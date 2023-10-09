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ХАМАС приготовился к долгой войне с Израилем: растет беспокойство за заложников
10:40 10.10.2023

"Мы были удивлены этим грандиозным обрушением – армия оказалась бумажным тигром"

Палестинское движение ХАМАС готовится к "долгой войне" с Израилем. Али Бараке, член руководства группировки боевиков, заявил, что хамасовцы будут использовать заложников, чтобы добиться освобождения палестинских заключенных.

"Мы были удивлены этим грандиозным обрушением – армия оказалась бумажным тигром"
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS
ХАМАС готов вести длительную войну с Израилем и будет использовать десятки заложников, удерживаемых в Газе, чтобы добиться освобождения палестинцев, задержанных в Израиле и за рубежом, заявил высокопоставленный член группировки боевиков.

Выступая перед информационным агентством Associated Press, Али Бараке, член руководства группировки в изгнании в Бейруте, заявил, что у ХАМАС есть арсенал ракет, которого хватит надолго.

"Мы хорошо подготовились к этой войне и готовы рассмотреть все сценарии, даже сценарий длительной войны", - сказал он, добавив, что ХАМАС будет использовать заложников, чтобы добиться освобождения людей, содержащихся в израильских тюрьмах, и даже некоторых палестинцев, находящихся в заключении в Соединенных Штатах.

Как отмечает The Guardian, его комментарии прозвучали на фоне растущей обеспокоенности судьбой более 100 человек, удерживаемых боевиками в Газе. В понедельник ХАМАС пригрозил начать казнь своих заложников, если Израиль нанесет авиаудары по сектору Газа без предварительного предупреждения жителей.

Палестинские боевики похитили более 100 человек во время внезапного нападения с нескольких фронтов, в ходе которого они убили более 700 человек, что сделало субботу самым смертоносным днем в истории Израиля. Израильские СМИ сообщили в понедельник, что число погибших возросло до 900.

В ответ на это нападение Израиль нанес удары с воздуха и моря, в результате которых, по словам медиков, погибло более 680 палестинцев в Газе, районе, где проживает 2,3 миллиона человек, которым некуда бежать. С тех пор Израиль объявил "полную осаду" Газы, прекратив поставки воды, продовольствия и электроэнергии.

Израиль официально объявил войну в воскресенье и призвал на службу 300 тысяч резервистов, сигнализируя о возможном наземном наступлении на Газу – шаг, который в прошлом всегда приводил к дальнейшему кровопролитию. Однако израильские силы сталкиваются с беспрецедентной задачей ведения городской войны, в то время как десятки заложников, вероятно, будут спрятаны в туннелях и подвалах по всему сектору Газа.

В своем интервью Associated Press Бараке рассказал, что лишь небольшое число высших командиров в Газе знали о субботнем вторжении в Израиль и что даже ближайшие союзники группировки не были заранее проинформированы о сроках. Он опроверг сообщения о том, что иранские сотрудники службы безопасности помогали планировать теракт.

Однако он добавил, что такие союзники, как Иран и ливанская "Хезболла", "присоединятся к битве, если в Газе начнется война на уничтожение".

Он сказал, что даже ХАМАС был шокирован масштабами операции, заявив, что ожидал, что Израиль предотвратит или ограничит атаку. "Мы были удивлены этим грандиозным обрушением, - сказал Бараке. – Мы планировали добиться некоторых успехов и взять пленных для обмена ими. Эта армия оказалась бумажным тигром".

В понедельник министерство иностранных дел Катара заявило, что ведет посреднические переговоры с ХАМАС и израильскими официальными лицами, в том числе по поводу возможного обмена пленными. Ни Израиль, ни ХАМАС не подтвердили, что они участвуют в таких переговорах. Представитель ХАМАС, базирующийся в Дохе, заявил, что группировка не была открыта для переговоров об обмене пленными с Израилем во время военных действий.

В совместном заявлении в понедельник вечером президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещали свою "твердую и единую поддержку государству Израиль и наше безоговорочное осуждение ХАМАСа и его ужасающих террористических актов".

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Они заявили: "Мы ясно даем понять, что террористические действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности и должны быть повсеместно осуждены. Терроризму никогда не бывает никакого оправдания".

В телеобращении поздно вечером в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "ликвидировать террористов", все еще находящихся в Израиле, и поблагодарил США за их "безоговорочную поддержку".

Всемирная организация здравоохранения заявила, что за первые 36 часов нового конфликта в Газе было совершено в общей сложности 11 нападений на объекты здравоохранения, включая медицинские учреждения, машины скорой помощи и поставщиков медицинских услуг.

"Существует настоятельная необходимость в создании гуманитарного коридора для беспрепятственного направления пациентов, спасающих жизни, и передвижения гуманитарного персонала и предметов первой необходимости медицинского назначения", - заявили в ВОЗ.

США подтвердили, что первая партия военной помощи "направляется" в Израиль.

"Мы полностью ожидаем, что поступят дополнительные запросы об оказании Израилю помощи в области безопасности, поскольку они продолжают расходовать боеприпасы в этой борьбе", - заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. "Мы будем идти с ними в ногу, следя за тем, чтобы удовлетворять их потребности как можно лучше и как можно быстрее".

США пока не уточнили объем просьб Израиля об оказании помощи в области безопасности, но представитель министерства обороны сообщает Associated Press, что Вашингтон ускорит выполнение ожидающих израильских заказов и обратится к собственным военным запасам США, чтобы помочь заполнить пробелы в израильской армии.

Чиновник также, по-видимому, отверг опасения по поводу того, что Соединенные Штаты могут испытывать трудности с поставками Израилю одновременно с поставками оружия Украине.

"Мы в состоянии продолжать нашу поддержку как Украине, так и Израилю и поддерживать нашу собственную глобальную готовность", - сказал американский чиновник.

Также в понедельник высокопоставленный представитель Министерства обороны предупредил, что США внимательно следят за "Хезболлой" и другими группировками, поддерживаемыми Ираном, отметив, что решение о переброске американских кораблей в регион было принято для того, чтобы удержать кого-либо из них от вступления или расширения конфликта против Израиля.

Израиль заявил, что его войска отразили боевиков, пересекавших границу из Ливана в понедельник. Израиль отреагировал на попытку проникновения нанесением вертолетных ударов по ливанской территории, в результате которых, как сообщалось, погибли по меньшей мере три члена могущественной группировки "Хезболла". Если "Хезболла", которая ранее вела конфликты с Израилем с разрушительными последствиями, вновь вступит в войну, Израиль придется воевать на два фронта, отмечает The Guardian.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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