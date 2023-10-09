Мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года

00:21 11.10.2023 Tекст: Ольга Самофалова



Последствия военного конфликта в Израиле могут быть печальными для всего мирового энергетического рынка. В лучшем случае нефтяной рынок лишится только иранской нефти, а цены вырастут выше 100 долларов за баррель. Самый страшный сценарий подразумевает повторение нефтяного кризиса 1973 года и уход мировой экономики в рецессию.



Военная операция ХАМАС против Израиля, начавшаяся 7 октября, может серьезно ударить по энергетическому рынку всего мира. При худшем сценарии не исключено повторение нефтяного кризиса 1973 года. Тогда цены на нефть не просто вырастут выше 100 долларов за баррель, они, скорее всего, взлетят очень высоко.



Рынок рассматривает два худших варианта развития событий в случае, если Израиль посчитает, что ХАМАС действовал по указанию Ирана.



Западная пресса уже заявляет о том, что спланировать нападение ХАМАС помогли сотрудники иранской службы безопасности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на руководителей ХАМАС и "Хезболлы". При этом США заявили о переброске авианосной ударной группы в восточную часть Средиземноморья и увеличении численности истребительных эскадрилий в регионе.



Первый сценарий развития ситуации предполагает, что союзник Израиля – США усилят санкционное давление на Иран, который в последние годы "расслабился" и нарастил добычу и экспорт почти до досанкционного уровня. Тогда с рынка частично или полностью уйдет иранская нефть.



Другой сценарий предполагает, что в локальный конфликт активно втянутся и США, и Иран, и почти весь Ближний Восток. Тогда в худшем случае может дойти даже до закрытия прохода судов через Эрмузский пролив, через который в танкерах перевозят 17 млн баррелей в сутки.



"Региональные конфликты все чаще расширяются. Если в воронку военных действий с Израилем затянет Иран, это будет препятствовать экспорту иранской нефти. Это могут быть как жесткие санкции, так и физическое перекрытие поставок", – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.



США в последнее время смягчили отношение к иранским санкциям. "Иран в последние годы наращивал объемы экспорта, который вырос почти до досанкционного уровня – до 1,5–2 млн баррелей в сутки. Если иранская нефть уйдет с рынка или сократятся объемы ее экспорта, это будет чувствительно для всего мирового рынка. Это толкнет вверх цены на любую нефть", – отмечает Юшков.



По данным Kpler, поставки иранской нефти в августе выросли до 1,79 млн баррелей в сутки против 1,35 млн баррелей в мае. Это максимальный показатель с 2019 года.



"Хотя Иран отрицает причастность к атакам ХАМАС на Израиль, отношение США к ситуации может измениться. Под риском ухода с рынка оказалось около 500 тыс. баррелей нефти в сутки, что способно поддержать возврат к более высокому уровню цен", – считает Оксана Лукичева, аналитик ФГ "Финам".



Самый жесткий сценарий связан с перекрытием Эрмузского пролива самим Ираном или кем-либо другим.



"Через Эрмузский пролив проходит вся нефть из Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ, а также СПГ из Катара. Даже если перекрытие пролива произойдет ненадолго, это все равно приведет к скачку цен на нефть, а также на газ. Разразится глобальный энергетический кризис, который приведет к рецессии в мировой экономике",

– говорит Игорь Юшков.



Нефть в понедельник уже подорожала более чем на 5%. Однако свой вклад в этот рост вносит не только военный конфликт в Израиле, но и обычная коррекция, которая происходит после двухдневного падения цен на нефть перед этим, отмечает эксперт ФНЭБ. На прошлой неделе нефть снижалась, так как рынок посчитал недостаточным решение ОПЕК+ оставить добычу неизменной. А потом удручили данные из США о снижении потребления бензина и данные из Азии о снижении импорта нефти. Это насторожило рынок и вселило неуверенность в стабильность потребления во всем мире, отмечает Лукичева.



"Конфликты на Ближнем Востоке могут вызывать куда большие скачки роста цен на нефть, например, в 1990 году рост был вообще на 240%. Поэтому и 120, и даже 150 долларов за баррель кажутся мне вполне реальными показателями", – говорит Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".



"Наиболее страшный сценарий – повторение кризиса 1973 года. Для этого потребуется, чтобы в локальный военный конфликт в Израиле был затянут почти весь Ближний Восток, когда арабские страны встают против Израиля и его союзников в лице западных государств",

– рассуждает Игорь Юшков.



В октябре 1973 года арабские страны заявили, что не будут поставлять нефть западным странам, которые поддержали Израиль в ходе Войны Судного дня (в его конфликте с Сирией и Египтом).



Причем, по мнению эксперта, Соединенные Штаты сейчас более готовы к подобному противостоянию, чем даже 15–20 лет назад. "Конечно, это все равно будет для США шоком и приведет к дефициту топлива, так как Штаты потребляют очень много. Но если бы это произошло в 2000-х или в 2010-х годах, то создало бы куда более серьезную катастрофу для Штатов, чем сейчас", – считает Юшков.



Что же изменилось? "Во-первых, благодаря революции сланцевой нефти США существенно увеличили объемы производства с начала 2010-х. Теперь страна добывает 12,9 млн баррелей в сутки и является крупнейшим производителем нефти в мире. Во-вторых, Штаты оставили импортные поставки из Канады и Мексики, но при этом целенаправленно сокращают нефтяной импорт от ближневосточных производителей, в том числе Саудовской Аравии. То есть сейчас США гораздо меньше зависят от Саудовской Аравии, чем раньше", – поясняет эксперт.



Европейцы в этом плане защищены намного хуже США.



"Поставки иранской нефти поступают в основном на европейский рынок, частично на китайский. Поэтому негатив может быть именно для европейских потребителей, как наиболее уязвимых к дефициту поставок",

– отмечает Лукичева.



Впрочем, рост цен на энергоресурсы (как на нефть, так и на газ) в любом случае ударит по странам-импортерам, в том числе США и ЕС. "Рост цен на нефть чреват поднятием очередной волны инфляции, дальнейшим ужесточением монетарной политики центральных банков и скатыванием экономики в рецессию", – предупреждает Лукичева.



Для стран-экспортеров, в том числе для России, дорогая нефть, конечно, может быть выгодна и приносить дополнительный доход от экспорта. "Однако рост цен на нефть для России неплох ровно до тех пор, пока не приводит к падению потребления. Поэтому лучше всего держать рынок сбалансированным, а цены приемлемыми как для производителей, так и для потребителей. Мировая экономика цену выше 90 долларов за баррель переносит с трудом. Если рост цен начнет оказывать чрезмерно негативное влияние на спрос, то ОПЕК+ может увеличить добычу", – заключает аналитик ФГ "Финам". Источник - Взгляд

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