Израиль все: два варианта палестинской победы, - С.Латышев

14:27 10.10.2023 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ



ИЗРАИЛЬ ВСЕ: ДВА ВАРИАНТА ПАЛЕСТИНСКОЙ ПОБЕДЫ



На Ближнем Востоке разверзся ад. Его пламя грозит распространиться на остальной мир. Независимо о того, чем закончится жестокий конфликт между палестинцами и Израилем, последнему израильтянину теперь очевидно, что его страна не имеет будущего и что крах наступит скорее раньше, чем позже, даже если танки и ракеты Нетаньяху сотрут Газу с лица земли.



Пятидесятая годовщина Войны Судного дня разделила историю Ближнего Востока на до и после. Внезапный, дерзкий и невероятно мощный удар из базирующегося в превращенном Тель-Авивом в гигантскую тюрьму сектора Газа палестинского движения ХАМАС по Израилю отправил Голиафа в нокаут. От него израильтяне психологически, ментально уже вряд ли оправятся, даже если устроят на этот раз палестинцам кровавую баню и превратят Газу в руины. С обеих сторон уже погибли сотни, тысячи людей, многие – мученически. Для палестинцев это привычно, для израильтян - шок.



Газу ждет ответный удар



Наземная операция израильской армии в Газе начнется, судя по всему, в ближайшие дни или даже часы. Биньямин Нетаньяху, правительство которого во многом спровоцировало нынешний взрыв, обещает уничтожить ХАМАС раз и навсегда. Чтобы добиться этого, израильскому премьеру придется убить десятки, сотни тысяч палестинцев Газы, чье население составляет свыше трех миллионов человек.



Призыв Тель-Авива к мирным жителям покинуть огороженную со стороны Израиля территорию Газы невыполним: лишь на юге есть небольшой участок границы с Египтом. Понятно, что хамасовцы будут использовать население Газы как "живой щит" и как источник для рекрутирования новых бойцов. При самом высоком в мире уровне рождаемости в Газе даже самые страшные потери можно будет довольно быстро восполнить. Судьбе сотен уведенных в Газу израильских заложников тоже не позавидуешь.



Много новых фронтов



Между тем базирующееся в Ливане палестинское движение "Хезболла", прекрасно вооруженное и поднабравшееся большого опыта в сирийской войне, уже объявило, что в этом случае откроет против Израиля северный фронт. Его поддерживает еще одна вооруженная ливанская группировка.



Кто знает, как поведет себя в этой ситуации Сирия, у которой Израиль с 1967 года оккупирует Голанские высоты? Израиль также активно помогал террористическим группировкам, воевавшим в сирийской гражданской войне против Дамаска, а долг, как известно, платежом красен. Нельзя исключать, что в разгорающийся конфликт будет также втянут Иран, который Тель-Авив и Вашингтон обвиняют в подготовке и организации атаки ХАМАС. Они вполне могут воспользоваться ситуацией, чтобы нанести удар по иранским ядерным объектам, не дающим им покоя. И тогда Иран точно вмешается.



С учетом тесных связей Азербайджана с Израилем и недовольства Тегерана изменением статуса-кво в Закавказье может "прилететь" и Баку, который иранцы обвиняли в прошлом в сотрудничестве с израильтянами против себя. А раз так, то в более широкий конфликт в регионе может запросто вмешаться и патронизирующая Азербайджан Турция, которая уже воюет с американскими протеже в Сирии, курдами, за контроль над нефтяными полями. К тому же внутри Турции улица оказывает сильное давление на желавшего было замириться с Израилем ради выгодных гешефтов Реджепа Тайипа Эрдогана, который уже потребовал от Тель-Авива предоставить независимость Палестине.



Поскольку Газа исторически тяготела к Египту и тот ощущает особую ответственность за нее, задуманный Нетаньяху погром палестинцев в Газе Каир не оставит, безусловно, без последствий. Убийство египетским полицейским израильских туристов – это сигнал.



Даже далекий Афганистан не остался безучастным – там уже заявляют о готовности послать на помощь палестинцам свои военные силы и просят транзитные страны их пропустить. Я уж не говорю о том, что в конфликт могут вмешаться США, уже пославшие к берегам Израиля свою авианосную группировку, и Россия, если под удар израильтян попадут наши военные и базы в Сирии. Сейчас Москва настаивает: мир и переговоры. Но если Израиль, помогающий Украине в войне с Россией, это сделает?



Ну а если же Тель-Авив решится применить против Газы, где израильские танки будут жечь, как спички, имеющееся у него ядерное оружие, то последствия этого даже страшно представить. Тогда мусульмане начнут уничтожать евреев там, где смогут до них дотянуться, хотя Запад попытается это проигнорировать. Вот если бы Россия применила что-то подобное на Украине, тогда другое дело.



Этого не забудут никогда: в Израиле провалились все



Однако вернемся на место трагедии. Чтобы растянуть силы израильской армии, пытающейся очистить юг Израиля от хамасовцев, началась эскалация на оккупируемом Израилем Западном берегу реки Иордан, где идет стрельба, и в Иерусалиме.



Летучие отряды ХАМАС – не только по земле, но даже по морю и по воздуху – прорвались и навели панику в целом ряде израильских городов, вплоть до пригородов Тель-Авива. Они едва не разрезали Израиль на две части, устремившись из Газы к Западному берегу реки Иордан. Под ударом оказались не только военные базы, склады с оружием, некоторые из которых были захвачены, но и промышленные объекты, прежде всего крупная и новейшая теплоэлектростанция Рутенберг и ядерный исследовательский центр в Димоне.



Разрекламированный "Железный купол" под напором массовых ракетных обстрелов из Газы быстро "прохудился": угроза нависла над каждым израильтянином, каждым домом. Дороги южного Израиля усеяны трупами мирных жителей. Израильские военные, прикрываясь машинами с гражданским населением, ведут перестрелки с мобильными отрядами хамасовцев и их союзников, которые наносят удары, потом отходят, а затем появляются в "зачищенных" армией местах снова.



В плен к израильтянам попадают обычно не бойцы ХАМАС, а устремившаяся в проделанные теми дырки в ограждении вокруг Газы местная "гопота" – плохо вооруженное и необученное военным действиям городское хулиганье, устремившееся в Израиль на почве ненависти к евреям в целью пограбить и понасиловать. Эдакие "махновцы". Часто израильтяне гибли и от "дружественного огня", когда гражданские или солдаты принимали других солдат за переодетых палестинцев.



Хваленая израильская армия, состоящая в основном из маменьких сынков и дочек, любителей тик-ток, селфи и все более "современных ценностей", оказалась не готова к войне предложенного ей типа. Украинобесие (переданных Израилем Киеву оружия и боеприпасов теперь так не хватает, что их приходиться клянчить у американцев), нежелание творчески изучать опыт СВО, старые представления об арабах как о "баранах", не умеющих воевать, сыграли с изнежившимися израильтянами злую шутку. Страна претерпевает чудовищное унижение: на утро 9 октября численность армии увеличилась до 433 тысяч человек, и она не могла в течение нескольких дней выдавить какую-то тысячу хамасовцев со своей территории.



Хваленые израильские спецслужбы, увлекшиеся внутриведомственными интригами и участием в борьбе за власть в расколовшемся примерно поровну на консерваторов и либералов Израиле, тоже сели в лужу. Их агенты в палестинских рядах оказались двойными. Безусловно, они что-то знали, но, возможно, решили создать проблемы для Нетаньяху, хотя и не учли их масштаб, что имело самые трагические последствия.



Нельзя, конечно, полностью исключать и того, что все эти "Моссады", "Шабаки" и "АМАНы" сознательно спровоцировали палестинцев на жестокость, чтобы получить повод уничтожить ХАМАС и нанести удар по Ирану как, дескать, спланировавшему нынешнюю дерзкую операцию. Ну а заодно, конечно, "подрезать крылья" и нынешнему неудобному для многих премьеру, на котором в любом случае лежит политическая ответственность за происходящее.



Почему палестинцы уже победили?



Понятно, что израильские военные благодаря колоссальному численному превосходству, оправившись от шока, более-менее наведут порядок на территории страны. Сейчас мяч на их стороне поля. Но любые действия, которые они предпримут, в перспективе Израиль не спасут. Умные люди осознали это раньше: Израиль – инородное тело на Ближнем Востоке. При том уровне ненависти, которая существует между евреями и арабами, последние, не одержав даже ни одной военной победы, сделают жизнь израильтян настолько невыносимой, что тем придется уйти, как ушли европейцы из своих колоний, повторить судьбу средневековых государств крестоносцев в том же самом регионе.



К тому же военная сила, воинственность народов - вещь переменчивая, что так больно ощутили на себе в эти дни армянские жители Карабаха. Израильтян это также касается. Они сейчас явно не такие крутые, какими были их отцы и деды.



Промежуточные выводы



Пока, конечно, не время подводить итоги и делать окончательные выводы. Но пару слов о том, что это было и почему именно так, уже можно сказать. У нынешней ситуации есть две основные причины. Официальная и неофициальная. Руководство ХАМАС заявляет, что операция "Буря Аль-Аксы" вызвана осквернением ультраортодоксальными иудеями, представители которых есть в кабинете министров Нетаньяху, этой третьей святыни ислама. Для мусульман это серьезно. Самая широкая поддержка единоверцев палестинцам обеспечена. Но это все-таки не главная причина – конфликты вокруг мечети Аль-Акса возникали постоянно, но ничего даже близко подобного нынешнему нападению из Газы на Израиль раньше не было.



Почему именно сейчас? Потому что вот-вот между Израилем и Саудовской Аравией должно было быть заключено (благодаря стараниям США) мирное соглашение, и это лишило бы ХАМАС и другие палестинские группировки значительных финансовых средств. Палестинцы не хотят, чтобы мир на Ближнем Востоке был заключен за их счет, путем игнорирования палестинской проблемы.



Не только палестинцы, но и многие другие арабы, иранцы и мусульмане в целом не желают, чтобы Израиль, этот еврейский колониальный проект ХХ века, превратился как бы в нормальное государство Ближнего Востока, которое признают все главные игроки. Этого особенно не хочет Иран, который Израиль считает своей главной экзистенциальной угрозой. Между ними идет ожесточенная гибридная война, которая в любой момент может стать очень горячей. Израиль ни в чем себе не отказывает в этом противостоянии и поэтому не должен обижаться на Иран, который платит той же монетой. "Хезболла" и ХАМАС - великолепные орудия сведения счетов с Израилем для иранцев.



Что с того?



Расчет ХАМАС и Ирана прост и верен. Если Израиль, испугавшись горы трупов, в том числе и собственных страшных потерь, и руин Газы, пойдет на переговоры, они одержат не только тактическую, но и стратегическую победу. Потому что для израильтян станет окончательно очевидным, что такое будет продолжаться и дальше, что с каждым годом будет становиться опаснее и надо поэтому уезжать из страны, жизнь в которой превратилась в ад. И этот момент будет сильно приближен.



Если же Нетаньяху решится утопить Газу в крови, стереть ее вместе с ХАМАС с лица земли, Израиль подтвердит, что является смертельным врагом арабов, иранцев, всех мусульман и что на Ближнем Востоке его не должно быть. Мирное сосуществование арабов и евреев (среди либеральных, левых израильтян, а также части евреев-ортодоксов есть такие иллюзии) станет благодаря геноциду Газы совершенно невозможным.



России в данной ситуации нужно не допустить, чтобы открывшийся в тылу Запада в день рождения Владимира Путина новый фронт, который наверняка выведет Израиль из числа военных поставщиков Украины и сократит аналогичные возможности США, не привел к глобальной войне, не перекинулся далеко за пределы региона, поближе к нашим границам. Следует внимательно наблюдать за происходящим, оказывать гуманитарную помощь жертвам с той стороны, которая не посылала оружия, денег и боеприпасов Киеву, тщательно изучать и анализировать военные аспекты конфликта. Ведь нечто подобное могут запросто применить однажды и против нас. Источник - Царьград

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