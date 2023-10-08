Украинское оружие у ХАМАС высветило огромный нелегальный рынок, - MK

07:13 10.10.2023 Двадцать лет Незалежная незаконно торговала вооружением по всему миру



В израильско-палестинском конфликте засветилась Украина. У боевиков ХАМАС заметили американские автоматы, которые ранее поставлялись Киеву. Многочисленные обвинения Украины в том, что она приторговывает оружием по всему свету, сбывая "налево" отправляемое ей вооружение, в очередной раз нашли свое подтверждение. В связи с этим "МК" решил вспомнить все скандалы с незаконно проданным Украиной оружим.



Двадцать лет Незалежная незаконно торговала вооружением по всему миру



Первый крупный скандал произошел в 2002 году во времена правления Леонида Кучмы. Выяснилось, что еще 2000 году Украина продала Ираку партию зенитных комплексов на сумму около 100 миллионов долларов. Речь идет о четырех радарах пассивного наведения с большим радиусом действия "Кольчуга". Была даже раскрыта запись разговора Кучмы и руководителя "Укрспецэкспорта" Валерия Малева, на которой обсуждались детали продажи оборудования в Ирак.



Сам Кучма, конечно, вину не признал и сказал, что эти обвинения - "пропагандистская кампания", предложив подобные инсинуации "спускать в канализацию".



Продажа Украиной оружия Ираку было прямым нарушением заключенных международных договоров. Впоследствии этот скандал вызвал кризис в отношениях Киева и Вашингтона. США тогда даже приостановили финансовую помощь Украине.



В 2008 году сомалийские пираты захватили украинский корабль "Фаина", на котором перевозили три десятка танков Т-72 и запчасти к ним. В распоряжении Би-Би-Си оказались документы, которые подтверждали, что контракт на перевозку груза был заключен министерством обороны Кении от лица правительства Южного Судана.



В том же году под прицел попали и поставки оружия Грузии. Тогда Юлия Тимошенко во время пресс-конференции обвинила президента Украины Виктора Ющенко в организации нелегальных поставок вооружения Тбилиси. Причем это было не просто вооружение, а то, которое находилось на боевом дежурстве армии Украины. К тому же, оно перепродавалось по сильно заниженным ценам. То есть поставки шли в ущерб украинскому военно-техническому оснащению и бюджету страны.



"По нашим данным и в результате работы комиссии мы можем констатировать, что украинское оружие поставлялось в Грузию за счет ухудшения обороноспособности Украины. Оружие поставлялось по заниженным ценам, а средства от продажи не попадали в государственный бюджет" - заключил глава следственной комиссии Верховной рады Валерий Коновалюк.



В 2015 году Украина попала под подозрение в поставках оружия боевикам "Исламского государства" (террористическая группировка, деятельность которой на территории РФ запрещена). Вскрылось это из-за задержания ливанца Усама Хаят в Кувейте. Он рассказал, что покупал оружие на Украине и направлял его в Сирию. Также СМИ сообщали о том, что через Одесский порт осуществляется поставка вооружений в Сирию. Причем того вооружения, которое раннее передали Украине Соединенные Штаты.



В 2020 году депутат Верховной рады Давид Жвания обвинил Порошенко в том, что тот в 2014-2016 годах поставлял в Сирию фосфорные бомбы. Нардеп утверждал, что эти бомбы направлялись одной из группировок, выступавшей против Башара Асада. "У меня есть доказательства этому. Они все будут приведены в заявлении ГБР… Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, как наша армия на Донбассе испытывала нехватку вооружений. Когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие" - заявил Жвания.



Естественно, самая "хлебная пора" для черного рынка вооружений на Украине наступила с февраля 2022 года, когда поставки западного оружия начали зашкаливать, и в распоряжении украинской власти оказались действительно мощные боевые единицы. На основании огромного количества расследований западных журналистов, в ходе которых они изучали оружейный рынок даркнета и связывались с местными продавцами, было выяснено: украинские "оружейные бароны" распродают оружие на любой вкус. За кордон уходят и гранаты, и автоматы, и противотанковые ракетные комплексы, и дроны-камикадзе. Доставляют вооружение практически в любой регион.



Проданное Украиной оружие обнаруживается и в Европе, и на Ближнем Востоке, и даже в Южной Америке с Африкой. О поставке оружия в Африку в декабре 2022 года заявил президент Нигерии Мухаммаду Бухари: "Оружие, используемое в конфликте на Украине, начинает просачиваться в регион". Естественно, оружие в первую очередь попадает в руки террористических группировок.



Мексиканские картели также не смогли обойти такую легкодоступную добычу. Выяснилось, что оружие, переданное Западом на Украину, оказалось в руках мексиканских наемников. Информация о контрабанде раскрылась благодаря попавшему в сеть видео, на котором один из мексиканских боевиков был вооружен автоматом АК-47 и американским противотанковым комплексом Javelin.



Оружие также попадает в Финляндию, Швецию, Данию, Нидерланды. Об этом сообщил финской национальной телерадиокомпании Yleisradio Oy (Yle) комиссар Кристер Альгрен из Центральной криминальной полиции. Так, в Швеции полиция несколько раз изымала у бандитов противотанковое вооружение, которые они планировали использовать в местных разборках. А в Финляндии полиция связывает контрабанду украинским оружием с мотоциклетной бандой Bandidos MC, которая имеет свои "филиалы" почти во всех крупных городах Украины.



Естественно, больше всего от массовой контрабанды страдают пограничные с Украиной страны. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в разговоре с Financial Times заявила, что на границе с Украиной наблюдается рост незаконной торговли оружием, людьми и другими контрабандными товарами. Политик даже попросила ЕС о помощи в борьбе с преступниками.



Издание Rzeczpospolita со ссылкой на заместителя польского министра внутренних дел Мацея Васика рассказало, что за последний год резко увеличилась контрабанда из Украины в Польшу оружия и боеприпасов. За 2022 год на границе изъяли 8,3 тысячи незаконного оружия, в то время как за 2021 год - всего 1,4 тысячи.



Сначала власти Европы отмалчивались, но чем больше случаев "всплывало" - тем сложнее было закрывать глаза. Европол подтвердил факт контрабанды украинского вооружения. Причем не только огнестрельного оружия, но и тяжелой боевой техники. Официальный представитель Европола Ян Оп Ген заявил, что "есть риск того, что оружие попадет в руки организованной преступности или террористов". О том, что это уже происходит, он все-таки дипломатично умолчал.



При этом контролировать поток поставок не удается. Как сообщил The Washington Post, несмотря на выездные проверки представителей США, удается проверить лишь малую часть оружия - никто не хочет рисковать, выезжая прямо на линии боевого соприкосновения. А американская телекомпания CBS публиковала документальный фильм, согласно которому всего 30-40 процентов вооружения доходит до ВСУ. Остальное, так сказать, "теряется" по дороге.



В общем, история поставок Украиной вооружения для боевиков различного калибра началась фактически с момента признания ее независимости. Поэтому в том, что теперь украинское оружие засветилось у ХАМАС, нет ничего удивительного.



https://www.mk.ru/photo/gallery/36822-728648.html



Авторы: ЕЛИЗАВЕТА КАЛАШНИКОВА Источник - mk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696911180





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили повестку заседания Палаты

- Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан

- Кто баллотируется в акимы районов и городов областного значения

- Проблемы ОСМС подняли на Правительственном часе в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Ближний Восток: цена победы

- Дефицит людей, способных брать на себя ответственность и принимать адекватные решения

- Рабочий график главы государства

- Заседание Парламентской комиссии по вопросам ЦУР состоялось в Сенате

