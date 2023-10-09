 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.10.2023
01:01  Война на БлВостоке: Путин делает ход конем, досталось и США и Израилю
00:35  Кто помирит Баку и Ереван, - Артур Аваков
Вторник, 10.10.2023
16:58  Кто стоит за ударом по Израилю? - Михаил Хазин
16:39  Выборы в Польше: есть ли шансы у Дональда Туска? - В.Бурт
16:30  Провал разведки и первобытный страх: мировые СМИ о нападении на Израиль
15:33  За "палестинский договорняк" Запад хочет строго спросить с Ирана, - Александр Широкорад
14:31  Реальность хоррора. Человечеству не стоит надеяться на хеппи-энд, - Д.Тараторин

14:30  Армагеддон все ближе. Маховик войны в Израиле раскручивается с каждым часом, - А.Ревнивцев
14:27  Израиль все: два варианта палестинской победы, - С.Латышев
14:24  Мигранты, добро пожаловать: почему этническая преступность в россии растет как на дрожжах?
14:14  Атабек Абылгазиев - новый замминистра энергетики Киргизии
14:03  Впервые хокимом района Ташкента назначена женщина - красавица Нилуфар Аллабергенова
11:47  В чем реальная вина Израиля в нынешних событиях, - Ирина Алкснис
11:31  Казпремьер Смаилов предложил всем желающим вернуть государству незаконно полученные активы. Наивный чудак?
11:14  Бирманская армия начала зачистку лагерей беженцев в штате Качин - десятки трупов
10:40  ХАМАС приготовился к долгой войне с Израилем: растет беспокойство за заложников
10:35  Израиль объявил тотальную блокаду сектора Газа: что это значит, - МК
09:28  Риск большой войны на Ближнем Востоке с вовлечением Ирана нарастает, - Дм.Минин
08:58  За что задержан владелец одного из крупнейших рынков Кыргызстана "Мадина" - Турсунтай Салимов
08:24  Ближний Восток: цена победы, - Николай Кузьмин
07:13  Украинское оружие у ХАМАС высветило огромный нелегальный рынок, - MK
07:07  Bloomberg: ХАМАС положил конец эпохе Pax Americana
07:04  Шалом алейхем vs Салам алейкум, - Михаил Синельников-Оришак
06:57  Нефть по 200: конфликт в Израиле может ударить по Западу, - СП
06:46  "Железные мечи" Израиля ударили по Ливану и сектору Газа, - Геннадий Петров
06:39  Прикаспийские страны хотят укрепить позиции на рынке нефти и газа, - Сергей Жильцов
01:26  Война на Ближнем Востоке: "судный день" или террористическая атака? - Г.Симаков
01:15  Турция включилась в борьбу против русского атома, - Дмитрий Скворцов
00:53  Духовенство начало продвигать свое представление... О ситуации в религиозной сфере KZ, - Данияр Ашимбаев
00:50  Американская поддержка Израиля оказалась лимитирована, - И.Субботин
00:40  ГКНБ Кыргызстана оценил активы убитого кримавторитета Камчибека Кольбаева в $1 млрд
00:27  МИДы стран Центральной Азии выступили с заявлениями по ситуации в Израиле
00:23  Впереди крах мировой финансовой системы, основанной на долларе США, - В.Прохватилов
00:15  Сонная причина: почему атака ХАМАС на Израиль была столь успешной
Понедельник, 09.10.2023
19:48  Израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана
19:45  Напряжение в Нигере постепенно ослабевает. Начинается вывод французских войск...
19:44  Американские сенаторы учат китайцев жить, - Владимир Скосырев
19:28  Судьба Израиля станет делом мира, - Тимофей Бордачев
19:23  В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова
19:13  Нурлан Байбазаров возглавил Казнацхолдинг "Байтерек"
14:09  Выставка молодых художников регионов России открылась в здании Новой Третьяковки
14:06  Как это... Арабские феллахи мутузят наипередовую армию Израиля, - СП
14:05  Как "черные" копатели уничтожают историю Восточного Казахстана
14:02  Астана. В Министерства транспорта, МЭПР и др. назначены новые вице-министры
14:01  Казахстанская Freedom Holding находится под следствием Минюста США и SEC, - CNBC
13:59  Начальника "Бишкекглавархитектуры" Урмата Карыбаева водворили в СИЗО ГКНБ
13:58  В новой войне на Ближнем Востоке у Израиля есть два слабых места
13:27  Фигура Сталина больше не тревожит Роcвласти, - НГ
13:24  Фрики и шреки германского милитаризма, - А.Белов
12:14  Дружба тайная и явная. Какую поддержку ХАМАС получает от Ирана
11:00  Палестинцы развеяли миф о высокой боеготовности израильской армии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Война на БлВостоке: Путин делает ход конем, досталось и США и Израилю
01:01 11.10.2023

ВОЙНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. ПУТИН ДЕЛАЕТ ХОД КОНЕМ. ДОСТАЛОСЬ И США, И ИЗРАИЛЮ
Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США. Слова главы государства "расшифровали" эксперты Царьграда.

Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Заявление главы государства прокомментировали для Царьграда иранский журналист Хаял Муаззин и руководитель идеологического отдела редакции Царьграда Михаил Тюренков.

Что сказал Путин
Во вторник, 10 октября, Владимир Путин встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, который находится в России с официальным визитом. В ходе переговоров сама собой всплыла тема нового обострения между Израилем и Палестиной.

Это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон,

- сказал Путин на переговорах.

Он отметил, что вместо поиска решений, приемлемых для обеих сторон конфликта, американцы продвигали свои собственные представления о том, как и что должно быть сделано. При этом оказывалось давление то на одну, то на другую сторону конфликта.

Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства,

- добавил глава государства.

Также Путин озвучил официальную позицию России по разгоревшемуся конфликту. Она заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован. И это касается всех сторон конфликта.

ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS

Ход конем
По мнению иранского журналиста Хаяла Муаззина, слова президента России демонстрируют, что Москва не будет участвовать в этом конфликте. Вместо этого, Россия будет показывать политически свои позиции по палестинскому вопросу.

Россия будет стараться, чтобы этот вопрос был решен мирным путем,
- сказал Хаял Муаззин в беседе с Царьградом.

В качестве примера иранский журналист привел ситуацию с Нагорным Карабахом. Хаял Муаззин напомнил, что тогда Россия никаких сторон не поддерживала. Она в политическом русле показала свою мощь и старалась решать этот конфликт мирным путем.

Я думаю, что Россия будет только показывать свою позицию на политическом уровне, на международных площадках будет поддерживать, чтобы этот вопрос был решен мирным путем,
- резюмировал Хаял Муаззин.

Суверенное государство
В свою очередь руководитель идеологического отдела редакции Царьграда Михаил Тюренков обратил внимание на призыв президента России создать суверенное Палестинское государство. Эксперт отметил, что неоднократно слышал от "людей с хорошими лицами", что палестинские арабы "не заслужили" права на независимое государство. При этом мотивировалось это заявлениями в стиле: "А вы видели, какая грязь в арабских кварталах Восточного Иерусалима?" или "А вы знаете, какой уровень преступности в зоне контроля Палестинской национальной администрации?" или "Да они, эти арабы, сами спят и видят, чтобы получить гражданство Государства Израиль!".

И во многом сказанное - правда. Точнее, полуправда. Если же брать в целом, то это правда расистов и оккупантов. В Третьем рейхе о "неарийских" народах рассуждали примерно также,- указал Михаил Тюренков.

Люди просят эвакуации
По последним данным, в дипломатическое представительство России обратились около 400 человек, желающих уехать из сектора Газа. Среди них 280 граждан России. Остальные люди в списке - это белорусы, украинцы, казахи и сами палестинцы.

Вопрос эвакуации - в проработке,

- сообщили в пресс-службе русского представительства.

Тем временем число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800. Об этом сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696975260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку заседания Палаты
- Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан
- Кто баллотируется в акимы районов и городов областного значения
- Проблемы ОСМС подняли на Правительственном часе в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Ближний Восток: цена победы
- Дефицит людей, способных брать на себя ответственность и принимать адекватные решения
- Рабочий график главы государства
- Заседание Парламентской комиссии по вопросам ЦУР состоялось в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  