Переговорами конфликт с ХАМАС не закончится, - НГ

01:49 11.10.2023 10.10.2023

Израильское общество переходит в мобилизационный режим

Данила Моисеев Геннадий Петров



Оправившись от шока, израильская армия быстро начала исправлять ситуацию и успешно выбивает ХАМАС из страны.

Сектор Газа и Израиль, несмотря на вялые попытки ХАМАС выйти на переговоры, готовятся к затяжной войне. Израильские политики забыли о противостоянии вокруг судебной реформы, едва не поставившем страну на грань гражданской войны, и готовятся вместе противостоять врагу. Израиль, пусть и с оговорками, поддерживает Запад. А вот арабские государства не встали единодушно на сторону ХАМАС. Таковы ключевые события в зоне конфликта на его четвертый день.



Во вторник утром на телеканале Al Jazeera вышло интервью члена политбюро ХАМАС Мусы аль Марзука. "Мы выполнили свои цели", - объявил он и призвал Израиль к "политическому диалогу". Его призыв остался без ответа, что неудивительно. Пролито слишком много крови. На вторник количество убитых израильтян перевалило за тысячу, подавляющее большинство из них – мирные жители. Поэтому израильское общество жаждет сейчас не переговоров, а мести.



Более 300 тыс. резервистов было призвано за последние 48 часов, сообщило во вторник командование ЦАХАЛ. К ним в ближайшее время могут добавиться еще 60 тыс. солдат. На родину многие военнообязанные израильтяне едут из других стран, поэтому пресс-службе израильской армии отметили, что в человеческих ресурсах страна проблем не испытывает, и вопрос скорее стоит в материальном оснащении на бытовом уровне. Так, при командирах создаются горячие линии, по которым военные могут сообщить о необходимости предоставления им той или иной помощи.



Гуманитарная ситуация в Израиле, как следует из правительственного сообщения, сейчас стабильна, но все может измениться. Командование тыла ЦАХАЛа заявило, что хотя в стране нет нехватки ни еды, ни воды, ни медикаментов, каждая семья должна иметь их запас на три дня. "Учитывая развитие боевых действий на различных направлениях, необходимо подготовить снаряжение, которое позволит вам и вашей семье находиться на охраняемой территории длительное время, до 72 часов", - уведомляют военные.



Куда тяжелее положение жителей сектора Газа. С ними, ввиду произошедших за последние дни событий, "церемониться" как прежде не собираются. Жителям Газы предложено покинуть регион как можно скорее. Но куда они могут убежать – непонятно, учитывая, что граница с Египтом не открыта. Египетские власти, как власти всех арабских стран выступили с заявлениями, осуждающими насилие. Но этим их поддержка палестинцев пока и ограничилась. Особняком в ряду арабских стран стоят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Тамошние власти – невиданное дело! – осудили действия ХАМАС. МИД ОАЭ в своем заявлении отметило, что "потрясено" сообщениями о взятии в заложники мирных израильтян. Издание Axios утверждает, что это государство решило поддержать Израиль делом. Якобы, власти ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт на стороне ХАМАС. Во вторник "похищение мирных граждан из их домов в качестве заложников" осудил и МИД Бахрейна. Напомним, что Бахрейн, как и ОАЭ подписали с Израилем договоренности о нормализации отношений (так называемые Авраамовы соглашения). Видимо, это дает плоды.



Еще в понедельник, несмотря на сдержанное недовольство ООН и Евросоюза, Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде Газы: со вторника туда не поступают ни электричество, ни вода, ни еда. Тем более, там отсутствует такая роскошь как Интернет – что не мешает ХАМАС регулярно размещать в сети видеоролики о последствиях ракетных и авиаударов. Последствия ужасны: счет погибших мирных жителей идет на многие сотни. В понедельник израильское армейское командование заявило, что бомбить объекты ЦАХАЛ теперь будет сразу, без так называемых "постукиваний", когда мирных жителей вначале предупреждают о грядущей бомбардировке предупредительным холостым выстрелом с громким попаданием пустой болванки в асфальт.



Вероятно, ситуация в Газе заставила руководство ЕС подкорректировать свою позицию. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник подтвердил, что пересмотр помощи Сектору Газа, о котором представитель Еврокомиссии заявил ранее, не касается проектов, которые уже финансируются. Проще говоря, ЕС как помогал региону, так и будет помогать. Это заявление Борреля было сделано после экстренной встречи министров иностранных дел Евросоюза. По данным The Guardian, сразу несколько государств ЕС – в частности, Бельгия, Люксембург, Ирландия и Испания – выступили против приостановки помощи Сектору Газа. Это, правда, не помешало Германии и Австрии в одностороннем порядке свернуть все свои программы поддержки Палестине. Как бы то ни было, все страны ЕС осудили действия ХАМАС. А лидеры Франции, Италии и Германии, трех экономических и политических лидеров Евросоюза, опубликовали совместное с лидерами Великобритании и США заявление. В нем не только осуждается ХАМАС, но и выражена поддержка действиям Израиля.



Всплывают все новые подробности, относящиеся к началу нынешних событий. Сразу несколько СМИ, в их числе агентство Reuters и The New York Times сообщают о том, что ко вторжению ХАМАС готовился два года. Все это время в Сектор Газа завозилось оружие, проводились тренировки боевиков. Иран, хотя и поддержал действия ХАМАС, отрицает, что имеет к ним отношение. Тегеран частично начал восстанавливать отношения с США и, видимо, хочет продолжить этот процесс. Но поверить в то, что тысячи беспилотников и ракет фабричного производства попали в Сектор Газа без помощи какого-либо государства трудно.



Премьер-министру Биньямину Нетаньяху еще предстоит ответить за фатальные ошибки и неспособность быстро их исправить. Впрочем, пока израильтянам не до этого: время действовать, а не рассуждать. Ситуация такова, что главе еврейского государства в силу обстоятельств нужны новые полномочия. Их члены правящей коалиции готовы предоставить, о чем было заявлено во вторник правящей партией "Ликуд". Теперь Нетаньяху скорее всего сформирует чрезвычайное правительство, в которое, вероятно, войдут и представители оппозиции.



Другое дело, что его политическая карьера после военных действий скорее всего пойдет под откос.



"Есть серьезные сомнения, что по окончании войны, а происходящее прямо объявлено войной, Нетаньяху удержится у власти, даже при удачном раскладе. Неизбежно будет создана комиссия по расследованию, и без репутационных потерь нынешний премьер вряд ли выйдет", – считает бывший советник Нетаньяху, политолог Бенни Брискин.



В разговоре с "НГ" эксперт подчеркнул, что после субботних событий израильское общество сплотилось: паники в нем нет, учитывая то, что страна постоянно находится в состоянии боеготовности.



"Израиль можно назвать "ближневосточной Спартой": тут к войнам привыкли и каждый делает свое дело. Там, где плохо сработало правительство, проявляется частная инициатива. Например, люди сами ведут закупки товаров первой необходимости и нижнего белья и носков, необходимых солдатам. Для защиты поселений, не имеющих заграждений, организуется закупка приборов ночного видения, и другой аппаратуры для нужд армии. Донорскую кровь сдавали еще в первый день войны, стоя в очередях", – рассказывает Брискин.



Он считает, что правительство в своем желании решить вопрос с Газой окончательно отнюдь не блефует. Военные склады, в том числе американские, из которых зачастую получает боеприпасы ЦАХАЛ, расширяются. А это признак того, что несмотря на большие организационные сложности, наличие разветвленной сети тоннелей, укрепления и плотную застройку, наземная операция будет.



"Немалая часть резервистов направляется на север. Оттуда ждут нападения и создания второго фронта. Вторая волна мобилизации более чем возможна. Не все резервисты добрались до пунктов сбора, хотя явка в отделения составляет 150%, как утверждают военные. Многие высокопоставленные бывшие армейские специалисты, несмотря на возраст, взяли личное оружие и сразу поехали в места боевых действий", – поясняет Брискин. Источник - НГ

