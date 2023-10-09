Впервые хокимом района Ташкента назначена женщина - красавица Нилуфар Аллабергенова

14:03 10.10.2023

Впервые хокимом района Ташкента назначена женщина



Новым хокимом Яккасарайского района Ташкента стала Нилуфар Аллабергенова. С 2019 года она работала прокурором района.



