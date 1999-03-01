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|Атабек Абылгазиев - новый замминистра энергетики Киргизии
14:14 10.10.2023
Резюме нового замминистра энергетики Атабека Абылгазиева
Предыстория: Атабек Абылгазиев назначен новым заместителем министра энергетики
Tazabek - Абылгазиев Атабек Абылгазиевич назначен заместителем министра энергетики Кыргызской Республики. Об этом 10 октября сообщили в министерстве.
Резюме
Дата рождения: 7 января 1979 года
Место рождения: Ат-Башинский район, Нарынская область
Образование
1986-1996 гг. Средняя школа им.К.Мамбеталиева
1999 г. Бишкекский совхоз-техникум
2007 г. Нарынский Государственный Университет (заочно). Специальность: Электрические станции и подстанции
Трудовая деятельность
Месяц и год / Наименование учреждения / Занимаемая должность
3-1999 г 11-2001 г Фрунзе мех. Лесхоз Разнорабочий
4-2002 г 01-2004 г Ат-Башинский РЭС Контролер-кассир
01-2004 г 11-2004 г Ат-Башинский РЭС Эл-монтер ОРП 2 группы
11-2004 г 09-2005 г Ат-Башинский РЭС Диспетчер
09-2005 г 05-2007 г Ат-Башинский РЭС Зам. Начальника
05-2007 г 03-2008 г Нарынский РЭС Инженер по расчетам
03-2008 г 05-2008 г Тянь-Шанский РЭС Зам Начальника
05-2008 г 09-2010 г Ак-Талинский РЭС Начальник
09-2009 г 11-2009 г Ат-Башинский РЭС Начальник
11-2009 г 07-2012 г Нарынский филиал ОАО "Востокэлектро" Зам. Директора
07-2012 г 01-2013 г Каракольский РЭС Начальник
01-2013 г 01-2016 г Нарынский филиал ОАО "Востокэлектро" Директор
01-2016 г 11-2018г Нарынский филиал ОАО "Востокэлектро" Зам. директора по коммерческим вопросам филиала
11-2018г 05-2021г Нарынский филиал ОАО "Востокэлектро" Директор
05-2021г 10.2022г Нарынский филиал ОАО "Востокэлектро" Инспектор ТЭ СНТБ
10.2022г По н/время Нарынское ПЭС Директор
Дополнительные сведения
Почетная грамота Министерства энергетики и промышленности КР, 2010 год.
Почетная грамота электроэнергетический совет Содружества независимых государств, 2014 год
Отличник энергетики и промышленности КР, 2014 год
Почетный гражданин города Нарын, 2014 год
Почетный гражданин Нарынской Области, 2014 год