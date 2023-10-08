 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.10.2023
07:13  Украинское оружие у ХАМАС высветило огромный нелегальный рынок, - MK
07:07  Bloomberg: ХАМАС положил конец эпохе Pax Americana
07:04  Шалом алейхем vs Салам алейкум, - Михаил Синельников-Оришак
06:57  Нефть по 200: конфликт в Израиле может ударить по Западу, - СП
06:46  "Железные мечи" Израиля ударили по Ливану и сектору Газа, - Геннадий Петров
06:39  Прикаспийские страны хотят укрепить позиции на рынке нефти и газа, - Сергей Жильцов
01:26  Война на Ближнем Востоке: "судный день" или террористическая атака? - Г.Симаков

01:15  Турция включилась в борьбу против русского атома, - Дмитрий Скворцов
00:53  Духовенство начало продвигать свое представление... О ситуации в религиозной сфере KZ, - Данияр Ашимбаев
00:50  Американская поддержка Израиля оказалась лимитирована, - И.Субботин
00:40  ГКНБ Кыргызстана оценил активы убитого кримавторитета Камчибека Кольбаева в $1 млрд
00:27  МИДы стран Центральной Азии выступили с заявлениями по ситуации в Израиле
00:23  Впереди крах мировой финансовой системы, основанной на долларе США, - В.Прохватилов
00:15  Сонная причина: почему атака ХАМАС на Израиль была столь успешной
Понедельник, 09.10.2023
19:48  Израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана
19:45  Напряжение в Нигере постепенно ослабевает. Начинается вывод французских войск...
19:44  Американские сенаторы учат китайцев жить, - Владимир Скосырев
19:28  Судьба Израиля станет делом мира, - Тимофей Бордачев
19:23  В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова
19:13  Нурлан Байбазаров возглавил Казнацхолдинг "Байтерек"
14:09  Выставка молодых художников регионов России открылась в здании Новой Третьяковки
14:06  Как это... Арабские феллахи мутузят наипередовую армию Израиля, - СП
14:05  Как "черные" копатели уничтожают историю Восточного Казахстана
14:02  Астана. В Министерства транспорта, МЭПР и др. назначены новые вице-министры
14:01  Казахстанская Freedom Holding находится под следствием Минюста США и SEC, - CNBC
13:59  Начальника "Бишкекглавархитектуры" Урмата Карыбаева водворили в СИЗО ГКНБ
13:58  В новой войне на Ближнем Востоке у Израиля есть два слабых места
13:27  Фигура Сталина больше не тревожит Роcвласти, - НГ
13:24  Фрики и шреки германского милитаризма, - А.Белов
12:14  Дружба тайная и явная. Какую поддержку ХАМАС получает от Ирана
11:00  Палестинцы развеяли миф о высокой боеготовности израильской армии
10:11  Реальный мир разбил розовые очки Израиля, - Ирина Алкснис
07:56  Пушков: "Ближний Восток загорелся не на шутку, теперь Западу не до Украины"
06:05  США – Украине: денег нет, но вы держитесь, - И.Скрипка
04:20  Израильтяне взяли в плен одного из командиров ВМС арабов Абу Али
00:50  Кавала Си: Геополитические альянсы. Путин меняет контуры мира
00:38  Al Jazeera: Выборы в Словакии и Польше: на карту поставлена не только демократия
00:36  О необходимости возвращения Узбекистана в ОДКБ, - В.Прохватилов
00:35  Корейцы, поляки и арабы включились в дележ российских активов
00:32  В чем заключается специфика нынешней войны ХАМАС с Израилем, - В.Ильин
00:30  Опустевший Карабах пустовать будет недолго
00:26  Китайские подлодки покоряют Мировой океан
00:22  Война в Палестине грозит новыми нефтяными санкциями, - Анатолий Комраков
00:20  Безрассудство Нетаньяху: крупнейший провал в сфере безопасности Израиля за полвека
00:18  В Душанбе осудили депортированного из Беларуси оппозиционера Н.Насриддинова на 8,5 года заключения
00:15  "В состоянии шока": Израиль подвергся самой массированной атаке за последние 50 лет
Воскресенье, 08.10.2023
20:40  Экс-президент Венгрии Ласло Шойом умер в возрасте 81 года
18:42  Число погибших в Израиле превысило 600 человек
16:00  ХАМАС нарушил планы Вашингтона: сделка по Ближнему Востоку сорвана, - Bloomberg
15:21  Итоги Азиады в Ханчжоу: Узбекистан - 5 место, Казахстан - 11, Кыргызстан - 18, Таджикистан - 24, Туркменистан - 29, Афганистан - 30...
13:44  Как повлияет на Ближний Восток новая война Израиля с ХАМАС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украинское оружие у ХАМАС высветило огромный нелегальный рынок, - MK
07:13 10.10.2023

Двадцать лет Незалежная незаконно торговала вооружением по всему миру

В израильско-палестинском конфликте засветилась Украина. У боевиков ХАМАС заметили американские автоматы, которые ранее поставлялись Киеву. Многочисленные обвинения Украины в том, что она приторговывает оружием по всему свету, сбывая "налево" отправляемое ей вооружение, в очередной раз нашли свое подтверждение. В связи с этим "МК" решил вспомнить все скандалы с незаконно проданным Украиной оружим.

Двадцать лет Незалежная незаконно торговала вооружением по всему миру

Первый крупный скандал произошел в 2002 году во времена правления Леонида Кучмы. Выяснилось, что еще 2000 году Украина продала Ираку партию зенитных комплексов на сумму около 100 миллионов долларов. Речь идет о четырех радарах пассивного наведения с большим радиусом действия "Кольчуга". Была даже раскрыта запись разговора Кучмы и руководителя "Укрспецэкспорта" Валерия Малева, на которой обсуждались детали продажи оборудования в Ирак.

Сам Кучма, конечно, вину не признал и сказал, что эти обвинения - "пропагандистская кампания", предложив подобные инсинуации "спускать в канализацию".

Продажа Украиной оружия Ираку было прямым нарушением заключенных международных договоров. Впоследствии этот скандал вызвал кризис в отношениях Киева и Вашингтона. США тогда даже приостановили финансовую помощь Украине.

В 2008 году сомалийские пираты захватили украинский корабль "Фаина", на котором перевозили три десятка танков Т-72 и запчасти к ним. В распоряжении Би-Би-Си оказались документы, которые подтверждали, что контракт на перевозку груза был заключен министерством обороны Кении от лица правительства Южного Судана.

В том же году под прицел попали и поставки оружия Грузии. Тогда Юлия Тимошенко во время пресс-конференции обвинила президента Украины Виктора Ющенко в организации нелегальных поставок вооружения Тбилиси. Причем это было не просто вооружение, а то, которое находилось на боевом дежурстве армии Украины. К тому же, оно перепродавалось по сильно заниженным ценам. То есть поставки шли в ущерб украинскому военно-техническому оснащению и бюджету страны.

"По нашим данным и в результате работы комиссии мы можем констатировать, что украинское оружие поставлялось в Грузию за счет ухудшения обороноспособности Украины. Оружие поставлялось по заниженным ценам, а средства от продажи не попадали в государственный бюджет" - заключил глава следственной комиссии Верховной рады Валерий Коновалюк.

В 2015 году Украина попала под подозрение в поставках оружия боевикам "Исламского государства" (террористическая группировка, деятельность которой на территории РФ запрещена). Вскрылось это из-за задержания ливанца Усама Хаят в Кувейте. Он рассказал, что покупал оружие на Украине и направлял его в Сирию. Также СМИ сообщали о том, что через Одесский порт осуществляется поставка вооружений в Сирию. Причем того вооружения, которое раннее передали Украине Соединенные Штаты.

В 2020 году депутат Верховной рады Давид Жвания обвинил Порошенко в том, что тот в 2014-2016 годах поставлял в Сирию фосфорные бомбы. Нардеп утверждал, что эти бомбы направлялись одной из группировок, выступавшей против Башара Асада. "У меня есть доказательства этому. Они все будут приведены в заявлении ГБР… Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, как наша армия на Донбассе испытывала нехватку вооружений. Когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие" - заявил Жвания.

Естественно, самая "хлебная пора" для черного рынка вооружений на Украине наступила с февраля 2022 года, когда поставки западного оружия начали зашкаливать, и в распоряжении украинской власти оказались действительно мощные боевые единицы. На основании огромного количества расследований западных журналистов, в ходе которых они изучали оружейный рынок даркнета и связывались с местными продавцами, было выяснено: украинские "оружейные бароны" распродают оружие на любой вкус. За кордон уходят и гранаты, и автоматы, и противотанковые ракетные комплексы, и дроны-камикадзе. Доставляют вооружение практически в любой регион.

Проданное Украиной оружие обнаруживается и в Европе, и на Ближнем Востоке, и даже в Южной Америке с Африкой. О поставке оружия в Африку в декабре 2022 года заявил президент Нигерии Мухаммаду Бухари: "Оружие, используемое в конфликте на Украине, начинает просачиваться в регион". Естественно, оружие в первую очередь попадает в руки террористических группировок.

Мексиканские картели также не смогли обойти такую легкодоступную добычу. Выяснилось, что оружие, переданное Западом на Украину, оказалось в руках мексиканских наемников. Информация о контрабанде раскрылась благодаря попавшему в сеть видео, на котором один из мексиканских боевиков был вооружен автоматом АК-47 и американским противотанковым комплексом Javelin.

Оружие также попадает в Финляндию, Швецию, Данию, Нидерланды. Об этом сообщил финской национальной телерадиокомпании Yleisradio Oy (Yle) комиссар Кристер Альгрен из Центральной криминальной полиции. Так, в Швеции полиция несколько раз изымала у бандитов противотанковое вооружение, которые они планировали использовать в местных разборках. А в Финляндии полиция связывает контрабанду украинским оружием с мотоциклетной бандой Bandidos MC, которая имеет свои "филиалы" почти во всех крупных городах Украины.

Естественно, больше всего от массовой контрабанды страдают пограничные с Украиной страны. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в разговоре с Financial Times заявила, что на границе с Украиной наблюдается рост незаконной торговли оружием, людьми и другими контрабандными товарами. Политик даже попросила ЕС о помощи в борьбе с преступниками.

Издание Rzeczpospolita со ссылкой на заместителя польского министра внутренних дел Мацея Васика рассказало, что за последний год резко увеличилась контрабанда из Украины в Польшу оружия и боеприпасов. За 2022 год на границе изъяли 8,3 тысячи незаконного оружия, в то время как за 2021 год - всего 1,4 тысячи.

Сначала власти Европы отмалчивались, но чем больше случаев "всплывало" - тем сложнее было закрывать глаза. Европол подтвердил факт контрабанды украинского вооружения. Причем не только огнестрельного оружия, но и тяжелой боевой техники. Официальный представитель Европола Ян Оп Ген заявил, что "есть риск того, что оружие попадет в руки организованной преступности или террористов". О том, что это уже происходит, он все-таки дипломатично умолчал.

При этом контролировать поток поставок не удается. Как сообщил The Washington Post, несмотря на выездные проверки представителей США, удается проверить лишь малую часть оружия - никто не хочет рисковать, выезжая прямо на линии боевого соприкосновения. А американская телекомпания CBS публиковала документальный фильм, согласно которому всего 30-40 процентов вооружения доходит до ВСУ. Остальное, так сказать, "теряется" по дороге.

В общем, история поставок Украиной вооружения для боевиков различного калибра началась фактически с момента признания ее независимости. Поэтому в том, что теперь украинское оружие засветилось у ХАМАС, нет ничего удивительного.

https://www.mk.ru/photo/gallery/36822-728648.html

Авторы: ЕЛИЗАВЕТА КАЛАШНИКОВА

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696911180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку заседания Палаты
- Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан
- Кто баллотируется в акимы районов и городов областного значения
- Проблемы ОСМС подняли на Правительственном часе в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Ближний Восток: цена победы
- Дефицит людей, способных брать на себя ответственность и принимать адекватные решения
- Рабочий график главы государства
- Заседание Парламентской комиссии по вопросам ЦУР состоялось в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  