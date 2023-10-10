4-й день войны на Ближнем Востоке (итоги)

00:16 11.10.2023 Взрывы в Газе: Израиль продолжает блокировать анклав

Что происходит в зоне конфликта на Ближнем Востоке в четвертый день войны



Валентин Логинов

10 октября 2023, 18:23



Израиль расширяет географию своих военных операций в борьбе с боевиками ХАМАС: столкновения, по сообщениям СМИ, происходят не только вокруг сектора Газа, но и на Западном берегу реки Иордан и на границе с Ливаном. Тем не менее наземная операция, которую ожидали в регионе, пока не началась. Еврейское государство отказывается вести переговоры с ХАМАС, действия которого здесь сравнивают с методами ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Палестина продолжает призывать переосмыслить проблему и найти решение на основе двух государств. О событиях четвертого дня войны в Израиле - в материале "Известий".



Число жертв растет



Израиль на четвертый день военных действий в стране не перешел к наземной операции в секторе Газа по ликвидации боевиков ХАМАС, несмотря на ожидания такого развития событий. Тем не менее ракетные обстрелы продолжаются. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 10 октября нанесла крупномасштабный удар по объектам ХАМАС в Газе. Представители палестинского движения продолжают обстрел израильских городов.



Сирены звучали во многих городах Израиля - Тель-Авиве, Ашдоде, Ашкелоне, у других населенных пунктов на границе сектора Газа. Представители военного крыла ХАМАС анонсировали крупный обстрел Ашкелона и призвали жителей города покинуть его до 17:00 (время совпадает с московским).



При этом палестинские СМИ сообщали, что израильские военные вошли в город Наблус на Западном берегу реки Иордан, где прошли вооруженные столкновения. Наблус находится в 100 км от границы сектора Газа, что явно указывает на то, что Израиль планирует купировать все точки, которые официальные власти рассматривают как потенциальные источники угрозы.



В частности, действуют израильские военные и на севере страны - ЦАХАЛ еще вечером 9 октября начала наносить авиаудары с вертолетов по объектам на территории Ливана, где базируется радикальное движение "Хезболла". Ранее оттуда по территории Израиля ударили ракетой, Бейрут отверг свою причастность к инциденту. Также, по сообщению еврейского государства, в Израиль из Ливана проникли несколько вооруженных боевиков.



"Хезболла" остается дестабилизирующим фактором в этом военном конфликте, поскольку открыто поддерживает ХАМАС и имеет достаточно прочные связи с Ираном. Хотя накануне официальный Бейрут заявлял, что в текущей ситуации "Хезболла" сохраняет условный нейтралитет и обещает не присоединяться к войне между Израилем и ХАМАС при условии, что израильтяне не начнут военных действий против Ливана.



Тем временем представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что "достиг всех своих целей" и готов к переговорам о перемирии. До этого представитель МИД Израиля Лиор Хаят опровергал диалог с радикальным движением: "Наше государство находится в состоянии войны, и мы считаем, что никакие переговоры в настоящий момент не являются возможными", - заявил он.



Число жертв конфликта с обеих сторон продолжает расти. По официальным данным, в секторе Газа погибло более 700 человек, еще 3,9 тыс. получили ранения. С израильской стороны уже насчитывается свыше 900 жертв (по неофициальным данным - более 1 тыс.), 2,6 тыс. ранены. Также на данный момент известно о четырех погибших в результате конфликта гражданах РФ. Сектор Газа находится в полной блокаде со стороны Израиля: на территорию не подается вода и электричество, не поступает продовольствие.



Аббас не решает



В плену у ХАМАС остаются по меньшей мере 100 жителей Израиля, среди которых, по заявлению представителя палестинского движения Марзука, есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским и китайским. Ранее боевики сообщили, что будут казнить по одному заложнику в ответ на удары Израиля по гражданским объектам без предупреждения. В Сети уже появились кадры казни первых двух пленных, однако проверить подлинность видео на данный момент не представляется возможным.



Как заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, власти образования находятся в "ежедневном контакте" с российскими властями. Более того, он заявил о подготовке официального визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву. Очевидно, на его встрече с президентом России Владимиром Путиным будет поднят вопрос и о заложниках, имеющих российское гражданство.



Вместе с тем в Израиле ставят под сомнение возможность Махмуда Аббаса повлиять на ситуацию - власти не считают, что Аббас способен взять под контроль ситуацию в Газе.



- Махмуд Аббас никак не связан с этой историей (атакой ХАМАС на Израиль. - "Известия"). Его приближенных тоже в общем-то поубивали в Газе в свое время. Поэтому он только чисто формально на сегодня связан с Газой. Там независимое правительство, которое было создано террористической организацией ХАМАС. Боевики там устроили переворот уже 18 лет назад, - сказал в разговоре с "Известиями" израильский политик, член кнессета (парламента) Зеэв Элькин.



Кроме того, он повторил позицию, которая уже звучала от официальных властей Израиля, что ХАМАС на сегодня избрало для себя модель действий ИГИЛ:



- Были нарушены минимальные принципы: убиты женщины, дети, старики. Взяты в плен младенцы и маленькие дети. Даже обычные террористические организации, как правило, себе не позволяют подобного. Поэтому отношение и правила с этого момента по отношению к ХАМАС будут как отношение к ИГИЛ. И действовать мы будем соответственно, - заявил Элькин, не приводя никаких подробностей плана властей.



Израильские эксперты и политики видят единственный путь завершения войны и установления системы поддержания безопасности в регионе в уничтожении ХАМАС как военно-политической организации. Соответственно, Израиль призывает мировое сообщество сплотиться вокруг борьбы с ХАМАС, как это было, когда все крупнейшие игроки так или иначе координировали усилия по борьбе с ИГИЛ.



Вернуться к двум государствам



Палестина считает, что корень проблем, которые привели к войне, лежит в том, что резолюция ООН, предполагающая создание на ее территории после прекращения британского мандата двух государств - еврейского и арабского, так и не была реализована. Власти Палестины воспринимают ситуацию, сложившуюся на территории палестинских образований, как оккупацию со стороны Израиля. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью "Известиям" рассказал, что после того, как Израиль покинул сектор Газа 20 лет назад, этот регион находится "под тотальной сухопутной, морской и воздушной блокадой". Прежние международные решения по урегулированию палестино-израильских отношений не сработали, а потому, считает Нофаль, мир должен переосмыслить конфликт и найти новые пути разрешения ситуации.



- Я считаю, что международное сообщество должно представить новое видение, новые решения для этого вопроса. 30 лет назад мы как палестинцы на переговорах в Осло [1993–1995 годов], в которых я лично принимал участие, признали государство Израиль на 78% территории исторической Палестины. И согласились на 22% исторической территории Палестины. И вот на этих 22% исторической земли мы согласились на то, чтобы стать безоружной страной. Но по сей день Израиль так и не выполнил эти соглашения и не идет на признание государства Палестина в границах 1967 года (до Шестидневной войны, по итогам которой Израиль занял сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. - "Известия") даже на словах, - сказал дипломат.



Кроме того, Палестину не устраивает деятельность Израиля, направленная на создание еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. На момент подписания соглашения в Осло поселенцев-евреев здесь было около 72 тыс. На данный момент их уже свыше 1 млн, говорит посол. В планах Израиля вдвое увеличить это количество.



- С начала нынешнего года до начала этих действий на Западном берегу реки Иордан было убито 360 палестинцев пулями Армии обороны Израиля, и также у нас 5 тыс. раненых палестинцев, - добавил Нофаль.



Причиной этого Палестина видит действия США, которые, по словам дипломата, не пытаются найти политическое решение "на базе международной законности". При этом 10 октября Нетаньяху должен в третий раз с начала обострения ситуации созвониться с американским лидером Джо Байденом.



Позиция России



Палестина видит ключ к возвращению ситуации в мирное русло через модель двух государств, где Западный Иерусалим станет столицей Израиля, а Восточный - Палестины.



Такой же модели придерживается Россия. При этом Москва на официальном уровне готова к возобновлению консультаций в формате "ближневосточного квартета" - переговорного формата, работающего с 2002 года, куда входят США, Россия, ЕС и ООН, - однако, по словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, Вашингтон не хочет этого.



Президент России Владимир Путин 10 октября также впервые высказался об этой ситуации, заявив, что война в Израиле стала "ярким примером провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон".



- [США выдвигали] свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны - именно на обе: то на одну, то на другую. Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства, - сказал Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани в Москве 10 октября.



Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. Министр здравоохранения анклава Мэй Кайле заявила, что запасы медикаментов в Газе заканчиваются, их ввозу в настоящий момент мешает блокада. Источник - Известия

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