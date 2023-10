ХАМАС приготовился к долгой войне с Израилем: растет беспокойство за заложников

10:40 10.10.2023 "Мы были удивлены этим грандиозным обрушением – армия оказалась бумажным тигром"



Палестинское движение ХАМАС готовится к "долгой войне" с Израилем. Али Бараке, член руководства группировки боевиков, заявил, что хамасовцы будут использовать заложников, чтобы добиться освобождения палестинских заключенных.



"Мы были удивлены этим грандиозным обрушением – армия оказалась бумажным тигром"

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

ХАМАС готов вести длительную войну с Израилем и будет использовать десятки заложников, удерживаемых в Газе, чтобы добиться освобождения палестинцев, задержанных в Израиле и за рубежом, заявил высокопоставленный член группировки боевиков.



Выступая перед информационным агентством Associated Press, Али Бараке, член руководства группировки в изгнании в Бейруте, заявил, что у ХАМАС есть арсенал ракет, которого хватит надолго.



"Мы хорошо подготовились к этой войне и готовы рассмотреть все сценарии, даже сценарий длительной войны", - сказал он, добавив, что ХАМАС будет использовать заложников, чтобы добиться освобождения людей, содержащихся в израильских тюрьмах, и даже некоторых палестинцев, находящихся в заключении в Соединенных Штатах.



Как отмечает The Guardian, его комментарии прозвучали на фоне растущей обеспокоенности судьбой более 100 человек, удерживаемых боевиками в Газе. В понедельник ХАМАС пригрозил начать казнь своих заложников, если Израиль нанесет авиаудары по сектору Газа без предварительного предупреждения жителей.



Палестинские боевики похитили более 100 человек во время внезапного нападения с нескольких фронтов, в ходе которого они убили более 700 человек, что сделало субботу самым смертоносным днем в истории Израиля. Израильские СМИ сообщили в понедельник, что число погибших возросло до 900.



В ответ на это нападение Израиль нанес удары с воздуха и моря, в результате которых, по словам медиков, погибло более 680 палестинцев в Газе, районе, где проживает 2,3 миллиона человек, которым некуда бежать. С тех пор Израиль объявил "полную осаду" Газы, прекратив поставки воды, продовольствия и электроэнергии.



Израиль официально объявил войну в воскресенье и призвал на службу 300 тысяч резервистов, сигнализируя о возможном наземном наступлении на Газу – шаг, который в прошлом всегда приводил к дальнейшему кровопролитию. Однако израильские силы сталкиваются с беспрецедентной задачей ведения городской войны, в то время как десятки заложников, вероятно, будут спрятаны в туннелях и подвалах по всему сектору Газа.



В своем интервью Associated Press Бараке рассказал, что лишь небольшое число высших командиров в Газе знали о субботнем вторжении в Израиль и что даже ближайшие союзники группировки не были заранее проинформированы о сроках. Он опроверг сообщения о том, что иранские сотрудники службы безопасности помогали планировать теракт.



Однако он добавил, что такие союзники, как Иран и ливанская "Хезболла", "присоединятся к битве, если в Газе начнется война на уничтожение".



Он сказал, что даже ХАМАС был шокирован масштабами операции, заявив, что ожидал, что Израиль предотвратит или ограничит атаку. "Мы были удивлены этим грандиозным обрушением, - сказал Бараке. – Мы планировали добиться некоторых успехов и взять пленных для обмена ими. Эта армия оказалась бумажным тигром".



В понедельник министерство иностранных дел Катара заявило, что ведет посреднические переговоры с ХАМАС и израильскими официальными лицами, в том числе по поводу возможного обмена пленными. Ни Израиль, ни ХАМАС не подтвердили, что они участвуют в таких переговорах. Представитель ХАМАС, базирующийся в Дохе, заявил, что группировка не была открыта для переговоров об обмене пленными с Израилем во время военных действий.



В совместном заявлении в понедельник вечером президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещали свою "твердую и единую поддержку государству Израиль и наше безоговорочное осуждение ХАМАСа и его ужасающих террористических актов".



Политолог Навон рассказал о страшной дилемме заложников ХАМАС



Они заявили: "Мы ясно даем понять, что террористические действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности и должны быть повсеместно осуждены. Терроризму никогда не бывает никакого оправдания".



В телеобращении поздно вечером в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "ликвидировать террористов", все еще находящихся в Израиле, и поблагодарил США за их "безоговорочную поддержку".



Всемирная организация здравоохранения заявила, что за первые 36 часов нового конфликта в Газе было совершено в общей сложности 11 нападений на объекты здравоохранения, включая медицинские учреждения, машины скорой помощи и поставщиков медицинских услуг.



"Существует настоятельная необходимость в создании гуманитарного коридора для беспрепятственного направления пациентов, спасающих жизни, и передвижения гуманитарного персонала и предметов первой необходимости медицинского назначения", - заявили в ВОЗ.



США подтвердили, что первая партия военной помощи "направляется" в Израиль.



"Мы полностью ожидаем, что поступят дополнительные запросы об оказании Израилю помощи в области безопасности, поскольку они продолжают расходовать боеприпасы в этой борьбе", - заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. "Мы будем идти с ними в ногу, следя за тем, чтобы удовлетворять их потребности как можно лучше и как можно быстрее".



США пока не уточнили объем просьб Израиля об оказании помощи в области безопасности, но представитель министерства обороны сообщает Associated Press, что Вашингтон ускорит выполнение ожидающих израильских заказов и обратится к собственным военным запасам США, чтобы помочь заполнить пробелы в израильской армии.



Чиновник также, по-видимому, отверг опасения по поводу того, что Соединенные Штаты могут испытывать трудности с поставками Израилю одновременно с поставками оружия Украине.



"Мы в состоянии продолжать нашу поддержку как Украине, так и Израилю и поддерживать нашу собственную глобальную готовность", - сказал американский чиновник.



Также в понедельник высокопоставленный представитель Министерства обороны предупредил, что США внимательно следят за "Хезболлой" и другими группировками, поддерживаемыми Ираном, отметив, что решение о переброске американских кораблей в регион было принято для того, чтобы удержать кого-либо из них от вступления или расширения конфликта против Израиля.



Израиль заявил, что его войска отразили боевиков, пересекавших границу из Ливана в понедельник. Израиль отреагировал на попытку проникновения нанесением вертолетных ударов по ливанской территории, в результате которых, как сообщалось, погибли по меньшей мере три члена могущественной группировки "Хезболла". Если "Хезболла", которая ранее вела конфликты с Израилем с разрушительными последствиями, вновь вступит в войну, Израиль придется воевать на два фронта, отмечает The Guardian.



Андрей Яшлавский Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696923600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы утвердили повестку заседания Палаты

- Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан

- Кто баллотируется в акимы районов и городов областного значения

- Проблемы ОСМС подняли на Правительственном часе в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Ближний Восток: цена победы

- Дефицит людей, способных брать на себя ответственность и принимать адекватные решения

- Рабочий график главы государства

- Заседание Парламентской комиссии по вопросам ЦУР состоялось в Сенате