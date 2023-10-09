За что задержан владелец одного из крупнейших рынков Кыргызстана "Мадина" - Турсунтай Салимов

08:58 10.10.2023

Вкладывался в "общак", "грев" и пользовался услугами ОПГ Кольбаева, - ГКНБ о Салимове



Предыстория: Суд заключил владельца рынка "Мадина" Т.Салимова под стражу до 4 декабря. Его забрала скорая

"Сводка" (АКИpress) – Пресс-служба ГКНБ сообщила, за что был задержан владелец рынка "Мадина" Турсунтай Салимов.



В ГКНБ напомнили, что 4 октября было возбуждено уголовное дело по ст.261 ч.2 ("Создание организованной группы или участие в ней"), ст.267 ч.2 ("Незаконный оборот оружия, боеприпасов"), ст.37-122 ч.2 п.п.2 и 18 ("Покушение на убийство") УК КР.



Во время следствия были задержаны более 20 активных членов и лидеров ОПГ, которые причастны к легализации имущества и активов, добытых в результате вымогательства и рейдерства со стороны так называемого "вора в законе" Камчы Асанбека (Кольбаева) и его подручных, а также совершения других тяжких и особо тяжких преступлений.



Далее приводится текст ГКНБ:



"Среди них находится гражданин Салимов, который на протяжении долгого периода времени тесно поддерживал связи с бывшими и действующими криминальными авторитетами, которым на постоянной основе увеличивал незаконные финансовые активы и поддерживал жизнедеятельность их группировок.



Относительно преступной группы Кольбаева установлено, что со стороны Салимова на постоянной основе осуществлялось спонсирование деятельности его преступной группы, а именно финансировали так называемый "общак" для поддержания жизнедеятельности и попыток избежать уголовного наказания путем подкупа коррумпированных должностных лиц правоохранительных органов, судебной системы и иных государственных служб.



Кроме этого, установлено, что Салимов на постоянной основе осуществлял так называемый "грев" в исправительные учреждения для поддержания материального состояния исключительно членов организованной группировки и улучшения их условий содержания.



Согласно полученным данным, имелись факты, когда Салимов через Кольбаева и его преступные связи периодически использовал последних для своих выгод и интересов, чтобы напугать конкурентов и иных лиц для притеснения и возможного завладения их активами и бизнес-проектами".



Салимову 9 октября предъявили обвинения по ст.261 ч.2 ("Создание организованной группы или участие в ней") УК КР и в тот же день Первомайский районный суд Бишкека водворил в СИЗО до 4 декабря.