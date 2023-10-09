Мигранты, добро пожаловать: почему этническая преступность в россии растет как на дрожжах?

14:24 10.10.2023 Чем обусловлены проблемы миграционной политики России на протяжении последних тридцати лет? Попытаемся найти ответ на важнейший вопрос.



Работающая в интересах государства миграционная политика для России пока еще только цель. В 1990-е годы проблемы в этой сфере были обусловлены всесторонним упадком. Работа целой Федеральной миграционной службы, наделенной полномочиями министерства, в период десятилетия с середины двухтысячных, хоть и принесла результаты, но не столь существенные. Большие вопросы вызывают и достижения Управления по вопросам миграции МВД России, которое занималось решением вопросов приезжающих на работу иностранцев в течение последних семи лет.



Когда начала работу ФМС и каковы были результаты



Функции паспортного и миграционного учета в СССР выполняло МВД. В середине 1992 года эти обязанности были возложены на Федеральную миграционную службу России, которая была образована на базе Комитета по делам миграции населения при Министерстве труда и занятости населения РФ. В 2004 году госорган преобразовали в Федеральную миграционную службу в составе МВД, которую позднее передали под управление кабмина. Директором службы в период 2005-2016 годов был назначен Константин Ромодановский.



Самыми привлекательными регионами для приезжих выступали Московская и Ленинградская области. Для главы ФМС Черкизовский рынок, стоящие у площади трех вокзалов таборы и прочие элементы наследия лихих 90-х выступали как настоящий вызов. Рядовая проверка осенью 2006 года на ярмарке в Лужниках, в ходе которой выявили 60 мигрантов, не имевших регистрации и разрешения на работу, закончилась потасовкой и травмами для двух высокопоставленных сотрудников миграционной службы.



По сообщению РБК от 18 декабря 2006 года, по итогам 11 месяцев 2006 года в столице имели официальную регистрацию около 2 миллионов мигрантов. Число же нелегалов составляло до 1,5 миллиона. То есть ситуация с приезжими была очень серьезной, но представители ФМС буквально разводили руками, когда озвучивали эти данные.



На время руководства Константина Ромодановского пришелся также значительный приток мигрантов, обусловленный ростом числа масштабных строек в Москве. Ушлые девелоперы ловко пользовались пробелами в законодательстве и не только сами пренебрегали получением разрешений на привлечение к работе иностранных граждан, но и активно приглашали на объекты иностранцев без регистрации и разрешения на трудовую деятельность.



В сложившейся ситуации Ромодановский получил карт-бланш, и в 2009 году его назначили главой правительственной комиссии по миграционной политике, которая была образована с целью "координации деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов России по реализации единой государственной миграционной политики". В состав комиссии были включены руководители ряда регионов, министерств, Федеральной таможенной службы, Совета безопасности, Общественной палаты, Госдумы.



Три года спустя, в 2012-м, ФМС с подачи самого Ромодановского была выведена из-под юрисдикции МВД и стала самостоятельной структурой, подчиняющейся правительству России. На первый взгляд все складывалось наилучшим образом: вот-вот должно было настать время активных действий по борьбе с бесконтрольной миграцией. На деле ситуация только усугубилась.



По факту, глава ФМС потерпел фиаско сразу по нескольким фронтам



Во-первых, Ромодановского обвинили в коррупции и расходовании бюджетных средств. Во-вторых, из-за отсутствия должного контроля и появления "резиновых" квартир, в которых за взятки регистрировались порой сотни приезжих, миграция из бывших республик СССР совершенно вышла из-под контроля. Это был колоссальный провал. В 2016 году службу упразднили, и работа с трудовыми мигрантами была передана Главному управлению по вопросам миграции МВД России.



Процедуру контроля мигрантов вновь возложили на МВД, потому как ранее власть занималась поиском оптимальной модели управления процессами миграции, но результаты реформ оказались далеки от ожидаемых достижений, и проблемы регулирования вернули в сферу внимания ведомства.



По словам доцента кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета "Синергия" Ларисы Крушановой, в МВД занялись разработкой и реализацией государственной политики в сфере миграции.



Чего достигло миграционное управление МВД



Целесообразность ликвидации целого министерства и возвращение к прошлому укладу можно было бы объяснить отсутствием значимых результатов. Но увеличение потоков мигрантов из постсоветских республик на российские стройки, плохо или вовсе не владеющих русским языком, не позволило стабилизировать ситуацию.



За семь лет работы миграционное управление МВД под руководством Валентины Казаковой не дало значимых продвижений в вопросах миграционной политики по причине того, что для головного ведомства она не входит в число приоритетных направлений деятельности.



Было предложено к рассмотрению и принято большое количество спорных решений, в частности, в 2021 году была озвучена инициатива о проведении миграционной амнистии согласно разрабатываемому МВД законопроекту, в рамках которого нарушения не могли препятствовать пребыванию иностранцев и лиц без гражданства на территории России.



В том же 2021 году на 27-м заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ в Ташкенте Александр Горовой заявил о планах России унифицировать набор трудовых мигрантов из бывших советских республик, которые входят в Содружество.



Горовой напомнил о пилотном проекте по организованному набору узбекистанцев на работу в такие ведущие отрасли отечественной экономики, как строительство и сельское хозяйство, который осенью запустили Россия и Узбекистан. По условиям программы, мигрантам доступен перенос из России в Узбекистан оформления ряда разрешительных документов и процедур, таких как, медосмотр будущих мигрантов, вакцинация и др. По вопросам унификации организованного набора Россия также ведет работу с Таджикистаном, и, по некоторым данным, в ближайшее время будет принят во внимание и опыт Казахстана.



По факту, суть нынешней миграционной политики сведена к тому, чтобы унифицировать массовый завоз мигрантов чартерными поездами для работы на многочисленных стройках, число которых неуклонно растет.



Парадоксальная статистика



Нельзя не обозначить интересный момент. До начала специальной военной операции деятельность Александра Горового и Валентины Казаковой поддерживала Международная организация по миграции, членство в которой Россия получила весной 2021 года.



На встрече директора Бюро МОМ Абдусаттора Эсоева с Валентиной Казаковой летом того же года в московском офисе были затронуты вопросы форм сотрудничества ведомства с международной организацией, которую спонсируют нынешние геополитические оппоненты России. Очевидно, в МОМ были заинтересованы в том, чтобы поток мигрантов в страну значительно увеличился, что привело бы к росту количества сопутствующих проблем, не только экономических, но и обусловленных криминальными происшествиями.



Заявление Александра Горового в интервью ведомственному изданию в феврале текущего года, что свою задачу он видит в том, чтобы предоставить мигрантам полный цикл услуг, только вызывает вопрос: а куда уже больше?



На сегодняшний день Россия расположилась на четвертом месте в мире после США, Саудовской Аравии и Германии по количеству принятых мигрантов. В доковидный 2019 год в России насчитывалось 12 миллионов приезжих. Граждане РФ в разных регионах страны ежедневно контактируют с мигрантами, и последствия такой политики никого не радуют.



Председателем СК была озвучена проблема возрастающей преступности мигрантов. Так, в период с января по июль 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 8,5 до почти 11 тысяч увеличилось число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений, а это без малого на 32% (!).



В опубликованном на сайте СК сообщении представители ведомства акцентировали внимание на том, что их особую тревогу вызывает статистика по убийствам, фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Кроме того, возросло и количество уголовных дел о преступлениях мигрантов против половой неприкосновенности: в первой половине текущего года СК было возбуждено на 22% больше уголовных дел, и значительная часть из них была совершена именно трудовыми мигрантами. Ключевой причиной сотрудники ведомства обозначили "нежелание либо неспособность адаптироваться среди местного населения" приезжих.



Парадокс ситуации в том, что Общественный совет при МВД России отнюдь не выносит на обсуждение столь пугающую статистику совершенных мигрантами преступлений. Об этих и других проблемах в свете происходящего мы говорим в полной версии нашего расследования. Источник - Царьград

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