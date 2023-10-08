Bloomberg: ХАМАС положил конец эпохе Pax Americana

07:07 10.10.2023

Bloomberg: ХАМАС положил конец эпохе Pax Americana



Обозреватель Bloomberg Хал Брэндс заявил, что атака ХАМАС на Израиль, совершенная ранее, стала свидетельством окончания так называемого Pax Americana, гегемонии Соединенных Штатов Америки и их союзников.



По его словам, эскалация ситуации вокруг сектора Газа является одним из многих симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности.



"Ранее советник Америки по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в настоящий момент в регионе "спокойнее, чем за последние десятилетия". Сейчас Салливан уже скорее всего пожалел о своих словах", - отметил Брэндс.



Он уточнил, что ситуация, происходящая в регионе, является концом Pax Americana - эпохи, когда Белый дом вместе со своими союзниками имели "решающий перевес".



Авторы: АНТОН ТИХОНОВ