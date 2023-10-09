Кадровая политика в Казахстане - это чистая лотерея, - Данияр Ашимбаев

01:38 11.10.2023 Дефицит людей, способных брать на себя ответственность и принимать адекватные решения



По каким правилам, принципам и критериям в Казахстане назначают чиновников на ответственные должности и что из этого получается, политолог Данияр Ашимбаев рассказал в беседе с корреспондентом МИА "Казинформ"



Галина Скрипник, Казинформ, 9 октября



Кадровая политика - это всегда лотерея, уверен казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. По каким правилам, принципам и критериям в Казахстане назначают чиновников на ответственные должности и что из этого получается, политолог рассказал в беседе с корреспондентом МИА "Казинформ".



- Данияр Рахманович, в недавнем своем интервью МИА "Казинформ" о выступлении Президента Касым-Жомарта Токаева на встрече с представителями бизнес-сообщества Вы затронули кадровую перезагрузку в стране, дефицит кадров. Что можете сказать по поводу назначения Ержана Иманзаипова на должность руководителя управления предпринимательства Павлодарской области, после того как он был освобожден от должности акима города Павлодара из-за неэффективной работы? Насколько это соответствует закону?



- Что касается дела с бывшим акимом Павлодара… Надо понять, что у нас много хороших исполнителей, но далеко не все оказываются готовы к самостоятельной работе. Тем более к работе ответственной - акимом области, акимом города, министром. Часто бывает, что вроде послужной список нормальный, опыт работы есть, образование соответствует. А вот самостоятельную работу не тянет. Проще, может быть, уволить. Не исключено, что он человек опытный на других должностях. Не показал себя как аким, но может быть адекватным чиновником для другой работы. Тем более что у нас дефицит кадров объективно есть. Не дефицит кадров вообще, а нехватка людей, которые могли бы в каких-то ситуациях брать на себя ответственность и принимать адекватные решения. С этим у нас большая проблема – бывает, что министры, акимы крупных регионов не вытягивают. Кого-то тихо убирают в сторону, чтобы не создавать проблем. А кого-то переводят на меньший по значимости участок работы.



Скажем, не справился с городом, но в исполнительной власти работал, поэтому просто перевели начальником управления. В этом, в принципе, ничего плохого нет. Речь идет о том, что не справился, а не о том, что коррумпированный, или какой-то скандал был. Понятно, что негативный осадок определенный был, но в то же время речь идет, скорее о том, что не готов к самостоятельной работе, а не о способности работать вообще.



Кадровые проблемы у нас сплошь и рядом, какие-то скандалы запоминаются, что кого-то сняли с треском. Но какой смысл выкидывать на улицу, если на другой работе он может работать более-менее спокойно.



По случаю с бывшим акимом Павлодара - персонально о нем было, что на своей должности справлялся. Тем более, что акимом города его ставил нынешний аким области. Это и его зона ответственности.



- Но по факту там же коррупция среди его подчиненных…



- О вопросе ответственности начальника за коррупцию подчиненного. Допустим, его заместителя посадили, начальник ушел в отставку, это уже есть такая форма наказания. Но закон не запрещает этого же чиновника выдвигать дальше. Закон запрещает, если есть ограничения, наложенные судебным приговором. Осужденный за коррупцию не имеет права работать какое-то время на госслужбе. Насчет руководителя, который ушел в отставку в связи с коррупцией подчиненного, такой нормы нет. Бывает и такая ситуация, что начальник только пришел, а зама (заместителя - прим.ред.) посадили по делам, которые были до прихода этого нового начальника. И возникает вопрос - должен ли он уходить в отставку или не должен? Закон в этом плане у нас расплывчатый, правоприменительная практика субъективная. Поэтому как бы норма есть, а ее соответствие логике не всегда предусмотрено.



В данном случае против назначения бывшего акима города начальником управления никаких противопоказаний ни юридических, ни политических не было обнаружено.



В Таразе несколько лет назад было, что Президент лично поручил снять акима города Кайрата Досаева после случая с изнасилованием в школьном туалете, то есть за ЧП, имевшее место на территории региона. Затем аким области перевел его начальником управления, не сразу причем. И, спустя какое-то время, через год-полтора, когда переходил на третью работу, кто-то в СМИ обратил внимание, поднялся скандал и повторно его уволили. Хотя на самом деле повода для повторного увольнения не было. Один раз он уже был наказан. Дважды за одно и то же уже смысла наказывать не было. Тем более, новое назначение проходило с согласованием с Астаной. Поэтому данное решение было, скорее, политически эмоциональным.



На эту же тему еще в прошлом веке был случай, который сейчас рассказывают как анекдот, и подробностей толком не помнят. Президент Назарбаев велел уволить проштрафившегося чиновника по фамилии Н., а работало с такой фамилией трое, и все родственники. Каждый из них был сам по себе грамотный специалист. Один из них накосячил, и было указание его уволить. Не стали уточнять у Президента, кого именно уволить – и на всякий случай уволили всех троих. Потом разобрались. Двоих пристроили на примерно соответствующие должности, а с третьим, который накосячил, вопрос сам по себе решился лично Президентом. Суть этой истории в том, что всех троих, особо не разбираясь, освободили от работы в один день.



- Почему же такие казусы происходят?



- Трагедий я бы делать не стал. Кадровая политика у нас достаточно специфичная. Уже и проверки происходят при назначении, и послужной список изучают – "хорошо работал", "со всем справлялся". Но, как потом выясняется, последнее повышение не тянет. Это на самом деле лотерея. Сложно предугадать, как человек самостоятельно справится с той или иной работой. Какой-то участок вытянул, а здесь не хватило определенных качеств. Кому-то просто не повезло. Сидел себе не самый компетентный руководитель спокойно на своей должности, никаких проблем не было. А тут один кризис, второй кризис - и выяснилось, что, оказывается, не справляется.



Вспомните, к примеру, наш карантин знаменитый. Выяснилось, что у акимов и их подчиненных чудовищный зуд на всякие бессмысленные придумки. Или январские события. Когда одни акимы руководили борьбой с терроризмом, шли бесстрашно в агрессивную толпу, уговаривая разойтись, а кто-то просто сбежал. Коллеги говорили, что те, кого считали вроде как слабыми, наоборот, показали зубы, а те, о ком думали, что сильны, проявили слабость.



- Значит, послужной список особой значимости при назначении нам должность не имеет?



- Послужной список не дает гарантий эффективности работы. Категория "свой – чужой" тоже не всегда работает. Где-то идут на риски, выдвигая новые кандидатуры - ставят бизнесмена на руководящий пост или же силовика перевели на гражданскую должность неожиданно, или из гражданской сферы поставили в силовую структуру. Здесь, безусловно, контроль есть постоянный со стороны администрации, правительства, силовых структур. Тем не менее, кадровая политика на определенном уровне - это всегда лотерея.



Допустим, тот же Бердибек Сапарбаев был акимом пяти областей. В трех областях его боготворят, а как минимум в одной отзываются очень плохо. Где-то, получается, он сработался, а где-то произошла нестыковка человека и региона. Или, когда снимали Даниала Ахметова в связи с пенсионным возрастом, разговоры были, что от него там все устали… И тут в соседнем регионе возникает пожар. Если бы это было в хозяйстве Ахметова, он бы сразу же был там и руководил бы тушением.



Есть руководители, которые в силу своего опыта, наработок, просто вытягивают регион или отрасль, потому что, имея свой опыт, могут уже руководить, как говорится, с закрытыми глазами. А кто-то годами сидит на одной должности, а толку от него мало. Периодически приходится идти на смену кадров.



Вспомнил, как в свое время Аманбек Баталов стал акимом Алматинской области. Прежний аким как бы не тянул, началась борьба за его место. Назарбаев полетел в регион посмотреть, как ведет себя аким, как отвечает на вопросы, как владеет ситуацией. И одновременно присмотреться к тем претендентам, которые там работали. Баталов в то время был первым замом, он уже уходил, выдвигался в Сенат и думал, что закончит карьеру сенатором. И в ходе визита Президента вопросы - один, второй, третий. Аким не может ответить ни на один вопрос, претенденты также. А на все вопросы по школам, по дорогам, по закупу техники и прочим отвечает Баталов. И тогда Назарбаев буквально "на коленке" принимает решение уволить прежнего акима и поставить Баталова на его место. Понятно, что на это место Баталов не рвался, но в итоге поставил один из рекордов пребывания в одной должности. Потому что имел опыт, человеческие качества и ответственность.



- И все-таки, есть ли какие-то основные критерии, по которым происходит назначение чиновников?



- Кадровую политику как не анализируй, иной раз такое ощущение, что некоторые решения принимаются больше по гороскопу, нежели исходя из какой-то логики. Но на самом деле, гороскоп - это хоть какая-то гарантия, как человек будет себя вести.



Как-то ради интереса я раскидал наших чиновников, акимов, министров по их знакам зодиака. И выяснилось, что очень большая часть чиновников относятся к определенным знакам. Может быть, совпадение… Но, по-моему, в кадровой политике и такой фактор используется. Иногда бывает, что чиновник ничего отрицательного не имеет, счетов за границей не имеет, в группировках не состоял, не коррумпированный, воровать не умеет – это все хорошо, конечно. Но, как выясняется, - работать не умеет.



На самом деле принципов кадровой политики много, и требований много. Стараются и молодежь подбирать, и с разным опытом работы, и из бизнеса, и интеллигенцию, и выпускников зарубежных фондов. Но все это не всегда дает гарантии. Бывает, аким, например, косноязычный, что никому не нравится, а работу делает, как пять краснобаев не справятся. Это всегда эксперимент. У нас готовых акимов или министров не делают. Если взять в целом корпус наших акимов, то четверть можно назвать нормальными руководителями. Треть – середняки, а треть себя еще никак не показала как руководители.



Недавно буквально опубликовал заметку об акимах Жамбылской области. Ни про кого ничего толком не скажешь. А работали в среднем по четыре года, это хороший показатель. Например, Жексембин как бы справлялся, скандалов не было, работал 5 лет, по нынешним временам стаж огромный. Тшанов из скандалов не вылезал, хотя тоже вроде старался. Байгельдиев неожиданно вырос – буквально за полгода из района до области дошел.



У нас бывают такие кадры, у которых искренне пытаются, или пытались, раскрыть их потенциал. Одну должность, вторую, третью перепробовали - а все никак не получается. Аванс доверия есть, а они упорно никак не могут его оправдать. Вот так экспериментируют, а толку, как выясняется через 20 лет, никакого нет и не было, собственного говоря. Здесь не угадаешь. Остается только наблюдать, как стараются люди, выдвинутые по разным критериям.



Что касается назначения нового министра водного хозяйства Нуржигитова. Как я понимаю, акимом он был, мягко говоря, средненьким… Водная тематика у нас в стране очень сложная, бюджетоемкая. В последние госпрограммы вкладывали миллиарды долларов. В свое время, помню, чудовищную драку между министром окружающей среды Каппаровым и главой комитета по водным ресурсам Абишевым. Причем Каппаров его снял, но Абишев потом смог "съесть" Каппарова, а потом был единственным представителем министерства, который бывал на приеме у президента.



Понятно, что Зульфия Сулейменова как министр вообще ни с чем не справлялась. Поэтому была головной болью для правительства в целом. В итоге Смаилов просто реализовал старую идею разделения министерства на два. И поставил на водные ресурсы человека, который ему близок. Но уже прошел месяц, а министерства водного хозяйства еще никак не видно.



Хотя по многим министерствам такая ситуация. Если взять главу Минсельхоза Сапарова, здесь тоже формальное соответствие критериям. А какими они окажутся министрами, заранее сказать сложно.



- Спасибо за беседу!



Ранее политолог Данияр Ашимбаев рассказал МИА "Казинформ", какую работу над ошибками и какое решение конкретных базовых вопросов социально-экономического развития страны предложил провести правительству Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК. Источник - Nomad

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