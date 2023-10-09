Армагеддон все ближе. Маховик войны в Израиле раскручивается с каждым часом, - А.Ревнивцев

14:30 10.10.2023 АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ



АРМАГЕДДОН ВСЕ БЛИЖЕ: ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ К ЭТОМУ ЧАСУ



Маховик войны в Израиле раскручивается с каждым часом. Страна, не считаясь с потерями мирного населения, утюжит сектор Газа бомбами и ракетами, арабы отвечают тем же. Счет погибшим с обеих сторон, по приблизительным подсчетам, уже перевалил за тысячу. Поразительно, но евреи и палестинцы умудрились за несколько суток убить столько мирных жителей, сколько не погибло в СВО за полгода.



Царьград расскажет о последних, самых значимых событиях в зоне обострения арабо-израильского конфликта.



Евреи штурмуют аэропорты



Огромное количество израильтян пытаются покинуть страну. Как это было в первый день войны (а Нетаньяху уже заявил, что это война), в аэропортах – столпотворение. ХАМАС этим пользуется и пытается нанести ракетные удары по воздушным гаваням. Так, одна из ракет, выпущенная арабами по Тель-Авиву, упала поблизости от международного аэропорта Бен-Гурион. Это вызвало настоящую панику среди пассажиров.



Между тем русские, несмотря на смертельную опасность, все-таки полетели в Израиль. Так, рейс авиакомпании Red Wings вылетел из Сочи в Тель-Авив. Вылет переносился дважды, однако пассажиры не стали сдавать билеты и все-таки дождались полета.



Отметим также, что в аэропортах Израиля заметили и наших релокантов. В частности, в аэропорту Тель-Авива был замечен Анатолий Чубайс (он сменил фамилию на Сагал) вместе с женой Дуней Смирновой.



Релоканты поддерживают новую родину, но воевать не спешат



Между тем российские релоканты-пацифисты, которым было "стыдно и страшно" жить в воюющей стране, Израиль в его варварских бомбардировках жилых кварталов поддерживают. Правда, воевать не спешат. Известный иноагент Максим Галкин*, уехавший на Землю обетованную со своей пожилой супругой и детьми в 2022 году, записал видео, где на русском языке клялся в верности Израилю, обещал быть "со своей страной" и оправдывался, что не идет добровольцем в ЦАХАЛ.



По словам Галкина*, он бы "пошел защищать Израиль", будь у него "хотя бы какие-то основания". Впрочем, Максим* пообещал сдать кровь для раненых.



Столь яростный патриотизм проявляет и другой иноагент Андрей Макаревич*. Лидер группы "Машина времени" трогательно назвал "своими бойцами" израильских солдат.



Это несмотря на то, что еще недавно он был резко против "пламенных идиотов", поддерживающих СВО, и не мог жить в стране, которая воюет с соседями. Рокер не прогнулся под изменчивый мир и эмигрировал в 2022 году.



Натовское оружие попало в руки ХАМАС: спасибо украинцам



А между тем в Сети гуляет видео, как ХАМАС "работает" по израильской авиации при помощи натовских ПЗРК "Стингер". Кроме того, в руках у арабов – воспетые украинцами противотанковые "Джавелины" и комплексы NLAW. Получается парадоксальная ситуация: против израильской техники воюют американским оружием. Конечно же, все догадались, откуда оно у палестинцев: продали украинцы на черном рынке.



Найденные серийные номера такой техники у палестинцев станут гвоздями в крышку гроба режима Зеленского. Он теперь полностью исчез с медийной картинки, тем более что от него и так явно отворачивались лидеры стран. Как он сейчас рискнет пикнуть про ливерную колбасу? Или что хватит ломаться, все равно отдадите,

– пишет телеграм-канал "Русский инженер".



Кстати, об этом же заявил заместитель председателя Совбеза России, экс-президент Дмитрий Медведев.



Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Києва,

– написал Медведев.



Кстати, аналитики отмечают, что на Банковой царит уныние: большая война на Ближнем Востоке не с руки украинцам. Причины очевидны: США придется помогать ЦАХАЛ, а не ВСУ, фокус внимания переместится в другую часть света, а значит, хитрые русские могут начать уже свой "контрнаступ", освободив еще пару-тройку областей. Не сомневайтесь, "шановни паны", именно так и будет.



Израиль бьет по мечетям



Похоже, Израиль стремится сделать все, чтобы из разряда внутреннего конфликта с Палестиной эти события перешли в категорию религиозной войны, втянув в себя новых участников. Иначе зачем они специально бьют по мечетям?



Ранее ракетным ударам подверглись мечеть в лагере беженцев Аль-Шати в секторе Газа и мечеть Аль-Амин Мохаммед. Сегодня ЦАХАЛ ударил в мечеть Абу-Гош. Ее открыл Рамзан Кадыров в честь своего отца.



Надо отметить, что если ситуация будет накаляться и дальше, то рано или поздно под удар может попасть и мечеть Аль-Акса на храмовой горе в Иерусалиме. После ее разрушения евреи смогут приступить к возведению Третьего храма, и тогда события примут уже очевидный эсхатологический оттенок, ведь, согласно преданию церкви, именно в Третьем храме будет венчан на царство Антихрист.



Надо сказать, что о третьей мировой войне в свое время говорил и Владимир Жириновский, "пророчества" которого сбываются с пугающей частотой:



К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран это вам не КНДР. И не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идет о третьей мировой войне.



ХАМАС поддерживают мусульмане всего мира



Чем больше ударов по мечетям и "сложенных" многоэтажек в секторе Газа, тем больше сочувствия находят палестинцы у мусульман. На третий день конфликта в той или иной степени ХАМАС поддержали все более-менее крупные исламские страны. Даже член НАТО Турция.



Так, например, член эрдогановской партии ПСР Шевки Йылмаз, бывший мэр Ризе, заявил:



Турция должна немедленно закрыть посольство Израиля. Все мусульмане должны поддержать ХАМАС финансово и морально и бойкотировать израильские товары.



А движение "Талибан"** не просто поддержало ХАМАС, а заявило о готовности захватить Иерусалим, если "соседствующие с Израилем мусульманские страны предоставят им право прохода". С угрозами в адрес Израиля выступила и "Хезболла". Эксперты называют это военизированное политическое движение одним из самых серьезных военных игроков на Ближнем Востоке. Напомним, что "Хезболла" воевала с Израилем в 2006 году и одержала победу.



Кто виноват в очередном арабо-израильском конфликте



Немецкая газета Bild называет виновных в конфликте. Разумеется, это сирийский диктатор Башар Асад, "кремлевский тиран" Владимир Путин и иранский мулла Ибрагим Раиси.



Логика журналистов такая: палестинская группировка ХАМАС, атаковавшая Израиль, является союзником террористической группировки "Хезболла". Та тесно связана с иранским режимом. Ибрагим Раиси и диктатор Асад – "братья по духу", и они оба дружны с "военным преступником" Путиным. Самое забавное, что ХАМАС поддерживали даже соросовские "леваки" в недрах Демпартии США. Так что сову при желании можно натянуть и на американский глобус.



* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Террористическая организация, запрещенная в России. Источник - Царьград

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