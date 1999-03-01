Атабек Абылгазиев - новый замминистра энергетики Киргизии

14:14 10.10.2023

Резюме нового замминистра энергетики Атабека Абылгазиева



Предыстория: Атабек Абылгазиев назначен новым заместителем министра энергетики

Tazabek - Абылгазиев Атабек Абылгазиевич назначен заместителем министра энергетики Кыргызской Республики. Об этом 10 октября сообщили в министерстве.



Резюме



Дата рождения: 7 января 1979 года

Место рождения: Ат-Башинский район, Нарынская область



Образование



1986-1996 гг. Средняя школа им.К.Мамбеталиева

1999 г. Бишкекский совхоз-техникум

2007 г. Нарынский Государственный Университет (заочно). Специальность: Электрические станции и подстанции



Трудовая деятельность

Месяц и год / Наименование учреждения / Занимаемая должность



3-1999 г 11-2001 г Фрунзе мех. Лесхоз Разнорабочий

4-2002 г 01-2004 г Ат-Башинский РЭС Контролер-кассир

01-2004 г 11-2004 г Ат-Башинский РЭС Эл-монтер ОРП 2 группы

11-2004 г 09-2005 г Ат-Башинский РЭС Диспетчер

09-2005 г 05-2007 г Ат-Башинский РЭС Зам. Начальника

05-2007 г 03-2008 г Нарынский РЭС Инженер по расчетам

03-2008 г 05-2008 г Тянь-Шанский РЭС Зам Начальника

05-2008 г 09-2010 г Ак-Талинский РЭС Начальник

09-2009 г 11-2009 г Ат-Башинский РЭС Начальник

11-2009 г 07-2012 г Нарынский филиал ОАО "Востокэлектро" Зам. Директора

07-2012 г 01-2013 г Каракольский РЭС Начальник

01-2013 г 01-2016 г Нарынский филиал ОАО "Востокэлектро" Директор

01-2016 г 11-2018г Нарынский филиал ОАО "Востокэлектро" Зам. директора по коммерческим вопросам филиала

11-2018г 05-2021г Нарынский филиал ОАО "Востокэлектро" Директор

05-2021г 10.2022г Нарынский филиал ОАО "Востокэлектро" Инспектор ТЭ СНТБ

10.2022г По н/время Нарынское ПЭС Директор



Дополнительные сведения



Почетная грамота Министерства энергетики и промышленности КР, 2010 год.

Почетная грамота электроэнергетический совет Содружества независимых государств, 2014 год

Отличник энергетики и промышленности КР, 2014 год

Почетный гражданин города Нарын, 2014 год

Почетный гражданин Нарынской Области, 2014 год