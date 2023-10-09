За "палестинский договорняк" Запад хочет строго спросить с Ирана, - Александр Широкорад

15:33 10.10.2023

Объявленная Израилем война ХАМАС - слишком много нестыковок

Александр Широкорад

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что члены организации ХАМАС - звери, и Израиль никогда не пойдет на переговоры с ними. Израиль должен полностью уничтожить ХАМАС.



Однако ХАМАС поддерживают подавляющее большинство палестинцев в секторе Газа, и практически вся арабская молодежь является потенциальными резервистами ХАМАС.



Так что трудно понять, как Нетаньяху планирует уничтожить ХАМАС. В любом случае это невозможно сделать без наземной операции в секторе Газа. Но уже третий день идут наземные бои на территории Израиля, а наземной операции в Газе нет и даже не озвучиваются планы таковой.



А вот в нейтральной прессе появилась информация о том, что Израиль ведет в Египте тайные переговоры с ХАМАС. Израильские министры по сему поводу "молчат, как партизаны" - не подтверждают и не опровергают.



Интересно и другое, что в секторе Газа подверглось ударам с воздуха и разрушено более 1500 зданий и при этом погибло 400 палестинцев. И это по сведениям ХАМАС, которым выгодно преувеличивать число погибших. Лично мне непонятно, как при таких интенсивных бомбардировках может погибнуть только 400 человек в столь густозаселенных кварталах?



И опять я не пойму, почему палестинцы выпустили тысячи ракет по жилым массивам израильских городов, проигнорировав огромный ядерный центр Израиля в Димоне - а он находится всего в 86 км от Газы. И по нему не запустили ни одной ракеты! Опять же, туда не полетел палестинский десант на дельтапланах.



Любопытно и другое. За четыре дня до атаки ХАМАС через Суэцкий канал в Красное море прошла большая израильская подводная лодка типа "Долфин", построенная в Германии. Не исключено, что сия субмарина, несущая в своих торпедных аппаратах крылатые ракеты со спецзарядами, идет в Персидский залив, дабы нанести удар по Ирану.



В Израиле утверждают, что Иран помогал ХАМАСу атаковать Израиль. Якобы накануне в Бейруте один из руководителей КСИР, Исмаил Каани, встречался с лидером ХАМАС Хасаном Насралла и другими палестинцами.



Других доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАСа Израиль пока не приводит. Тем не менее, в Израиле раздаются призывы бомбить атомные и нефтеперерабатывающие объекты в Иране, а также нефтяные пласты неглубокого залегания, дабы устроить в Иране экологическую катастрофу.



С одной стороны, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона нет доказательств причастности Ирана к нападению на Израиль. А с другой, американский сенатор Линдон Грэм призвал США и Израиль "совместной атакой на иранскую нефтяную структуру вывести ее из бизнеса".



А почти год назад США официально угрожали Ирану бомбардировками в случае поставок иранских дронов России.



Правительство РФ заявило, что конфликт в Палестине может быть разрешен только за столом переговоров и призвало стороны прекратить военные действия. Но война ХАМАС и Израиля и удар по Ирану, способный вызвать экологическую катастрофу, это, как говорили в Одессе, "две большие разницы".



Более половины рек Ирана впадают в Каспийское море, в которое неизбежно попадут нефть и радиоактивные вещества из разбомбленных иранских объектов. Ну а радиация воздушным путем может быть занесена и непосредственно в пределы РФ.



Не пора ли Кремлю предупредить зарвавшихся "коллег", что в случае нанесения удара по иранским атомным и нефтяным объектам Россия поставит Ирану наступательное и оборонительное вооружение, способное нанести неприемлемый ущерб любому агрессору. К примеру, ответным ударом уничтожить американский авианосец "Джеральд Форд", который янки послали в Восточное Средиземноморье с целью возможного нанесения удара по Ирану. Как? Да с помощью крылатых ракет, как с обычными, так и со специальными зарядами.