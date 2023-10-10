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"У ВСУ все сыплется": российские войска начали штурм подземных бункеров Авдеевки
06:01 11.10.2023

Разведчик Матвийчук рассказал, для чего окружают самый мощный укрепрайон

Масштабную операцию против, пожалуй, самого старого и мощного укрепрайона ВСУ в Авдеевке начала ранним утром 10 октября российская армия. Похоже, противник был застигнут врасплох. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с "МК" рассказал, что Авдеевку ждет тот же сценарий, что Мариуполь и Бахмут.

Разведчик Матвийчук рассказал, для чего окружают самый мощный укрепрайон

Массированный обстрел позиций ВСУ в Авдеевке начался глубокой ночью. Были задействованы авиация, артиллерия. Уже зафиксировано несколько волн ударов. Чувствуется, что это не спонтанные действия, а хорошо подготовленная операция. План, похоже, сработал: противник оказался не готов к такому массированному удару.

Укрепрайон ВСУ ровняли с землей всю ночь, удары продолжились и утром. В светлое время суток зафиксировано 12 авиаударов. Одновременно с мест сообщали о начале штурмовых действий. Бойцы с мест передают, что наступление стало таким стремительным, что передовые отряды неожиданно "перевыполнили план", решив задачи следующего дня.

"Работает, наверное, наших стволов 200, и ни одного прилета от ВСУ с 5 утра! Что происходит! "Ураганы" пакетами работают, у нас от наших "выходов" все на позиции сыплется! Тут зрелищная картина, конечно, давно такого не видел, чтобы столько наша артиллерия работала", – передал атмосферу на фронте один из бойцов, участвующий в боях за Авдеевку.

К обеду очевидцы сообщили, что огневой налет на военные объекты в Авдеевке и ее окрестностях продолжается уже более восьми часов. Работает тяжелая артиллерия, минометы, реактивные системы залпового огня – "Грады" и "Смерчи", зафиксированы прилеты планирующих бомб. Авдеевка вся в густом дыму, горят склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. Сообщается о панике на позициях противника.

Позже стали появляться первые сводки о потерях ВСУ. Так, в районе населенного пункта Очеретино у ВСУ от 20 до 40 погибших, несколько десятков раненых, и ранения очень тяжелые.

Вообще-то Авдеевский укрепрайон считается самым мощным у ВСУ на Донбассе. Он создавался восемь лет, с 2014 года. В этом районе, напоминают эксперты, объемы залитого бетона исчисляются тысячами кубометров. Кроме того, противнику на руку знаменитые Авдеевские терриконы, с которых очень хорошо просматривается местность на большую дальность.

По некоторым данным, часть подразделений ВСУ отошли на вторую линию обороны. Однако эксперты считают, что противник может заманивать наши силы, чтобы потом массированно ударить артиллерией и пехотой, которая, сейчас прячется под землей.

– Авдеевка еще со времен начала боевых действий в ДНР и ЛНР является одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ, – говорит военный эксперт Анатолий Матвичук. – Его начали готовить очень давно. Сама же Авдеевка имеет стратегическое значение, так как здесь пересечение очень большого количества дорог, в том числе железнодорожных магистралей. ВСУ на эту транспортную сеть опирается, и это является основой обороны на этом направлении.

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Эксперт отметил, что противник, похоже, привык на этом участке к рутине и потерял хватку.

– Никто не ожидал, что штурмовые действия будут предприняты в этом направлении такой силы, – говорит Матвийчук. – Вообще, под Авдеевкой начались очень интересные вещи. Там мы не просто штурмуем Авдеевку, мы, скорее всего, ее обходим, что позволяет реально блокировать группировку противника в самом городе. Я думаю, впереди ожесточенные бои. Но то, что мы захватили рубежи, которые позволяют контролировать весь этот район, говорит о том, что российская армия его больше не отдаст и разгромит этот опорный пункт.

По словам военного эксперта, у российской армии уже есть немалый опыт взятия укрепрайонов.

– Мы уже брали подземные города – в Мариуполе, Бахмуте. Там действительно подземелья выполняли роль схронов, складов, но влияние на исход боевых действий они оказывают очень незначительное. Да, конечно, противник сейчас, скорее всего, прячется под землей, но когда поймет, что находится в полуокружении, я уверен, что он бросит все и сбежит оттуда. У него сейчас два варианта: или бросить Авдеевку и спастись, или погибнуть в этом укрепрайоне.

Анатолий Матвийчук напомнил, что Авдеевка многие годы являлась точкой, откуда велся обстрел Донецка.

– Я полагаю, что наше движение идет с решительными целями полностью разгромить эту группировку под Авдеевкой и освободить Донецк от ударов.

ДАРЬЯ ФЕДОТОВА
10.10.23

Источник - mk.ru
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