Ближний Восток: цена победы, - Николай Кузьмин

08:24 10.10.2023 В мае 2021 года мы закончили свой рассказ про "11-дневную войну" ХАМАС и Израиля такими словами: "Коротко прокомментировать события на Ближнем Востоке 10-21 мая можно так: закончилось сражение, но не война. Кто выиграл в этом сражении? Формально – никто, потому что никаких конкретных целей ни та, ни другая сторона не ставила..."



Николай Кузьмин, , 9 октября



В мае 2021 года мы закончили свой рассказ про "11-дневную войну" ХАМАС и Израиля такими словами: "Коротко прокомментировать события на Ближнем Востоке 10-21 мая можно так: закончилось сражение, но не война. Кто выиграл в этом сражении? Формально – никто, потому что никаких конкретных целей ни та, ни другая сторона не ставила. Конечно, если не считать самой распространенной в современной политике цели - продемонстрировать всем, и своим, и чужим, что ты круче и жестче, чем твой противник. Это в равной степени удалось и ХАМАСу, и израильскому премьеру. По оценкам экспертов, именно они, а не Палестина и не Израиль, получат реальную практическую выгоду от десятидневного обмена ракетными ударами, сохранив или даже упрочив свою власть". Сегодня мы наблюдаем, как ХАМАС и правительство Израиля во главе с тем же Биби Нетаньяху движутся к той же цели. Можно считать, что они уже победили. Цена победы – сотни убитых и тысячи пострадавших, преимущественно мирных жителей. Все как всегда.

7 октября, в субботу, день отдыха (шабат) и последний день праздничной недели в Израиле, вооруженные отряды ХАМАС (Исламского движения сопротивления), правящей партии в Секторе Газа, атаковали Израиль. Атака началась в 6.30 утра по местному времени с ракетного обстрела. Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" сработала примерно так же, как и в мае 2021 года – была перехвачена большая часть ракет, но не все. Точных данных по ракетам пока нет, но в 2021 году израильтяне уверяли, что перехватывают 90 процентов, а утром 7 октября было выпущено пять тысяч ракет, то есть примерно 500 ракет поразили цели.

Затем палестинские коммандос одновременно напали на израильские КПП, захватив несколько из них, перелетали через пограничное ограждение на парапланах, высаживались с моря. С помощью тяжелой строительной техники были пробиты проходы в стене, которую считали непреодолимой преградой, не менее трех десятков. Эта стена, дорогостоящая и высокотехнологичная, не позволяющая выкапывать подземные туннели, гордость израильской инженерной мысли на деле оказалась еще одним мифом, рухнувшим в ходе этой войны. Другими мифами оказалась эффективность израильской разведки Моссад, мощь израильской армии, непобедимость израильских танков.

Израильская армия к атаке оказалась не готова и практически не оказала сопротивления. Почти все укрепленные пункты по периметру ограждения был захвачены, а их солдаты и офицеры убиты или взяты в плен. Несколько населенных пунктов вблизи границы с Сектором Газа были захвачены, в том числе и город Сдерот. Все это можно было наблюдать буквально в режиме реального времени в социальных сетях, куда палестинцы выкладывали документальные свидетельства того, что возмездие настигло сионистских оккупантов.

Информация о взятии в плен израильского генерала Нимрода Алони пока не подтверждается, однако в плен попали несколько офицеров Армии оборона Израиля. Было захвачено несколько танков и БТР. Главными жертвами стали гражданские. Их убивали, брали в заложники и увозили в Сектор Газа.

Информационную войну вновь выиграли палестинцы. Именно они сформировали видеоряд, который используют все социальные сети. Он рассказывает о вторжении на территорию Израиля, используя все пропагандистские приемы и находки последних войн – от самодельных беспилотников, побеждающих навороченные танки, до демонстрации трупов и сцен жестокого обращения с пленными.

Глава "бригад Аль Кассам", боевого крыла ХАМАС, Мохаммад Дейф в своем заявлении дал политическое обоснование этой операции, которую он назвал "Наводнение Аль-Акса". Он представил атаку на Израиль как акцию возмездия за преступления, совершаемы на протяжении многих лет. Он заявил: "Сионистские оккупанты захватили нашу палестинскую родину и вытеснили наш народ, разрушили наши города и деревни, совершили сотни преступлений против нашего народа, убивая детей, женщин и стариков и разрушая дома с их жителями в нарушение всех международных норм, законов и конвенции по правам человека".

Мохаммад Дейф подчеркнул, что военные действия против Израиля – мера вынужденная. ХАМАС, по его словам, неоднократно предостерегал израильские власти от продолжения своих преступлений и призывал мировых лидеров оказать давление на израильских оккупантов, чтобы они соблюдали международные законы и резолюции ООН. Но израильские лидеры не прислушались к этим требованиям, а мировые лидеры не предприняли никаких действий.

Среди причин атаки на Израиль он назвал рейды израильской полиции в мечеть Аль-Акса, нападения на верующих, а также вторжения еврейских радикалов (они в обращении названы колониальными поселенцами). Это правда. Агрессивные действия ортодоксальных евреев в отношении религиозных меньшинств, мусульман и христиан, давно стали обыденным явлением в Израиле. Видео, на которых израильские полицейские и военные жестоко избивают женщин и детей, тоже нетрудно найти в соцсетях.

Удивительно, но в Казахстане, где вроде бы сильны настроения солидарности с единоверцами (вспомним уйгуров Синьцзяна), события в Иерусалиме большого резонанса не имели. Никто не пикетировал посольства Израиля и США, никто не выступал с заявлениями в парламенте. Видимо, не было заказа, то есть никто не предлагал за это деньги.

А бескорыстно наш политический класс, от депутатов мажилиса до сетевых хомячков, интересуется только Россией. Даже больше, чем Казахстаном. Как только на пространстве казнета прозвучит критика в отношении чего-то нашего (неважно чего, правительства или продуктов), как они тут же выступают с критикой того же самого, но российского. При этом демонстрируют не только живой интерес к политике и жизни наших соседей, но и глубокие познания в этих областях, свидетельствующие о постоянном и пристальном внимании.

Чтобы нас заинтересовала какая-то другая страна, она должна с Россией воевать. Чтобы нас заинтересовала ООН, там должны принимать резолюцию с осуждением России. Поскольку ни Палестина, ни Израиль с Россией не воюют, они нам неинтересны. Между тем, Генеральная Ассамблея и другие органы ООН заняты преимущественно осуждением Израиля.

Например, в прошлом году, на фоне войны на Украине, когда нам казалось, что ГА ООН осуждает исключительно Россию, было принято 15 резолюций с осуждением Израиля и 13 – в отношении всех других стран, в том числе 6 – против России. С 2015 по 2022 год включительно ООН принял 140 резолюций по Израилю и 68 – в отношении других стран. Кстати, Казахстан к осуждению Израиля постоянно присоединялся, но наш политический класс это ни капли не интересовало. Видео со сценами избиения израильскими полицейскими палестинских женщин и детей появлялись в соцсетях. Если они и нашли отклик в сердцах казахстанцев, то никакого внешнего проявления это не получило.

Правда, и палестинская пропаганда предпочитает работать не в Центральной Азии, а в Европе и США. Там созданы парламентские лобби, оттуда регулярно поступает финансовая помощь в Палестину.

Армия обороны Израиля начала ответную операцию "Железные мечи". На начало понедельника был восстановлен контроль над всеми населенными пунктами, захваченными отрядами "аль Кассам". Газа объявлена особой зоной и отключена от снабжения всем – электричеством, водой, продуктами. Как эта операция завершится, пока, видимо, не знает даже Биньямин Нетаньяху. Но зато уже известно, как на события отреагировали в других странах, ключевых для Израиля и Палестины.

Белый дом, конечно, поддержал Израиль и пообещал любую необходимую помощь. А вот в конгрессе единодушия не было. Ранее мы уже подробно писали про антиизраильскую группу валькирий из американского конгресса (Ильхан Омар, Александрия Окасио-Кортес и другие). На этот раз они заняли позицию миротворцев: осудили атаку ХАМАС и призвали к немедленному прекращению огня и переговорам. Вот с каким заявлением в Твиттере выступила Окасио-Кортес: я самым решительным образом осуждаю атаку ХАМАС, насилие не решит проблему оккупации, нужно немедленное прекращение огня и деэскалация. Республиканка Нэнси Мэйс сразу же ответила в Твиттере: "Апологет ХАМАС просит о "прекращении огня" после того, как одна сторона начала массированную террористическую атаку. Хорошая попытка".

Король Иордании Абдалла в телефонном разговоре с президентом США заявил, что продолжение эскалации будет иметь негативные последствия для региона, и подчеркнул необходимость сдержанности, защиты гражданского населения и уважения международного гуманитарного права.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что одной из целей субботней атаки ХАМАС был срыв процесса нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, над чем работает Вашингтон. Да, палестинское руководство, безусловно, получает деньги от арабских монархий именно за то, что борется с Израилем. Но и израильское руководство своей политикой в отношении Иерусалима и Аль-Аксы работает на срыв усилий американской дипломатии.

Соглашения Авраама, заключенные в конце 2020 года благодаря усилиям зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера между Израилем и рядом арабских стран, были направлены в первую очередь против Ирана. Саудовской Аравии среди них не было, более того, благодаря Пекину в марте этого года Ар-Рияд и Тегеран договорились о восстановлении дипотношений. При этом королевство больше волнуют вопросы Иерусалима и Аль-Аксы, чем судьба палестинцев. За нормализацию отношений с Израилем Судану американцы дали денег, Марокко отдали Западную Сахару, властям Бахрейна пообещали поддержку в борьбе с шиитским большинством. Саудовской Аравии Вашингтон не предложили ничего такого, что заставило бы Мухаммада бен Салмана пойти на сближение с Израилем. Зато он продолжает сближение в бывшими врагами – Катаром и Ираном. В Вашингтоне с грустью наблюдают за тем, как Эр-Рияд, Тегеран и Доха заявляют, что Израиль сам виноват во всем, что случилось.

Вероятно, ХАМАС готов к прекращению огня, он уже показал, на что он способен, добился нужной реакции и у своих ближайших союзников (Хезболла), и у региональных лидеров (Саудовская Аравия, Иран, Турция), и у мусульманских сообществ по всему миру. Самый выгодный вариант для него – переход к переговорам по обмену пленными и заложниками. При этом ракетные удары из Газы продолжаются. Хезболла с территории Южного Ливана провела минометный обстрел приграничной территории Израиля, как бы обозначив наличие второго фронта. В Александрии (Египет) совершено нападение на израильских туристов, двое погибли. Однако ресурсы ХАМАС ограничены, в бескомпромиссной борьбе на уничтожение он, безусловно, проиграет.

Биньямина Нетаньяху мирные переговоры и деэскалация не устраивают. Судьба подарила ему возможность стать национальным лидером, сплотить всех евреев вокруг борьбы с агрессией арабских террористов, и он эту возможность не упустит. Он считает, что мяч на его стороне, и настало время возмездия. Ответный удар должен быть таким, чтобы все его враги в кнессете и слово побоялись сказать против него. А уж потом можно и про деэскалацию подумать.

Глава ХАМАС Исмаил Хания объявил, что Движение освобождения Палестины на пороге великой победы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тоже уверен в победе. Можно не сомневаться, что уже в ближайшие дни они оба сообщат о том, что победа достигнута. Платой за это станут не только жизни тысяч палестинцев и евреев, но и безопасность Израиля (стала очевидна его уязвимость), а также весь сектор Газа (его могут превратить в концлагерь под открытым небом). Источник - turanpress.kz

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