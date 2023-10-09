Война на БлВостоке: Путин делает ход конем, досталось и США и Израилю

01:01 11.10.2023

ВОЙНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. ПУТИН ДЕЛАЕТ ХОД КОНЕМ. ДОСТАЛОСЬ И США, И ИЗРАИЛЮ

Путин назвал кризис на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США. Слова главы государства "расшифровали" эксперты Царьграда.



Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Заявление главы государства прокомментировали для Царьграда иранский журналист Хаял Муаззин и руководитель идеологического отдела редакции Царьграда Михаил Тюренков.



Что сказал Путин

Во вторник, 10 октября, Владимир Путин встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, который находится в России с официальным визитом. В ходе переговоров сама собой всплыла тема нового обострения между Израилем и Палестиной.



Это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон,



- сказал Путин на переговорах.



Он отметил, что вместо поиска решений, приемлемых для обеих сторон конфликта, американцы продвигали свои собственные представления о том, как и что должно быть сделано. При этом оказывалось давление то на одну, то на другую сторону конфликта.



Но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства,



- добавил глава государства.



Также Путин озвучил официальную позицию России по разгоревшемуся конфликту. Она заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован. И это касается всех сторон конфликта.



ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS



Ход конем

По мнению иранского журналиста Хаяла Муаззина, слова президента России демонстрируют, что Москва не будет участвовать в этом конфликте. Вместо этого, Россия будет показывать политически свои позиции по палестинскому вопросу.



Россия будет стараться, чтобы этот вопрос был решен мирным путем,

- сказал Хаял Муаззин в беседе с Царьградом.



В качестве примера иранский журналист привел ситуацию с Нагорным Карабахом. Хаял Муаззин напомнил, что тогда Россия никаких сторон не поддерживала. Она в политическом русле показала свою мощь и старалась решать этот конфликт мирным путем.



Я думаю, что Россия будет только показывать свою позицию на политическом уровне, на международных площадках будет поддерживать, чтобы этот вопрос был решен мирным путем,

- резюмировал Хаял Муаззин.



Суверенное государство

В свою очередь руководитель идеологического отдела редакции Царьграда Михаил Тюренков обратил внимание на призыв президента России создать суверенное Палестинское государство. Эксперт отметил, что неоднократно слышал от "людей с хорошими лицами", что палестинские арабы "не заслужили" права на независимое государство. При этом мотивировалось это заявлениями в стиле: "А вы видели, какая грязь в арабских кварталах Восточного Иерусалима?" или "А вы знаете, какой уровень преступности в зоне контроля Палестинской национальной администрации?" или "Да они, эти арабы, сами спят и видят, чтобы получить гражданство Государства Израиль!".



И во многом сказанное - правда. Точнее, полуправда. Если же брать в целом, то это правда расистов и оккупантов. В Третьем рейхе о "неарийских" народах рассуждали примерно также,- указал Михаил Тюренков.



Люди просят эвакуации

По последним данным, в дипломатическое представительство России обратились около 400 человек, желающих уехать из сектора Газа. Среди них 280 граждан России. Остальные люди в списке - это белорусы, украинцы, казахи и сами палестинцы.



Вопрос эвакуации - в проработке,



- сообщили в пресс-службе русского представительства.



Тем временем число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800. Об этом сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.



Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.