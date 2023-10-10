Пекин корректирует свою оценку нападения на Израиль, - Владимир Скосырев

00:43 11.10.2023

10.10.2023



Война на Ближнем Востоке укрепляет желание Китая поладить с Америкой

Владимир Скосырев



Подразделения китайского и саудовского спецназа совместно осваивают борьбу с террористами.

ВМС Китая и Саудовской Аравии проводят у южного побережья КНР совместные учения с целью отработать операции против террористов на море. Хотя маневры стартовали вдали от эпицентра боев вокруг Газы, они подтверждают стремление Пекина укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. На пути стоят США, которые добиваются нормализации отношений Тель-Авива с Эр-Риядом. Но председатель КНР Си Цзиньпин надеется, что схватка, затеянная ХАМАС, не помешает улучшению китайско-американских отношений.

Как передала "Цзефанцзюнь бао", газета Минобороны Китая, учения проходят на военно-морской базе Чжантян в провинции Гуандун. "Совместная тренировка двух подразделений спецназа ВМС имеет огромное значение для углубления военного сотрудничества двух стран", – заявил командир китайского подразделения. Учения именуются "Голубой меч". Их участники будут осваивать стрельбу из различных видов оружия, ведение огня с вертолета, управление катерами, поиск мин под водой.



Ни Пекин, ни Эр-Рияд не предполагали, что учения состоятся в разгар новой войны на Ближнем Востоке. Она стала вызовом для обоих государств. Крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман сказал президенту Палестины Махмуду Аббасу, что королевство стоит на стороне палестинцев. МИД Китая первоначально, как писала "НГ" 09.10.23, призвал обе стороны проявить сдержанность и немедленно прекратить военные действия. Но в заявлении не упоминалась беспрецедентная и неожиданная атака ХАМАС. В заявлении МИД Китая также говорилось, что фундаментальный путь к разрешению проблемы состоит в том, чтобы создать независимое государство Палестина.



Однако после того, как Си Цзиньпин принял делегацию американских сенаторов во главе с Чаком Шумером, в подход КНР были внесены коррективы. Как передало АР, Шумер ранее высказал министру иностранных дел Китая Ван И и репортерам свои претензии. Его разочаровало то, что Китай не осудил однозначно атаку ХАМАС и не продемонстрировал симпатии к народу Израиля. Пекин отреагировал на эту критику. Представитель МИД Мао Нин сделала новое заявление. Она указала, что "Китай глубоко опечален жертвами среди гражданского населения. Китай осуждает действия, которые наносят ущерб гражданскому населению, а также подрывают стабильность в регионе".



Не стало отмалчиваться и посольство Китая в Израиле. В его заявлении сказано, что молодая женщина израильско-китайского происхождения по имени Ноа была похищена боевиками ХАМАС. Все это сразу вызвало благоприятный отклик у американской делегации. Шумер после выступления Мао Нин отметил, что он благодарен Китаю за то, что его позиция теперь включает осуждение убийств и похищений израильтян.



Но как теплый прием американских сенаторов в Пекине отразится на перспективах отношений двух держав? The New York Times цитирует слова, которые произнес Си на встрече с Шумером. Он сказал: "Есть тысяча причин для того, чтобы китайско-американские отношения работали хорошо. И нет ни одной причины для того, чтобы они были плохими". Глава КНР также выразил надежду на мирное сосуществование между двумя державами. Дружеский тон высказываний Си может свидетельствовать о том, что он все же посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре в Сан-Франциско и встретится там с президентом США Джозефом Байденом. Это как бы подведет положительный итог периоду потрясений во взаимоотношениях, вызванных обнаружением в феврале над США разведывательного воздушного шара, запущенного из Китая.



Однако конфликт на Ближнем Востоке может осложнить попытки нормализовать связи Вашингтона с Пекином. Как видно из высказываний Шумера, это будет зависеть от того, позволит ли Китай Ирану расширить конфронтацию. Китай, утверждал Шумер, обладает влиянием на Иран. Поэтому сенаторы просили китайцев, чтобы они не только побудили к сдержанности сам Тегеран, но и близкую ему группировку "Хезболла" в Ливане.



Впрочем, в самом Китае надежды на сближение с Америкой испытывают далеко не все. Военный эксперт и комментатор ТВ Сун Чжу Пин говорит, что в США есть претенденты на кресло президента, которые из ненависти к Китаю готовы пролить реки крови за пределами Америки. Поэтому трудно понять людей, верящих в добрые намерения Вашингтона.