Израиль объявил тотальную блокаду сектора Газа: что это значит, - МК

Израиль объявил о "полной" блокаде и без того осажденного сектора Газа, включая запрет на поставки продовольствия и воды, после того, как базирующийся на этой палестинской территории ХАМАС совершил крупнейшее нападение на страну за последние десятилетия.



Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник, что израильские власти отключат электричество и заблокируют поставки продовольствия и топлива в рамках "полной осады" управляемого движением ХАМАС сектора Газа, где в одном из самых густонаселенных районов в мире проживает около 2,3 миллиона человек.



Как отмечает "Аль-Джазира", израильская блокада сектора Газа в ее нынешнем виде действует с июня 2007 года. Израиль контролирует воздушное пространство и территориальные воды Газы, а также два из трех пунктов пересечения границы; третий КПП контролируется Египтом.



Сектор Газа был почти полностью отрезан от остального мира в течение почти 17 лет. Правозащитники называли этот блокированный анклав "крупнейшей в мире тюрьмой под открытым небом". Теперь, похоже, это будет тюрьма суперстрогого режима.



"Мы вводим полную осаду Газы … Не будет ни электричества, ни еды, ни воды, ни газа – все перекрыто", - заявил министр Галлант в видеообращении.



"Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", - цитирует главу израильского минобороны Times of Israel. Впрочем, издание Financial Times приводит слова министра в несколько ином виде: "Мы боремся с варварскими [террористами] и будем реагировать соответствующим образом".



Израиль давно жестко ограничивает въезд на территорию и выезд из сектора Газа, но в последние годы ослабил некоторые из этих правил в рамках непрямых переговоров с ХАМАС.



Теперь же эскалация ограничений стала серьезным ударом для Газы, которая в значительной степени зависит от своего израильского соседа в плане поставок основных товаров, включая электроэнергию и топливо.



С воскресения электричество в секторе подавалось в среднем только на четыре часа в день, по сравнению с обычными восемью часами. Израиль поставляет большую часть электроэнергии в Газу. Подключение к Интернету в палестинском анклаве также было прерывистым.



Компания Chevron заявила в понедельник, что получила указание министерства энергетики Израиля прекратить добычу на своем морском газовом месторождении Тамар в Средиземном море, но продолжит поставлять газ своим клиентам в Израиле.



В понедельник Евросоюз заявил, что пересматривает все свое финансирование развития Палестины в ответ на нападение ХАМАС, что повлияет на объем помощи в размере 691 млн евро. "Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются поворотным моментом. Здесь не может быть бизнеса как обычно", - заявил Оливер Вархейли, комиссар ЕС по вопросам соседства.



Жители Газы несколько раз становились свидетелями того, как израильские удары опустошали сектор с тех пор, как израильские войска ушли с этой территории в 2005 году. В Газе регулярно происходят боевые действия между Израилем и палестинскими группировками.



Официальные лица ООН заявили, что более 123 тысяч человек были перемещены в Газе по состоянию на ночь на субботу после израильских авиаударов, некоторые из которых попали в жилые здания. По оценкам агентства ООН по делам палестинских беженцев, более 73 тысяч человек нашли убежище в 64 школах в Газе.



С момента внезапного нападения боевиков ХАМАС погибло более 1100 человек, при этом Израиль заявляет, что погибло более 700 гражданских лиц и военнослужащих, а представители здравоохранения Газы говорят о 560 смертях в средиземноморском анклаве. По меньшей мере 100 человек также были похищены в ходе, возможно, самого смертоносного конфликта на территории Израиля с 1948 года, отмечает Financial Times.



"То, что предстоит пережить ХАМАСу, будет трудным и ужасным; мы уже участвуем в кампании и только начинаем, – пригрозил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с лидерами совета на юге Израиля. – Я прошу вас быть стойкими, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток".



Премьер Израиля Нетаньяху опубликовал кадры удара по Газе со словами "мы начали"



Многие жители Газы укрываются в своих домах, причем подавляющее большинство не имеет доступа к бункерам. Этот сектор является одним из самых густонаселенных мест на земле, где на площади в 140 квадратных миль проживает около 2 миллионов человек, отмечает CNN. Те, кто отваживается выйти, делают это только для того, чтобы выполнить важные поручения или поискать своих пропавших без вести в результате израильских ударов. Улицы повреждены и засыпаны щебнем, а в воздухе пахнет пылью и порохом.



Армия обороны Израиля в воскресенье заявила, что в настоящее время сосредоточена на установлении контроля над сектором Газа, и призвала мирных жителей немедленно покинуть жилые районы вблизи границы в целях их безопасности, поскольку израильские военные операции по-прежнему нацелены на ХАМАС. Но у большинства жителей Газы нет возможности покинуть осажденный анклав. Все выезды с территории закрыты, за исключением строго контролируемого пункта пропуска Рафах на границе с Египтом.



55-летний Салим Хусейн потерял свой дом, когда его здание подверглось израильскому авиаудару. Он жил на втором этаже и рассказал CNN, что Израиль предупредил его и его семью за несколько мгновений до того, как по зданию был нанесен удар. Хусейн говорит, что он не знает, почему был нанесен удар по многоэтажке. Он переехал к своей семье всего пять месяцев назад. "Мы покинули дом только в той одежде, которая была на нас", - сказал он CNN, добавив, что у него и его семьи теперь ничего не осталось и некуда идти.



Главный военный представитель Израиля Даниэль Хагари заявил журналистам в понедельник, что Израиль "контролирует" свои общины после субботнего массового вторжения боевиков ХАМАС на его территорию.



Хагари сказал, что в понедельник утром произошло несколько отдельных инцидентов, но что "на данном этапе боевых действий в общинах нет".



Он признал, что "в регионе все еще могут быть террористы".



Израильские танки и беспилотники охраняли проемы в заборе на границе с Газой, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение, сказал Хагари, добавив, что 15 из 24 приграничных населенных пунктов были эвакуированы, а остальные, как ожидается, будут эвакуированы в течение следующих 24 часов.



Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что призыв 300 тысяч резервистов стал самым масштабным в истории страны, хотя не все эти резервисты будут отправлены на границу с Газой.



"Мы никогда не призывали так много резервистов в таком масштабе, - цитирует его Reuters. – Мы переходим в наступление".



Ранее представитель ХАМАС Абдель-Латиф аль-Кануа сообщил информационному агентству Associated Press, что боевики группировки продолжают сражаться за пределами Газы и не далее как в понедельник утром захватили в плен еще больше израильтян. Он сказал, что группировка стремится освободить всех палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, который в прошлом соглашался на односторонние сделки по обмену, в ходе которых он освобождал большое количество заключенных в обмен на отдельных пленников или даже останки солдат.



В попытке предотвратить эскалацию конфликта Катар провел переговоры с Израилем и ХАМАС, чтобы заключить сделку, в рамках которой группировка боевиков согласилась бы освободить женщин и детей, которых она удерживает в заложниках, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. По словам источника, взамен еврейское государство могло бы освободить палестинских женщин и детей, содержащихся в его тюрьмах, и что переговоры были поддержаны США.



Между тем в понедельник вечером СМИ передавали, что почти постоянные звуки взрывов, доносящиеся из Газы, эхом разносятся по всему Ашдоду, израильскому городу, расположенному примерно в 35 километрах к северу от палестинского анклава.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за три часа она нанесла авиаудары по 130 объектам ХАМАС в Газе.



"В течение последних 24 часов самолеты военно-воздушных сил наносили массированные удары вдоль и поперек сектора Газа, сея хаос среди террористов ХАМАС", - сказано в заявлении ЦАХАЛа.



По состоянию на 7:45 вечера по местному времени бомбардировка, казалось, была почти непрерывной, с многочисленными громкими ударами, слышимыми каждую минуту. В то же время из Газы продолжали выпускаться ракеты, хотя и гораздо более медленными темпами, и они перехватывались израильскими средствами ПВО.



