Нефть по 200: конфликт в Израиле может ударить по Западу, - СП

06:57 10.10.2023 Обострение на Ближнем Востоке способно привести к взлету котировок на "черное золото"

Анна Седова



Нефть по 200: конфликт в Израиле может ударить по Западу



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Дмитрий Голубовский

Цены на нефть резко пошли вверх на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Всего за сутки котировки выросли более чем на 4%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже в понедельник, 9 октября, составила 87,24 долл. за баррель. Это самый высокий уровень с начала месяца. Как пишет Bloomberg, пока что говорить об устойчивом росте рано. Последствия для рынков будут определяться тем, распространится ли конфликт на остальную часть Ближнего Востока.



Особо внимательно нефтяные трейдеры сейчас следят за Ираном, который является одним из крупнейших производителей нефти и, как считают на Западе, активно поддерживает стоящее за нападением на Израиль движение ХАМАС. Сторонники ХАМАС в некоторых видео благодарили Тегеран за поддержку. Но власти США пока говорят о том, что доказательств причастности Ирана к обострению у них нет. Иранское постпредство при ООН также заявило, что Иран непричастен к атаке ХАМАС на Израиль.



Если ситуация продолжит обостряться и дальше, это создает риск сокращения поставок нефти из региона. В этом случае предложение на рынке, которое и так достаточно умеренное благодаря сокращению добычи странами ОПЕК+, снизится еще больше. На фоне дефицита цены могут резко пойти вверх.



Если для России такой сценарий, как бы цинично это ни звучало, сулит рост нефтяных доходов и может привести к укреплению курса рубля и профициту бюджета, то для США и Европы, которые и так балансируют на грани стагфляции, высокие цены на нефть могут стать началом полноценного кризиса.



Как рассказал "СП" аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский, в самом радикальном сценарии обострения цены на нефть могут подскочить и до 200 долларов за баррель. Если же ситуацию удастся быстро взять под контроль, скорее всего, они откатятся к 70−80 долларам на волне оптимизма.



- На рынке нефти в последнее время действовали несколько факторов, - говорит Голубовский. - Первый - ухудшение спроса из-за того, что тормозится мировой индустриальный сектор. Индекс PMI во всех крупных странах показывает, что дела в промышленности в мире неважные. Хорошо дела идут в Индии и в России, а в США экономика на грани рецессии. В такой ситуации цены на нефть расти не должны.



Но второй фактор в том, что нефть уже очень сильно перепродали. Еще весной, когда был банковский кризис в США, все ждали падения котировок. Но когда очень много ставок сделано на движение в какую-то сторону, движения туда не будет. Пока спекулянты несколько дней назад не стали снова ставить на рост нефти, она не могла дешеветь. Парадокс, но так работает рынок.



Еще один фактор в поддержку цен на нефть - это плачевное состояние стратегического резерва США, в котором запасов осталось на 17 дней потребления. Этот резерв должен содержать запасы нефти на 100 дней. Но Байден его распродал в попытках сдержать рост цен на топливо, потому что это важный электоральный фактор. Кроме того, большие объемы отправляли в Европу, у которой возникли трудности с топливом.



Теперь к этому балансу факторов, который держал нефть в районе 85−90 долларов за баррель, добавился Ближний Восток. Именно он определит дальнейшее направление цен. Он может либо запустить нефть на 150 долларов и выше, либо, если ситуация нормализуется, цены могут опуститься и до 70 долларов, где они были в начале года.



"СП": Насколько серьезной должна быть эскалация, чтобы цены на нефть взлетели вверх? Например, в ситуацию должен вмешаться Иран?



- Нет, достаточнот ого, чтобы в конфликт вступили проиранские группировки. Пока что ХАМАС действует в одиночку, причем, судя по сведениям СМИ, успешно. Ответ Израиля громогласный, но вряд ли эффективный. Снос городов не несет победы в войне. Можно снести Газу под ноль, но все равно не победить, если пехота не умеет наступать. Так что, мне кажется, до окончания конфликта далеко.



Один ХАМАС против Израиля не выстоит, просто потому, что у них раньше закончатся боеприпасы. У Но в регионе есть мощные проиранские группировки - Хезболла на севере, в Ливане, иранские прокси из Сирии, йеменские хуситы и так далее. Всем этим силам, которые действуют автономно и опираются на низшие слои исламского общества, достаточно сейчас создать единый фронт и выступить против Израиля. Это уже станет драйвером резкого роста цен на нефть, так как повысит ставки геополитических рисков.



Почему? Потому что на это нужно будет как-то отвечать. А как смогут на это ответить американцы, израильтяне и другие обычные страны, которые не мыслят в рамках подобного рода сетевой войны? Только пригнать авианосный флот и пытаться наносить удары по центрам принятия решений. Но чего стоят такие удары мы видим хотя бы по украинской истории. В современном мире это уже не работает, но это еще не все поняли.



Если в регионе начнется рост террористической активности, это поднимет цены на нефть. А если еще и американцы на это купятся и отправят свой флот в Персидский залив угрожать Ирану, вот тогда нефть взлетит. Ирану не нужно для этого вступать в войну, достаточно неадекватной реакции со стороны Запада.



А уж если реально начнется война и из Ирана по американским кораблям полетят крылатые ракеты… Или, еще хуже, если ракеты полетят по Дубаи. Достаточно всего несколько прилетов, и финансового центра региона не станет. Не потому, что его снесут, а потому, что все перепугаются и сбегут оттуда.



Ситуация очень хрупкая и взрывоопасная. Это состояние будет закладываться в котировки. Но реальный взлет произойдет, только если война расширится за пределы Палестины.



"СП": Для России рост цен на нефть - это позитив? Например, поможет ли это укрепиться курсу рубля?



- Сейчас цена на нефть слабо влияет на курс рубля, так как у нас валютная выручка застревает во внешнем контуре обращения. Серьезное движение нефти отразится на рубле, но не сразу. Если обострение на Ближнем Востоке продолжится, то, с учетом плачевного состояния американских запасов, нефть может взлететь и на 120, и на 200 долларов за баррель. Хотя это будет спекулятивная история.



Если это произойдет, валютная выручка резко хлынет в Россию, и у нас начнется укрепление курса рубля. Российский рынок небольшой, у него мало ликвидности, и мы вполне можем получить повторение истории прошлого года, когда курс слетел со 120 до 50 за доллар.



Конечно, сейчас ситуация может успокоиться, но мне почему-то кажется, что в ближайшие дни этого не произойдет. Складывается впечатление, что на Ближнем Востоке назревают большие неприятности. И, как бы цинично это ни звучало, для нас это неплохо.



"СП": А для Запада?



- Это станет дополнительным стимулом для падения в тяжелейший кризис. Он и так назревает, но более-менее плавно. Рост цен на нефть добавит негатива. Это будет самая плохая ситуация из всех возможных. Когда начинает расти безработица, тормозится промышленность, ускоряется инфляция на фоне высоких процентных ставок. Для всех развитых стран с высоким кредитным плечом в экономике начнется цугцванг. Потому что если ты борешься с инфляцией и поднимаешь ставки, ты устраиваешь депрессию, а если не борешься - у тебя в реальном выражении падает покупательная способность, население выбывает из трудового ресурса. Эта стагфляция, примерно то, что происходило в 70-е годы на Западе после нефтяного шока. Ситуация очень похожа и не исключено, что история повторится.



9 октября 23 Источник - свободная пресса

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