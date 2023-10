Провал разведки и первобытный страх: мировые СМИ о нападении на Израиль

16:30 10.10.2023 Сюжет

Война Израиля с ХАМАС 2023



7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль. Последний назвал происходящее войной и приступил к ударам по сектору Газа. Как на это отреагировали мировые СМИ - в обзоре РБК



The Times of Israel, Израиль



"Сцены хаоса и страданий, а также длительная неспособность взять ситуацию под контроль шокировали и возмутили нацию, а также привели к требованиям ответить на все вопросы о многочисленных неудачах разведки, развертывании войск и политике, которая привела к национальной катастрофе, когда сотни террористов наводняют мирные поселения.

По оценкам официальных лиц по состоянию на воскресенье, более 700 человек были убиты в результате массированной атаки террористов ХАМАС на израильские общины вблизи сектора Газа, а также в результате обстрела тысячами ракет, выпущенных по Израилю, - что, согласно оценкам, является самым кровавым днем в истории страны [...].

Размещение израильских заложников в секторе Газа, вероятно, осложнило планы по широкомасштабному контрнаступлению на него. Тем не менее израильские самолеты наносили удары по позициям ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" по всему сектору, активизировав бомбардировки на следующий день после того, как [Биньямин] Нетаньяху поклялся "отомстить за этот черный день".



"Аль-Джазира", Катар



"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что его страна находится "в состоянии войны", после того как ХАМАС - палестинская группировка, которая управляет сектором Газа, - направила десятки своих боевиков в Израиль в ходе одной из самых смертоносных атак за последние десятилетия [...].

Израиль и раньше начинал военные наступления в секторе Газа и Ливане без официального заявления. Декларация теперь, по сути, дает зеленый свет активизации военных действий Израиля против ХАМАС [...].

В понедельник Израиль объявил о введении "тотальной блокады" в отношении палестинского анклава, включающей запрет на ввоз продовольствия и топлива, что вызывает обеспокоенность по поводу благополучия его жителей, которые в последние два дня подвергаются непрекращающимся бомбардировкам.

Более 120 тыс. человек в осажденном палестинском анклаве были вынуждены покинуть свои дома из-за интенсивных бомбардировок.

Старший политический аналитик "Аль-Джазиры" Марван Бишара предупредил, что отношения между Израилем и палестинцами "намного ухудшатся" в ближайшие дни, а также заявил о возможности проведения Израилем наземной операции, которая станет апогеем".



The New York Times, США



"Самое масштабное вторжение на территорию Израиля за последние десятилетия, проведенное силами ХАМАС, кого многие считали разношерстной группой боевиков, нанесло Израилю такой сильный психологический шок, что ставятся под сомнение его основы: армия страны, ее служба разведки, правительство и способность контролировать миллионы палестинцев в своем окружении.

Война, которая началась с нападения ХАМАС, унесшего жизни 700 израильтян, не является экзистенциальной борьбой за выживание самого израильского государства, какой была война 1948 года, причиной которой стало основание Израиля, или война Судного дня 1973 года. Но как и 75 лет, и 50 лет назад, вновь захваченные деревни, захват заложников и убийства палестинскими боевиками мирных жителей пробудили своего рода первобытный страх [...].

Была перевернута очередная страница, каким бы ни был исход начавшейся войны. В конце концов, Израиль так и не вышел за рамки конфликта, который преследовал его с момента основания государства в 1948 году, - это претензии двух народов, еврейского и палестинского, на одну и ту же узкую часть земли между Средиземным морем и рекой Иордан. Его богатство, большое количество стартапов и растущее признание на Ближнем Востоке не могут вечно скрывать фундаментальную израильскую нестабильность".



"Аль-Ахрам", Египет



"Конечно, внезапное начало войны снова глубоко потрясло израильтян, как и 50 лет назад. Эту войну, как и войну 1973 года, уже преподносят как колоссальный провал разведки. [...] Израильская разведка не только неверно оценила готовность противников начать войну, но и не смогла - как в 1973 году, так и сейчас - распознать приготовления врага [...].

Но большей части вины за эту войну заслуживают не израильские военные и разведка. Это политический истеблишмент Израиля, прежде всего Нетаньяху, который возглавляет страну с 2009 года, за исключением перерыва между 2021–2022 годами [...].

Нетаньяху проигнорировал недавние усилия Египта по заключению долгосрочного перемирия между Израилем, ХАМАС и поддерживающей его боевой группировкой "Палестинский исламский джихад". Нынешнее крайне правое правительство Израиля предпочитает сохранить оккупированный Западный берег, а не стремиться к миру с палестинцами.

Более того, правительство Нетаньяху было занято своей широко непопулярной попыткой ограничить власть и независимость Верховного суда Израиля - шаг, по-видимому, направленный на устранение потенциального препятствия на пути официальной аннексии Западного берега.

Внутренние беспорядки и глубокие разногласия, которые вызвала в Израиле предложенная реформа судебной системы, почти наверняка являются одной из причин, по которой ХАМАС решил атаковать сейчас. После нападения стало ясно, что стратегия Нетаньяху по сдерживанию ХАМАС потерпела катастрофический провал".



Global Times, Китай



"Многие говорят, что этот раунд израильско-палестинского конфликта вспыхнул совершенно внезапно, и на первый взгляд так кажется. ХАМАС предпринял внезапную атаку на израильскую армию, застигнув ее врасплох и приведя к значительным жертвам, которые шокировали мир. Ответные действия Израиля неизбежно приведут к еще большему кровопролитию и эскалации насилия. Хотя никто из нас не хочет, чтобы так произошло, это трудно предотвратить. Международные мирные усилия недостаточны для израильско-палестинского конфликта. Это неизбежный факт, и для его изменения требуются более мощные коллективные усилия международного сообщества [...].

Необходимо признать, что израильско-палестинский вопрос представляет собой сложный конгломерат проблем, а внешнее вмешательство является одной из главных причин, почему эта проблема не решена и усиливается ненависть. Предвзятость и вмешательство западных стран во главе с США в израильско-палестинский вопрос были очевидны уже давно, а исторические конфликты на Ближнем Востоке часто имели закулисное участие США. А после эскалации израильско-палестинского конфликта быстрое решение США и некоторых стран Запада занять определенную сторону не только не помогает решить проблему, но и подливает масла в огонь".



The Guardian, Великобритания



"Это было ошеломляющее и беспрецедентное наступление ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", а также катастрофический провал разведки Израиля - и оба будут иметь долгосрочные последствия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и что палестинцам придется заплатить высокую цену [...].

Боевая организация, которая правит сектором Газа с 2007 года, показала миру, что с ней нужно считаться, но трудно представить, каким образом события этих выходных могут принести положительный результат для ХАМАС или сектора Газа.

Израиль, вероятно, будет использовать всю силу своей военной мощи, чтобы подавить активность боевиков не только в Газе, но также на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. В ходе этого процесса, вероятно, будет убито огромное количество палестинских мирных жителей, а дома и инфраструктура будут разрушены. Захват заложников также усугубит реакцию Израиля и даст ХАМАС значительный козырь".



France 24, Франция



"Хотя ХАМАС не дал четкого объяснения, почему он решил начать наступление именно сейчас, нападение нанесло серьезный удар по отношениям Саудовской Аравии и Израиля. С конца сентября две страны ведут переговоры под руководством президента США Джо Байдена с целью нормализации дипломатических отношений, в результате которых Саудовская Аравия может признать государственность Израиля в обмен на гарантии безопасности от США.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 20 сентября дал интервью Fox News, высоко оценив переговоры, которые каждый день "приближают" обе страны к нормализации, но настаивал на том, что обращение с палестинцами является "очень важным" вопросом, который предстоит решить.

Два дня спустя Нетаньяху выступил на Генеральной Ассамблее ООН, заявив, что Израиль находится "на пороге" исторического прорыва, который может привести к мирному соглашению [...]. Ожидалось, что переговоры продолжатся в ближайшие недели. Но теперь они были прерваны".



Елизавета Ламова Источник - РБК

