа позволила Азербайджану рассчитывать на увеличение его экспорта в Европу. В 2021 году было поставлено 8 млрд куб. м, на 2023 год запланировано поставить на экспорт до 12 млрд куб. м. К 2027 году объем поставок на европейский рынок должен возрасти до 20 млрд куб. м в год. Планы по наращиванию экспорта связаны в значительной мере с дальнейшей разработкой каспийских месторождений. В 2024 году ожидается, что начнется добыча газа с глубоко залегающих пластов месторождений "Азери"–"Чираг"–"Гюнешли".



Основными потребителями азербайджанских углеводородных ресурсов выступают Италия, Турция, Грузия. В апреле текущего года Азербайджан подписал с ЕС меморандум о формировании новой инфраструктуры. В перспективе она должна позволить Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии получать каспийский газ, в том числе через строительство новых и увеличение мощности существующих интерконнекторов.



Выдвижение подобной инициативы ЕС стало продолжением антироссийской политики, направленной на выдавливание России с европейского газового рынка. При этом Брюссель подыгрывает Баку, позиционируя его углеводородные ресурсы в качестве равнозначной альтернативы российскому газу. Подобный курс ЕС повышает риски для европейских стран, которые могут столкнуться с дефицитом газа. В то же время поддержка со стороны ЕС устраивает Азербайджан, который стремится использовать конфликт Запада с Россией в своих интересах, заявляя о готовности заменить Россию.



Энергетические коридоры Казахстана



За последние 30 лет сложилась система поставок углеводородных ресурсов на внешний рынок, которая отвечала интересам Казахстана. Надежный маршрут через российскую территорию обеспечил Казахстану выход на внешний рынок. Другие альтернативные маршруты экспорта углеводородных ресурсов не раз обсуждались в качестве потенциальных вариантов. Однако в силу разных причин все они не получали практического воплощения.



В 2022 году позиция казахстанской стороны изменилась. Казахстан стал активно реализовывать идею создания альтернативных маршрутов транспортировки углеводородных ресурсов. Ключевое условие, сформулированное политическим руководством Казахстана, заключалось в том, чтобы новые маршруты не проходили по российской территории. В частности, президент Казахстана поставил задачу сформировать альтернативные маршруты экспорта нефти, поручив правительству и компании "КазМунайГаз" "проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта". Таким образом, Казахстан рассматривает варианты формирования альтернативного энергетического коридора, который бы шел в обход России.



Транскаспийский маршрут должен был проходить в западном направлении, в сторону Азербайджана. Идеальным вариантом для Казахстана могла стать прокладка по дну Каспийского моря трубопровода, который бы вывел казахстанские углеводороды на территорию Азербайджана. Однако, учитывая длительный процесс согласования прокладки транскаспийского нефтепровода с другими прикаспийскими странами, экологические риски, а также угрозу обострения отношений с Россией и Ираном, Казахстан сделал ставку на доставку нефти в Азербайджан посредством танкеров. Этот способ не позволяет рассчитывать на кардинальную переориентацию нефтяного экспорта, да еще и в сжатые сроки. В то же время позволяет говорить о начале процесса диверсификации экспорта.



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Азербайджан сейчас активно продвигает

европейским партнерам идею

всеобъемлющего партнерства

в нефтегазовых вопросах. Фото ReutersОсновное внимание приковано к нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), через который казахстанская сторона рассчитывает поставлять свою нефть на внешний рынок. Речь идет о поставках нефти в объеме, который в перспективе должен достичь 20 млн т.

В июне 2023 года казахстанская компания "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через азербайджанскую территорию. Документ заложил общие условия и принципы сотрудничества стран, прежде всего по вопросу увеличения мощностей, необходимых для транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. Ранее, в 2022 году, компании заключили соглашение на пять лет, которое предусматривает транзит нефти из Казахстана в объеме 1,5 млн т ежегодно.



Однако реализацию этой задачи сдерживает несколько факторов. Так, по сравнению с системой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) данный маршрут имеет более высокие тарифы на прокачку нефти. Вторым фактором является отсутствие у Казахстана танкеров, которые должны обеспечить поставки значительных объемов нефти в западном направлении. Наконец, необходимо провести модернизацию отгрузочного терминала в Актау и приемного в Сангачлы, в Азербайджане, мощность которого ограничена приемом 1,5 млн т. При этом неясной остаются перспективы расширения мощности трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан. В целом на реализацию всех мероприятий может уйти много времени.



Пока Казахстан приобрел два танкера вместимостью по 8 тыс. т каждый. Они должны поставлять казахстанскую нефть в направлении Азербайджана. Для работы в Черном море, через которое нефть транспортируется на внешний рынок, Казахстан планирует приобрести еще два танкера дедвейтом по 80 тыс. т каждый. Они будут предназначены для последующего экспорта нефти, идущей через КТК. Закупка танкеров для поставок нефти не решает проблемы создания альтернативного маршрута. Подобные усилия не скажутся на объемах нефти, поставляемой по КТК.



Еще одним маршрутом экспорта казахстанской нефти являются поставки через российский трубопровод "Дружба". По нему нефть из Казахстана поставляется в Германию. В 2023 году Казахстану была предоставлена квота в 1,2 млн т. Однако темпы поставок отстают от запланированных объемов. Кроме того, данное направление имеет технические ограничения, которые не позволяют рассматривать его в качестве альтернативы КТК.



В перспективе усилия Казахстана могут дать определенный эффект. Однако говорить о переориентации экспорта казахстанской нефти с российского направления не приходится. Транскаспийский маршрут не изменит соотношение поставок нефти, которая идет через российскую территорию и по другим маршрутам. Пока основным экспортным направлением остается Каспийский трубопроводный консорциум. В 2022 году по нему было прокачано 58,7 млн т, а в 2023 году ожидается, что объем поставки составит 63,5 млн т. В перспективе мощность нефтепровода может вырасти до 82 млн т.



Таким образом, Казахстан реализует политику по диверсификации маршрутов поставок нефти на внешний рынок в условиях отсутствия реальных возможностей кардинально изменить географию поставок и нарастить объемы экспорта по альтернативным направлениям.



Туркменские проекты



Туркменистан реализует стратегию диверсификации маршрутов, рассчитывая занять ключевые позиции в экспорте углеводородных ресурсов. Амбиции Туркменистана подкрепляются оценками добычи газа на одном из крупнейших месторождений "Галкыныш". Как и в 90-х годах, Ашхабад стремится привлечь к своим ресурсам дополнительное внимание западных государств и нефтегазовых компаний. В апреле 2023 года представители страны заявили, что она может нарастить добычу на месторождении "Галкыныш" до 200 млрд куб. м газа в год и поставлять природный газ в несколько стран. Притом что в настоящее время уровень добычи на месторождении "Галкыныш" составляет около 30 млрд куб. м.



Пока Туркменистан оперирует в основном проектами трубопроводов, которые предполагается построить в будущем. Среди них проект ТАПИ, Транскаспийский газопровод и строительство четвертой нитки газопровода в Китай.



Проект ТАПИ должен обеспечить доставку туркменских углеводородов в Индию. Проект начал обсуждаться еще в 90-х годах прошлого века и пока не приблизился к реализации. В сентябре текущего года представители Афганистана заявили о возможности страны участвовать в данном проекте и готовности обеспечить безопасность будущего газопровода. Однако пока стороны не продвинулись дальше обсуждения данного проекта.



Другим потенциальным проектом, который имеет шансы на реализацию, является строительство четвертой нитки трубы из Туркменистана в Китай. Речь идет об увеличении поставок дополнительных объемов газа в Китай – примерно 25 млрд куб. м газа в год. Считается, что газ будет поступать при осуществлении второй стадии освоения месторождения "Галкыныш".



Туркменский газ стремится пробиться на европейский рынок, в том числе через строительство Транскаспийского газопровода. Идея данного проекта не новая и уже не раз обсуждалась между Азербайджаном и Туркменистаном при активном участии западных государств. Однако пока проект не продвинулся дальше идеи. За последние годы не произошло никаких кардинальных изменений ни в условиях поставок, ни в наличии мощностей, через которые можно было бы прокачивать туркменский газ. Тем не менее Ашхабад не отказался от прокладки транскаспийского газопровода. В этом ему оказывают политическую поддержку западные страны. Хотя ЕС охладел к данному проекту, понимая сложность его реализации и бесперспективность. ЕС не намерен вкладывать несколько миллиардов долларов в реализацию проекта газопровода, который в техническом плане не подготовлен. Несмотря на это, Туркменистан пытается убедить западные страны в обратном, настаивая на перспективности будущего трубопровода. Одним из аргументов, к которым прикаспийские страны уже не раз прибегали, стали прогнозы о будущем уровне добычи газа в Туркменистане. Ашхабад ожидает, что уже в ближайшее время сможет многократно увеличить добычу.



Пока более реальными выглядят проекты поставок туркменского газа, которые можно осуществлять через уже действующую инфраструктуру прикаспийских государств. В частности, Ашхабад рассчитывает наладить своповые поставки в Венгрию через территорию Ирана и Азербайджана. Данное соглашение было подписано в сентябре 2023 года. В реализации этой идеи задействована Турция, которая должна обеспечить прокачку туркменского газа по Трансадриатическому и Трансанатолийскому газопроводам. Однако и здесь туркменский газ подстерегает проблема, связанная с ограниченными возможностями "Южного газового коридора".



Азербайджан предложил свой вариант – достроить небольшой участок газопровода, который заканчивается в Каспийском море, в непосредственной близости от туркменских месторождений. По разным оценкам, сроки его строительства могут составить несколько месяцев и на реализацию проекта потребуется около 600 млн долл. Однако данное предложение пока не получило своего развития.



Перспективы каспийского экспорта



Прикаспийские государства вкладывают значительные средства, рассчитывая диверсифицировать маршруты поставок углеводородных ресурсов на внешние рынки и увеличить объемы экспорта нефти и газа. Однако пока все усилия позволяют рассчитывать на результат лишь в перспективе. Более того, чрезмерными выглядят ожидания, согласно которым каспийские углеводородные ресурсы займут значимое место в мировой энергетике.



В краткосрочной и среднесрочной перспективе каспийские углеводородные ресурсы по-прежнему будут поставляться через российскую территорию, а также в направлении Европы и Китая. При этом объемы экспорта каспийских углеводородов будут определяться несколькими факторами. Значительное влияние будут оказывать возрастающие поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые поступают в Европу и в Китай. Неясными остаются перспективы развития европейской экономики и объемы поставок газа в Китай. Тем не менее прикаспийские государства спешат участвовать в различных энергетических проектах, которые дают хоть какие-то надежды на увеличение экспорта углеводородных ресурсов. Источник - НГ

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