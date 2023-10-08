 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шалом алейхем vs Салам алейкум, - Михаил Синельников-Оришак
07:04 10.10.2023

Бесперспективные перспективы или чем закончится очередное обострение?
Михаил Синельников-Оришак
С началом любых экстремальных событий принято длинно вспоминать - что, после чего, да зачем. Для экономии места проще сразу дать слово Давиду Бен-Гуриону, первому премьер-министру Израиля, который еще тогда кратко и емко сформулировал и предысторию, и перспективу:

"Почему арабы должны хотеть мира? Будь я арабским лидером, я бы не искал компромиссов с Израилем. Ничего удивительного: мы отняли у них страну… Да, эта земля обещана нам Богом, но это не их Бог. Это правда, что наши корни здесь, в древнем Израиле, но с тех пор прошло две тысячи лет - какое им до того дело? Мы повидали антисемитизм, нацистов, Гитлера, Освенцим, но была ли это их вина? Они видят только одно: пришли мы и украли их землю. С какой стати они должны мириться с этим? Так что все очень просто: мы должны быть сильными и иметь мощную армию. Если мы не будем придерживаться такой политики, арабы нас уничтожат" (Конец цитаты).

Сколько продлится новая арабо-израильская война
Проблема не только во враждебном окружении (хотя, с течением времени "окружение" уже трансформировалось скорее в "недружественное", за исключением наиболее "непримиримых"), но и "перепутанностью" людей на относительно небольшой территории. Еще задолго до провозглашения Израиля, евреи заселяли палестинские земли, купленные в складчину (на деньги от еврейско-европейских общин) у местных арабов - где те продавали, там эти и заселялись. Легко сказать: "надо размежеваться", а как осуществить оное на практике? Чтоб без обид и притеснений - территория-то маленькая, да и еще и обремененная большим количеством святынь.

Пропустим подробности очередного вспыхнувшего "шалом алейхем vs салам алейкум" (и там, и там буквально:"мир вам") - для этого существует информационные агентства, передающие сообщения, как под копирку. Всегда интереснее поразмышлять, чем все успокоится на этот раз? "Миром в обмен на территории"? (концепция, подкрепленная резолюцией Совбеза ООН: два государства для двух народов). Или - "мир в обмен на мир" (не трогайте нас, а мы не станем убивать вас - с сохранением прежнего статус-кво). Так вот - первого не случится, потому что "государство Палестина", несмотря на все призывы и заявления, на данном историческом этапе не нужно никому.

Ни евреям - одно дело бомбить "сепаратистов", и совсем другое - "иностранцев". А как не бомбить, ведь чем станут заниматься палестинцы без полезных ископаемых, с феодальной инфраструктурой и отсутствием пока не сформированной привычки не умирать за Палестину, а жить за Палестину?

Ни израильским арабам - отнюдь не горящих в желании обменять комфортную работу у евреев на суровый джихад против евреев, ради гипотетической победы единоверия. Ни палестинскому руководству без разницы, какой из группировок - ибо международная помощь и электричество из Израиля, а также статус "несправедливо гонимых" - это удобно и выгодно. А постоянный "враг под боком" придает смысл существованию.

Ни "коллективному Западу" (чтобы это ни значило), ни "сплоченному Востоку" (то, чего не может быть) - слишком накладно обойдется. А будущий профит от "государства Палестина" опять же без полезных ископаемых, да с населением без привычки создавать, а не погибать - как минимум, очень уж "долгоиграющий". Это при дихотомии двух супердержав "брать на содержание" - усиливало одну из сторон, а при "однополярье" или "многополярье" - не очевидные расходы.

Поэтому, что остается? Правильно - "управляемый конфликт" (без эскалации, грозящей тотальностью) и "мир в обмен на мир", который при всем ожесточении все же оставался бы "осмысленным и пощадным". Да, государство (по сравнению с варварством) на данном историческом промежутке, является наиболее оптимальной формой территориального существования определенного количества людей, ведь не зря даже, прости Господи, ИГИЛ * стремился к государственности.

Однако основной вопрос - на ЧТО это государство будет жить, чтобы "перераспределять" надо что-то иметь, оно должно откуда-то появиться - изнутри или снаружи. Пользуясь поводом, еще раз напомню, что историю человечества следует переписать - с политической на хозяйственно-экономическую - и тогда многое (если не все) сразу прояснится. В общем же - шалом алейкум!

*Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696910640


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