Выборы в Польше: есть ли шансы у Дональда Туска? - В.Бурт

16:39 10.10.2023

10.10.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Выборы в Польше: есть ли шансы у Дональда Туска?



Соотношение сил перед парламентскими выборами не дает уверенного преимущества ни одной из сторон



Многие ждут, что после 15 октября, когда в Польше пройдут парламентские выборы, политический пейзаж в стране изменится. В частности, ожидается, что правящая партия "Право и справедливость" не получит большинства голосов в сейме.



Несколько дней назад лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск вывел своих соратников на очередную демонстрацию в Варшаве. По оценкам столичной мэрии, в ней приняло участие около миллиона человек.



Во время демонстрации бывший премьер-министр требовал призвать власть к ответу, "чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства". При этом Туск под одобрительный рев сторонников, добавил: "Это наше время!"



У "Гражданской платформы" действительно наблюдается приток сторонников. Дело в том, что ПиС дискредитировала себя, и сейчас самый удобный момент для того, чтобы серьезно ее ослабить.



Наиболее радикальные соратники Туска требуют не только отрешения от власти нынешнего руководства Польши. Юрист Камила Гасюк-Пихович грозит судом президенту Анджею Дуде, председателю ПиС Ярославу Качиньскому, премьер-министру Матеушу Моравецкому и другим политикам. Их обвиняют не только в развале экономики, разгуле коррупции, но и в предательстве национальных интересов. Информационный портал Niezależny Dziennik Polityczny возмущается, что поляков, как и украинцев, могут бросить в топку борьбы за интересы мирового гегемона под лозунгом "защиты демократических ценностей". По мнению издания, Польша не только враждует с Россией, но и находится на пороге полномасштабной войны с ней.



Однако польские военные уже давно воюют на Украине под видом "добровольцев". Эксперты по-разному оценивают их потери, к примеру издание Mysl Polska в августе назвало цифру в 10 тысяч человек.



Власти все сильнее погружают страну в украинское "болото", при этом игнорируя насущные проблемы жителей страны. Деньги, направленные на социальные нужды, тратятся на помощь мигрантам. В Польше значительно снизилась безопасность и выросла преступность, произошла интенсификация контрабанды боеприпасов, оружия, наркотиков.



Поэтому у "Гражданской платформы" огромный простор для критики партии власти. Согласно последнему опросу United Surveys, за "Гражданскую платформу" готовы проголосовать 26,4 % опрошенных. Однако эти данные обнародованы до "Марша миллионов сердец". Бурная, многотысячная демонстрация с его красочным антуражем и пылкими речами могла несколько повысить количество сторонников этой партии.



Но в любом случае "Гражданская платформа" пока уступает в популярности партии власти. Судя по упомянутому опросу, "Право и справедливость" привлекает внимание 32% опрошенных. Это означает, что ПиС, несмотря на падение популярности и обветшавшие лозунги, остается лидером предвыборной гонки.



Противники лидера "Гражданской платформы" – главным образом люди из ПиС – называют его "русским волком в овечьей шкуре". Они допускают, что Туск во время своего премьерства находился под влиянием Путина и подчинялся интересам России. От подобных обвинений в Польше отмыться трудно. Очевидно, что Туск не принадлежит к числу польских "ястребов", хотя и осуждает Россию в конфликте с Украиной, одобряет санкции против Москвы, хотя считает их малоэффективными. Он считает, что помогать Киеву нужно, но в разумных пределах.



Лидеры ПиС пытаются дискредитировать Туска не только как "прислужника России", но и как "агента Германии". А с этой страной у Польши, несмотря на партнерство в НАТО и ЕС, постоянные скандалы.



Качиньский и его соратники поднимают столбы исторической пыли, перетряхивая ковры в европейских политических кабинетах. Они утверждают, что свое время канцлер ФРГ Ангела Меркель неспроста лоббировала назначение Туска на должность председателя Европейского совета. Она считала, что политик не станет возражать против укрепления энергетических связей Москвы и Берлина.



Премьер Моравецкий извлек из архива "пакт Молотова-Риббентропа" и ловко заменил фамилии. В его интерпретации это выглядит так: "Дональд Туск был главным исполнителем пакта Меркель-Путин. Мы не можем забыть, что за последние 15 лет никто в Польше не сделал для России и Германии больше, чем он". Другими словами, Туск – антипатриот, враг Польши и губитель Европы, поскольку подсадил Европу на нефтяную и газовую иглу России. Это обернулось огромными трудностями для стран ЕС после резкого обострения отношений с Москвой. Разве можно его пускать во власть?!



Главными действующими лицами на предстоящих выборах станут "Право и справедливость" и "Гражданская платформа".



Следует отметить рывок коалиции "Третий путь", созданный на основе Польской крестьянской партии и "Польши-2050". Это объединение, согласно опросу United Surveys, занимает третье место (12,1 %) и в последнее время добилось заметного притока сторонников. Иначе как удивительным этот феномен не назовешь – во-первых, потому, что коалиция была основана только в апреле нынешнего года, во-вторых, ее цели достаточно размыты. Поражает взлет ее лидера Шимона Головни. Он не политик, а журналист, писатель, телеведущий. Впервые заявил о себе на выборах президента Польши три года назад, показав третий и очень приличный результат – 13,8 % голосов избирателей. Может быть, Головня сумеет снова удивить Польшу? Преимущество Головни в том, что его имя не запятнано дискредитирующими связями и громкими скандалами.



Вряд ли туманный "Третий путь" и ультралевая "Конфедерация свободы и независимости", критикующая правительство за безоглядную поддержку Украины и выступающая за демонтаж Европейского союза, заполнят своими сторонниками сейм, однако они могут оказать влияние на формирование правительства. Их поддержки могут пожелать и ПиС, и "Гражданская платформа".



Грядущие выборы покажут, останется ли Украина приоритетом для Польши или поддержка Варшавы ослабнет. Последнее может произойти и по объективным причинам, как наметившаяся мировая тенденция. Но при этом не стоит ожидать, что волеизъявление жителей Польши позитивным образом повлияет на отношения Москвы и Варшавы. Можно лишь надеяться, что они не упадут еще ниже.