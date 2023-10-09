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Кто стоит в тени израильско-палестинского конфликта?
00:30 11.10.2023

Василий Дандыкин оценил публикацию американского издания The Drive, что при атаке на Израиль боевики ХАМАС применили наработки ВСУ

Павел Еськов
Материал комментируют:
Василий Дандыкин

Палестинцам удалось провести в Израиле сложнейшую многоуровневую операцию. Как отмечает американское издание The Drive, боевики ХАМАС применили самые "модные" наработки военной науки - в частности, речь идет о малых мобильных группах, которые ВСУ широко применяли против российских сил в первые месяцы конфликта.

"Демонстрируя новую тактику, которая в некотором смысле является отражением боевых действий на Украине, движение ХАМАС вслед за массированным ракетным ударом начало быстрые наземные атаки с использованием такого количества высокомобильных групп на такой обширной территории, что смогло захватить города и военные базы", - поясняется в публикации.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе со "Свободной Прессой" также напомнил, что украинская армия активно применяют моторные лодки, стремясь высадить десант на левом берегу Днепра.

- Вот и палестинские боевики попытались использовать такие же плавсредства, чтобы проникнуть в Израиль через пляж Зиким. Правда, надо отметить, что результат палестинцев оказался столь же "эффективным", как и у украинского спецназа у Запорожской АЭС - всех диверсантов уничтожили.

Уровень подготовки у боевиков из сектора Газа разный - есть профессионалы, а есть так называемая "массовка". Но стоит признать, что на сей раз палестинцам удалось качественно распорядиться своими возможностями.

Но больше всего сходства в действиях палестинцев и боевиков ВСУ в применении диверсионно-разведывательных групп. Особенно, если учитывать удары украинцев по нашей "старой" территории - по Брянской, Курской Белгородской областям. Здесь - так вообще один к одному: пришел, наследил и ушел.

Впрочем, должен признаться, что это не столько действия палестинцев походи на стратегию ВСУ сколько стратегия киевской армии напоминает тактику террористов-игиловцев*, а также действия террористов на нашем Северном Кавказе. Думаю, все хорошо помнят, как это было - и поход Басаева на Буденовск, и столкновения в Первомайском.

Естественно, соответствующими спецслужбами все обобщается, все поднимается, потому что остались воспоминания, остались методички. На мой взгляд, это очень тщательно разработанная операция, с учетом опыта, с учетов участия иностранных специалистов, которые, кстати, и на Украине присутствуют.

Армия обороны Израиля - ЦАХАЛ - к диверсионной практике, применяемой боевиками ХАМАС, оказалась не готова. Они привыкли, что какой-то смертник себя взрывает, или выпустят со стороны Газа с полсотни ракет. На сей же раз палестинцы продемонстрировали спланированную подготовленную операцию.

"СП": Известно, что за тактикой ВСУ стоят натовские и американские инструкторы. Можно ли допустить, что издание The Drive невольно проговорилось, что за ХАМАСом также могут стоят некие силы Запада?

- Исходя из того, что касается политики - все может быть. Многие рассказывают, что есть такая подоплека, что есть какие-то определенные планы. Однако, не стоит забывать, что Израиль является одним из самых главных союзников Америки на Ближнем Востоке.

Впрочем, я уверен, что палестинцам было кому советовать и кому учить. Причем, эти советники были покруче американских "зеленых беретов" - там за долгие времена, за все интифады накоплен огромнейший опыт. Практически первое же столкновение с "Хезболлой" было для ЦАХАЛа не очень удачным, когда израильтяне и танки потеряли, и, по большому счету, ничего не добились.

Кроме того, палестинские "ученики" используют исторический опыт, причем, как опыт незабвенного Эрнесто Че Гевары, так и опыт бандеровского террора.

"СП": Ряд экспертов говорят, что ХАМАС своими ударами по Израилю чуть ли не в деталях повторил планы Киева, который рассчитывал в марте 2022 года ударить по Донбассу, но Москва его опередила начав СВО.

- С Донбассом сравнивать не стоит однозначно - в Донбассе на тот момент была глухая оборона, потому что там шахтеры, немногочисленные корпусы ДНР и ЛНР. У Киева сил было больше в разы, да и возможностей больше - и в артиллерии, и во всем остальном. Но тогда мы их упредили: вмешался другой игрок - Россия.

Здесь же другая ситуация - на стороне Сектора Газа ополченцы и диверсанты, которые пошли в наступление против отлично вооруженного противника. Так что у меня другая точка зрения.

"СП": На ваш взгляд, надолго ли затянется конфликт?

- Так он уже сколько лет тянется! Вопрос в том, что американцы и израильтяне договорились, что никакого самостоятельного Палестинского государства быть не может. И столицей Израиля, как известно, Трамп объявил и признал Иерусалим.

Причем, решение ООН никто до сей поры не отменял: согласно соглашению, есть два государства - палестинское и израильское. Израиль сейчас существует, а Палестина скукожилась в два анклава - в сектор Газа и на западном берегу реки Иордан, который сейчас Израиль атакует.

На мой взгляд, все зависит от того, вступят ли в это дело другие игроки. Некоторые поддерживают Палестину - тут и Иран, и Сирия, и страны Залива, это и Египет, потому что у него с Израилем своя история. Более того, американцы могут вмешаться в конфликт, потому что Израиль - их союзник. Не приведи Господь, если такое случится.

Один мой товарищ сказал, что все будет ясно в течение 48 часов. Но я думаю, что ничего ясно не будет.

Если сейчас выселить три миллиона человек - куда? В Средиземное море? В Египет? Это вопрос… Поэтому, конфликт может затянуться надолго.

* Организация "Исламское государство" Верховным судом РФ 29 декабря 2014 года была признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696973400


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