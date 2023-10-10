 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто помирит Баку и Ереван, - Артур Аваков
00:35 11.10.2023

Посредников в урегулировании регионального конфликта становится все больше
Артур Аваков
10.10.2023

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил территорию своей страны для переговоров президентов Азербайджана и Армении.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что его страна – это практически единственное государство, которому Армения и Азербайджан полностью доверяют. В связи с этим, опираясь на добрососедские отношения с Тбилиси, Ереван и Баку смогут урегулировать конфликт между собой и сформировать "общее региональное доверие", считает политик. При этом Папуашвили напомнил, что в июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев встретился в Тбилиси с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Алиев подчеркнул, что двусторонние и трехсторонние переговоры между Баку и Ереваном незамедлительно начнутся в Сакартвело, если армянская сторона даст добро на их проведение.

"Моя идея заключается в том, что самый правильный выбор, будь то исторический аспект или любой другой, с географической точки зрения, нам необходимо участие Грузии в этой ситуации", – подчеркнул президент Азербайджана. Также он рассказал, что его страна уже восстановила свою территориальную целостность и готова активно работать над мирным договором с Арменией.

В свою очередь, Гарибашвили заявил, что Тбилиси готов внести свой "скромный вклад" в установление мира в регионе и взять на себя роль посредника. По его словам, республики Южного Кавказа должны самостоятельно решать вопросы регионального развития. При этом премьер сказал, что надеется на скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Примечательно, что это не первая попытка заняться армяно-азербайджанской проблемой на региональном уровне. В 2021-м Анкара выступила с инициативой создания формата "3+3". В нем должны были принять участие три страны Южного Кавказа – Армения, Азербайджан и Грузия, а также три их соседа – Иран, Россия и Турция. Однако в Тбилиси посчитали такой подход неприемлемым и предложили собраться только кавказским республикам.

Тем не менее усилия России и Турции тоже нельзя списывать со счетов. Во-первых, Москва в качестве посредника участвует в урегулировании конфликта с 1990-х. Во-вторых, она приняла непосредственное участие в завершении Второй карабахской войны, а в Карабахе до сих пор присутствуют ее миротворцы. Анкара тоже разместила в Азербайджане своих наблюдателей и стремится увеличить влияние на Южном Кавказе.

"Мы ожидаем, что Армения определит свой подход, направленный на мир и благополучие в регионе. Если армянская сторона выполнит данные обещания, включая открытие Зангезурского коридора, то Анкара может продолжить нормализацию отношений с Ереваном", – заявил 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он призвал власти Ирана действовать сообща, что проложить путь к миру.

Между тем глава Армении Никол Пашинян пока планирует встретиться с Алиевым в Брюсселе. Об этом перед неформальным саммитом Европейского сообщества в испанской Гранаде журналистам рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. Как известно, туда Алиева тоже звали, но он не приехал, сославшись в том числе на неприемлемую позицию Франции по армяно-азербайджанскому конфликту.

Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов заявил "НГ", что Москва могла мирно разрешить конфликт между Арменией и Азербайджаном, но Евросоюз и его сторонники в Армении не дали этого сделать. "В случае с Тбилиси главный вопрос в том, кто будет выступать гарантом достигнутых соглашений", – пояснил Крылов.

Заведующий отделом Кавказа Владимир Новиков считает, что Грузия прежде всего старается показать Евросоюзу свою нужность. "Тбилиси позиционирует себя в качестве самостоятельного регионального игрока, способного разрешать конфликты между соседями, – полагает Новиков. – Однако проблемы между Арменией и Азербайджаном не улетучились после исчезновения самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Есть опасения, что война может разгореться из-за Зангезурского коридора. Большой вопрос, как с этим справится Грузия"

Армянский политолог Джонни Меликян заявил "НГ", что Ереван всегда с уважением относился к Тбилиси, но на данном этапе грузинская площадка вряд ли окажется эффективнее, чем европейская или российская. "В постконфликтный период там можно обсуждать какие-то практические вопросы, касающиеся совместного развития, но сейчас мы находимся в поствоенном или даже межвоенном периоде", – объяснил эксперт. При этом он не исключает, что до конца 2023-го Москва или Брюссель могут помочь Еревану и Баку добиться прогресса в налаживании отношений.

С ним согласен азербайджанский политический аналитик Ильгар Велизаде. "Грузинское посредничество будет серьезно отличаться от российского и европейского. Скорее мы получим трехсторонний диалог по развитию Южного Кавказа. Есть много вопросов, касающихся экономического сотрудничества, транспортных коммуникаций и т.д. Нечто похожее есть в Центральной Азии, где тоже не у всех прекрасные взаимоотношения. Но перед этим Армения и Азербайджан должны подписать мирный договор", – сказал Велизаде.

Источник - НГ
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