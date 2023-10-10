Риск большой войны на Ближнем Востоке с вовлечением Ирана нарастает, - Дм.Минин

09:28 10.10.2023 10.10.2023 | ДМИТРИЙ МИНИН



Масштабы происходящего на Ближнем Востоке таковы, что подключение к военным действиям новых крупных игроков может стать только делом времени. Призыв в Израиле 300 тыс. резервистов – крупнейший в его истории и говорит о далеко идущих планах. Еще не развернута в полную мощь израильская операция в секторе Газа, которая обещает стать самой разрушительной и ожесточенной за все последние годы, но уже в самом Израиле, а также на Западе начинают искать ответственных за действия ХАМАС во внешнем мире. И все главным образом показывают в одну сторону – на Иран. The Wall Street Journal категорически утверждает, что "Иран помог спланировать атаку и дал на нее добро на прошлой неделе". С ним солидарны ведущие западные СМИ, полагающие, что "эта история значительно затрудняет предотвращение эскалации". О том, что вслед за Газой гнев израильтян и их союзников может переключиться на данное направление, говорит и то, что первые чрезвычайные военные поставки Израилю из США будут включать в себя истребители и ракеты класса "воздух – воздух". Этим же целям может служить переброска к израильским берегам американской авианосной группировки во главе с флагманом "Джеральд Форд". Для действий против ХАМАС эти типы вооружений не нужны, а вот в противостоянии с Ираном и его "младшими партнерами" в регионе они могут оказаться полезными.



Авианосная группа ВМС США



Противники Израиля из выпестованной иранцами "оси сопротивления" своих связей и солидарности не только не скрывают, но, как будто нарочно, даже афишируют. Член военного руководства ХАМАС Абу-Удейба, например, на митинге выразил благодарность за оказанную Ираном помощь движению "деньгами, оружием и другим оборудованием" в проведении "Шторма Аль-Аксы". Основными покровителями суннитского фундаменталистского ХАМАС все же являются Катар и эрдогановская Турция. Шиитский Иран лишь относительно недавно стал оказывать ему свое покровительство и оно, в отличие от "Хезболлы", отнюдь не является доминирующим. Ввиду полной изолированности Газы со стороны Израиля, включая море, доставка оружия в сектор почти исключительно проходит по туннелям из египетского Синая, куда оно попадает со всего мира, в последнее время, в частности, вместе с зерновозами и с Украины. Каир до сих пор не смог полностью зачистить Синай от запрещенных в России "братьев-мусульман"*, в том числе у границы с Газой. ХАМАС же исторически возник как региональное отделение этого общеарабского исламистского движения, которое и остается его главным "спонсором".



Американское оружие с Украины в Газе



Однако в Тегеране вовсю гремят "фанфары победы" и звучат угрозы окончательно разрушить Израиль. Создается впечатление, что эта сторона вполне готова к ведению широких боевых действий и сама жаждет их. А это только повышает риск крайне острого регионального конфликта с тяжелыми последствиями для всей мировой политики. Начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери заявил, например, что "великолепный неожиданный гибридный военный удар палестинских сил сопротивления по сионистскому врагу" доказал израильским лидерам, что "их кошмар о падении становится явью".



Начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери



Официально, правда, свою причастность к данной конкретной операции ХАМАС Иран отрицает, уж больно она неблаговидна во многих аспектах. По словам представителя его министерства иностранных дел Насера Канаани, "Исламская республика не вмешивается в принятие решений другими странами, включая Палестину". Как он заявил, "палестинцы обладали необходимым потенциалом и волей для защиты своей нации и восстановления своих прав без какой-либо помощи со стороны Тегерана. Разговоры о роли Ирана направлены на отвлечение общественного мнения и оправдание потенциальных будущих действий Израиля". То есть дальнейший ход событий там уже предчувствуют.



Невнятную позицию по отношению к роли Ирана в происходящем занимают пока США. Начинать большую войну в предвыборный период Байден, судя по всему, не очень жаждет. В Белом доме заявили, что еще слишком рано говорить о том, был ли Иран "непосредственно" вовлечен в нападение ХАМАС, добавив, однако, что нет никаких сомнений в том, что он "финансировал, оснащал и вооружал" ХАМАС. Однако не только СМИ, но и значительная часть американского истеблишмента в обеих партиях напрямую обвиняют во всем именно Иран и требуют принять против него "самые суровые меры". Об этом, в частности, заявили ведущие президентские кандидаты Республиканской партии Дональд Трамп и Рон Десантис. В какой-то момент Байдену может стать проще присоединиться к Израилю в его предполагаемых атаках на Иран, чем оставаться в стороне.



Президент Байден осуждает нападение ХАМАС



Предпринимаются отдельные попытки притянуть за уши в качестве "тайной закулисной силы", подтолкнувшей ХАМАС к террористическим операциям, и Россию. В качестве доказательства приводится, например, тот факт, что в середине октября в Израиль должен был прибыть министр энергетики Турции с целю подписания соглашения о переброске через территорию последней в Европу газа с израильских месторождений в Восточном Средиземноморье. Продвигавшим этот проект американцам он мыслился как удар по российским поставкам через Черное море. Теперь в ближайшие годы этого точно не будет. Газпром, конечно, вздохнет спокойнее, но оснований для связи двух событий нет никаких. Сама по себе версия с обвинениями руки Москвы запущена главным образом на Украине. Даже в США, не склонных обелять Кремль хоть в чем-то, пока подхватывать "разоблачения" Киева не спешат.



Кризисный штаб Израиля



Несмотря на то, что Израиль в данный момент целиком сосредоточен на ведении войны в Газе, по стране все слышнее ропот: "Предательство!", ибо ничем иным провал сразу всех силовых структур в секторе люди объяснить не могут. Смысл их бездействия многим видится в том, что палестинских боевиков пропустили сознательно, с тем чтобы потом иметь повод "разобраться с ними на вечные времена", но заплатили слишком высокую цену. Шокирующей стала информация представителя египетской разведки, переданная им Associated Press, о том, что она передавала израильской стороне неоднократные предупреждения относительно базирующейся в Газе террористической группировки, планирующей "что-то крупное". Но они были проигнорированы. Стоял ли за этим только фанатичный министр национальной безопасности Бен-Гвир, спровоцировавший накануне надругательство над мусульманскими святынями в мечети Аль-Акса, о чем, кстати, упорно молчит все "цивилизованное человечество", или был причастен и премьер Нетаньяху, покажет будущее расследование. Ясно одно – "противоположности сходятся". Сорванные этими событиями "Соглашения Самуила" между Израилем и Саудовской Аравией, усиленно продвигавшиеся чрезмерно самонадеянным госсекретарем США Э. Блинкеном, не устраивали ни палестинские власти, ни правящую израильскую коалицию. Палестинцев – из-за того, что в них были слабо прописаны права Палестины, правому правительству Израиля не нравилось то, что они вообще были упомянуты. В любом случае последнему едва ли удастся стереть все следы от произошедшего одной лишь операцией в Газе. Поэтому большая и протяженная по времени война с вовлечением Ирана может понадобиться Нетаньяху, исходя даже из элементарного инстинкта личного самосохранения.



При этом она вряд ли начнется одновременно с атакой на Газу, а скорее всего будет продвигаться поэтапно. Сначала по ХАМАС, затем по преданным Тегерану силам в Сирии и "Хезболле" в Ливане, а потом по Ирану. Однако последний может и не дождаться указанного сценария, а попытается нанести упреждающие удары, прежде всего, через те же Сирию и Ливан. Лучше всего, конечно, чтобы ничего этого не произошло, но следует признать, что опасность подобного развития как никогда велика.



Насер Канаани



Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани "предупредил сионистский режим, что любой акт агрессии против Исламской Республики вызовет разрушительный ответ". На мирный лад это тоже не настраивает. Источник - fondsk.ru

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