Израильские спецслужбы: провал в работе или заговор против своего премьера? Судьба Нетаньяху, - Вл.Овчинский

06:16 11.10.2023

Израильские спецслужбы: провал в работе или заговор против своего премьера?

судьба Нетаньяху

Владимир Овчинский



В Израиле началась кампания в местных СМИ с призывами отправить премьер–министра Нетаньяху в отставку из–за провала спецслужб, допустивших атаку ХАМАС.



Кампания ожидаемая.



Но был ли это провал? Действительно ли Моссад и другие разведагентства еврейского государства не имели информации о подготовке нападения на их страну своего злейшего врага – ХАМАС?



Или это был заговор против своего премьера по команде из Вашингтона, с которым руководители израильских спецслужб "срослись пупками"?



Как? Возмутятся некоторые аналитики Ближнего Востока. Разве такое возможно? Ответим им – возможно!



Напомним, что в апреле 2023 года весь мир всколыхнула утечка секретных документов Пентагона и американских спецслужб. Эти документы касаются целого спектра проблем и многих стран.



The New York Times впервые сообщила об утечке 6 апреля 2023 года.



Фотографии по меньшей мере нескольких десятков страниц строго засекреченных документов, которые выглядели распечатанными, а затем свернутыми в пакет, были опубликованы 28 февраля и 2 марта 2023 года в Discord, популярной среди видеоигр чат-платформе. Документы были отправлены пользователем на сервер под названием "Wow Mao".



Популярность Discord резко возросла во время пандемии, и он стал центром для общения молодых людей, а также для любителей музыки, поклонников аниме и энтузиастов криптовалюты, чтобы обсудить свои увлечения в сообществах, известных как серверы. К концу 2021 года у платформы было более 150 миллионов активных пользователей в месяц.



Документы появились в сети в виде наспех сделанных фотографий листов бумаги, лежащих на чем-то вроде охотничьего журнала. Бывшие чиновники, просматривавшие материалы, говорят, что, вероятно, секретный брифинг был сложен, сложен в карман, а затем вынесен из безопасного места для фотографирования.



Как известно, расследование, начатое 7 апреля 2023 года Федеральным бюро расследований, определило источник утечки. Им оказался пилот разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии штата Массачутетс который осуществлял техническое обеспечение секретных брифингов Пентагона.



Официальные лица признали, что документы представляют собой законные разведывательные и оперативные сводки, составленные Объединенным штабом Пентагона с использованием отчетов правительственного разведывательного сообщества, но что по крайней мере один из них был изменен по сравнению с оригиналом в какой-то более поздний момент.



Седи утечек тогда особое удивление вызвали документы о ситуации в Израиле.



В оценке ЦРУ, основанной на перехватах, сообщается, что с начала до середины февраля 2023 года высшее руководство Моссада, израильского агентства по внешней разведке, призывало должностных лиц Моссада и граждан Израиля протестовать против судебных реформ, предложенных новым правительством Израиля.



9 апреля 2023 года правительство Израиля выступило с заявлением, в котором решительно отвергает содержащиеся в просочившихся документах Пентагона утверждения о том, что руководство Моссада, израильской службы внешней разведки, поощряло сотрудников агентства и израильских граждан к участию в антиправительственных протестах, потрясших страну.



Моссад и другие высокопоставленные представители министерства обороны Израиля опровергли результаты оценки.



В заявлении, опубликованном 9 апреля 2023 года канцелярией премьер-министра Израиля от имени Моссад, это утверждение охарактеризовано как "лживое и безосновательное".



Однако информация, включенная в просочившиеся документы, частично совпадает с обвинениями, выдвинутыми Яиром Нетаньяху, сыном премьер-министра. Младший Нетаньяху ( за которым, как впоследствии оказалось, постоянно следили израильские спецслужбы, выискивая "проколы" в жизни молодого человека) заявил, что за протестом стояли враждебные элементы внутри разведывательного сообщества Израиля и Государственного департамента США.



Государственный департамент США отрицал свою причастность.



В одном из секретных документов Пентагона сказано, что Израиль отклонил просьбы Украины о поставке ему более надежного оружия для противовоздушной обороны, такого как хваленая израильская система перехвата ракет "Железный купол", и исключил предоставление ему наступательного оружия.



Израиль пытался поддерживать тонкий баланс, помогая Украине в основном в гражданской сфере, избегая при этом провокаций в отношении России.



Эти секретные документы были действительно взрывные. То, о чем многие политические аналитики догадывались, в этих секретных документах сказано открытым текстом: не какой–то конфликт между правительством и судами Израиля вывели весь народ на улицы. Вывели его по поручению США израильские спецслужбы против Нетаньяху, который не передавал "Купол" Украине и сохранял партнерские отношения с президентом России Владимиром Путиным.



За прошедшие полгода с момента появления утечек Тейшеры позиция премьер министра Израиля Нетаньяху не поменялась в сторону умиротворения США. Он по-прежнему не давал киевскому режиму того оружия, которое у него просили. И он по-прежнему сохранял партнерские отношения с Владимиром Путиным.



Но к этому добавилось еще одно "преступление" перед командой Байдена: Нетаньяху сблизился с Китаем и лично с Си Цзиньпином по вопросам развития мирного процесса на Ближнем Востоке и обмена технологиями с Китаем.



Вашингтон никак не мог допустить поездки Нетаньяху в Пекин и подписание там соглашений Израиля и Китая по этим вопросам. А поездка могла состояться уже в октябре – ноябре 2023 года.



Для предвыборной компании Байдена – это крах в их конкурентной ненависти к Поднебесной.



Теперь Нетаньяху из "голубя мира" вновь превратился в "ястреба войны".



И в этом статусе он, скорее всего, сохранит свои премьерские позиции.



Что в итоге?



Такой привычный статус Нетаньяху скорее выгоден Трампу и республиканцам в целом, у которых с израильским премьером более "нежные отношения", чем у демократов.



И Украина в условиях войны самого Израиля от Нетаньяху теперь вообще вряд ли чего получит.



Так что, "провал" израильских спецслужб, нанесший небывалый имиджевый, людской и военный ущерб Израилю, для Нетаньяху может оказаться весьма полезным.