"Железные мечи" Израиля ударили по Ливану и сектору Газа, - Геннадий Петров

Жесткая зачистка подконтрольных ХАМАС территорий – вопрос ближайшего времени

Геннадий Петров



Израильские самолеты атаковали сектор Газа, который Нетаньяху назвал "злым городом"

Война между Израилем и сектором Газа на третий день с ее начала приобретает новый характер. Израильтяне постепенно вытесняют боевиков ХАМАС, все более активно перенося боевые действия на территорию противника. А в прессе обсуждают новый этап конфликта, наступление которого в понедельник выглядело неминуемым, – широкомасштабную наземную операцию израильских вооруженных сил в секторе Газа с неизбежными многочисленными жертвами, в том числе среди мирного населения. На все сопутствующие риски правительство Биньямина Нетаньяху пойдет: ничего другого ему не остается.



С 9 октября начинается блокада сектора Газа. Такое решение приняло Министерство обороны Израиля. "Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто", – говорится в заявлении израильского министра обороны Йоава Галанта. Сообщается, что приказ был отдан после оценки ситуации Южным командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные рапортуют о том, что все израильские населенные пункты на границе с сектором Газа взяты под контроль, – хамасовцы либо не захотели, либо не смогли там закрепиться. Наземные бои на юге в понедельник продолжались, но гораздо чаще известий о прямых боестолкновениях поступали новости об обмене ракетными ударами и атаками беспилотников.



С 8 октября в Израиле официально объявлено начало войны. Она даже получила название. Военная операция, начатая ЦАХАЛ, называется "Железные мечи". Газета The Financial Times в понедельник утверждала, что в ее рамках предусмотрена жесткая зачистка сектора Газа и ее начало – это вопрос ближайших дней. Впрочем, после заявления главы Минобороны вряд ли можно говорить о любом другом сценарии.



"Мы боремся с человекоподобными животными и действуем соответственно" – так объяснил блокаду Галант. Прежде подобных выражений израильские официальные лица старались избегать, но сейчас не тот случай, когда израильское общество ждет от своих властей политкорректности.



Потери, понесенные за первые дни войны, ужаснули страну. Телерадиокомпания "Кан" в понедельник передала, что количество погибших перевалило за 800 человек. Сюда входят и военные, и мирные жители – кого больше, пока непонятно. Но ясно, что соотношение как минимум сопоставимо. The Jerusalem Post передает, что только в лесу Реим, где был фестиваль электронной музыки с тысячами гостей, найдено по меньшей мере 260 тел. На территорию фестиваля ворвались боевики, открыв беспорядочный огонь по собравшимся.



Чтобы понять шок, в котором оказалась страна с 9-миллионным населением, нужно обратиться к относительно недавней истории. Последний крупный вооруженный конфликт сравнимого масштаба, вторая ливанская война лета 2006 года, обошлась Израилю в 165 погибших (121 военный, 44 гражданских). Тогдашнее правительство критиковали за слишком большие потери. Премьер-министру Эхуду Ольмерту война стоила падения популярности и в итоге привела к его отставке. А правительство Нетаньяху очевидный провал разведки и силовых структур, не сумевших предотвратить нападение, вообще может стереть в порошок. Но не сейчас, а после войны.



Пока же Израиль сплотился. Демонстрации протеста против судебной реформы прекращены, их участники идут кто в армию, кто в волонтеры – спасать пострадавших от бомбежек или искать тела жертв.



Судя по тем данным, которые поступают от противоположной стороны конфликта, количество погибших там меньше. Представители сектора Газа, по данным на два часа дня по местному времени в понедельник, оперируют цифрой в 560 убитых (сколько из них не комбатанты, не сообщается). Такое соотношение потерь для израильско-палестинских конфликтов нетипично: обычно палестинцев гибнет больше. Однако вряд ли кто-то сомневается, что это временное явление. У палестинцев появился и свой символ ужаса нынешней войны и жестокости противника. Если для израильтян это нападение на лес Реим, то для них – жестокая бомбежка лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Как сообщил МИД Палестины, израильские самолеты "устроили там бойню", количество жертв которой исчисляется десятками.



"Мы отомстим за этот черный день, за Израиль, за наших граждан. Мы превратим все места в этом злом городе, где скрывается ХАМАС, в руины" – эти слова о секторе Газа из субботнего обращения Нетаньяху сейчас наперебой цитируют арабские СМИ.



Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщало в понедельник о 120 тыс. палестинцев, покинувших свои дома. Это не так много, с учетом того что в секторе Газа проживает около 3 млн человек. В очередной раз оказалось, что бежать местным жителям некуда, а значит, большие жертвы среди них неизбежны, как и последующие претензии к Израилю в международных судах и организациях, на которые он ответит своими контрпретензиями.



Не менее, а возможно, и более сильный удар по экономике сектора Газа, чем блокада Израиля, нанес Евросоюз. "Крупнейший донор палестинцев – Еврокомиссия – начинает пересмотр всего пакета помощи развития в 691 млн евро. Все платежи будут приостановлены. Все проекты начинают пересматриваться. Все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложены до принятия решений", – уведомил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий. Правда, нет сообщений о пересмотре программ помощи палестинцам со стороны государств Персидского залива. Не продемонстрировать хоть как-либо свою солидарность с ними не рискуют даже страны, официально нормализовавшие свои отношения с Израилем – ОАЭ и Бахрейн. И там и там проходят демонстрации поддержки палестинцам. Митинги с осуждением Израиля, явно одобряемые местными властями, идут в Марокко (также подписавшей мирные Авраамовы соглашения с еврейским государством), Турции, Йемене, Кувейте, Тунисе.



Особое внимание приковано к Ливану. Движение "Хезболла" еще в понедельник днем отрицало, что проводит какие-либо операции на территории Израиля, но не очень скрывало, что атаки на еврейское государство в скором времени возможны. "Это больше не непобедимая сила. Израиль можно победить", – цитировал неназванного члена организации телеканал Al Jazeera. Однако к концу дня все стало на свои места. Пресс-служба Министерства обороны Израиля сообщила о том, что в ответ на обстрелы "Хезболлы" израильские вертолеты атаковали цели на ливанской территории. Второй фронт конфликта открыт. Источник - НГ

