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Буря Аль-Аксы. Ближний Восток взорван? - Александр Дугин
06:19 11.10.2023

Буря Аль-Аксы
Ближний Восток взорван?
Александр Дугин

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС начало военные действия против Израиля. Были атакованы приграничные с сектором Газа израильские города и населенные пункты. Военное крыло ХАМАС заявило, что нанесло удары по более чем 50 израильским военным позициям. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС выступило с заявлением, что в ходе операции на территории Израиля захватило в плен около 35 израильских военных и поселенцев. Министр обороны Израиля заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну.

В ответ армия Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи" в Секторе Газа. Чрезвычайное положение вводится на территории всего Израиля.

Эскалация в Израиле может повлечь за собой цепную реакцию. У палестинцев в такой войне нет никаких шансов, ведь они не могут уничтожить Израиль или нанести ему существенное военное поражение.

Но и у Израиля не за что сражаться. Палестина формально это территория Израиля, которую он не контролирует и контролировать не сможет ни при каких обстоятельствах. Физически уничтожить всех палестинцев также невозможно.

Если бы мы находились в иной международной ситуации, то палестинцы могли бы рассчитывать на сострадание левого международного сообщества, но во главе США неоконсерваторы и глобалисты. Им точно не до палестинцев. Хотя и националистическая политика Израиля им не слишком близка.

Но именно цепная реакция - и прежде всего поведение исламских государств (прежде всего Ирана, Турции, Саудовской Аравии, других стран Залива и Египта) - вот что может здесь стать логическим продолжением. По крайней мере, это могли иметь в виду стратеги ХАМАСа, решившись начать конфликт.

Многополярность укрепляется, интенсивность западной гегемонии в странах коллективного Не-Запада ослабевает. Союзники Запада в исламском мире - прежде всего Турция и саудиты - не следуют автоматически за каждым приказом Вашингтона. Вот в данной ситуации исламский полюс, недавно демонстративно примкнувший к БРИКС, и пройдет свое испытание.

Конечно, конфликт может расшириться и на иные территории. Не исключено втягивание в него Ирана и "Хезболлы", а значит, потенциальный перенос военных действий на территории Ливана и Сирии. Да и в самом Израиле хватает палестинцев, которые евреев ненавидят лютой ненавистью. Все это может иметь непредсказуемые последствия.

На мой взгляд, США и глобалисты постараются сейчас все погасить, так как ничего хорошего они из дальнейшей эскалации получить не могут.

Да и еще: аналогии между сепаратизмом, иррединтизмом и т.д. в разных регионах мира более не действуют. Запад признает и территориальное единство, и право народов на сецессию всегда, когда ему это выгодно. И не признает, когда не выгодно. Никаких правил. По сути, и нам надо также к этому относиться (впрочем, мы так и относимся). Что нам выгодно, то и правильно.

В израильско-палестинском конфликте России трудно - по крайней мере пока - выбрать только одну сторону. Есть за и против в любой конфигурации. С палестинцами старые связи и они, конечно, жертвы. Но правый фланг Израиля тоже стремится проводить нейтрально-дружественную политику в отношении России. И этим он отклоняется от дикой и однозначной русофобии коллективного Запада.

Теперь многое будет зависеть от того, как будут развертываться дальнейшие события.

Да, и конечно, не следует упускать из виду эсхатологическое измерение событий. Палестинцы назвали свою операцию "Буря Аль-Аксы", то есть снова нарастает напряжение вокруг Иерусалима и мессианских (для Израиля) горизонтов возведения на Храмовой горе Третьего Храма (что невозможно без сноса мечети Аль-Акса, важной святыни мусульман). Палестинцы пытаются зажечь эсхатологическую чувствительность мусульман - как шиитов, всегда более чутких к этому, так и суннитов (ведь и им не чужды мотивы Конца Света и финальной битвы). Израиль и сионизм для мусульман - это Дадджал.

До какой степени это серьезно, скоро увидим. Но в любом случае ясно, что тот, кто игнорирует эсхатологию, тот ничего не поймет в современной большой политике. И не только на Ближнем Востоке, хотя там это нагляднее всего.

Тем временем МИД Катара заявил, что только Израиль несет ответственность за эскалацию, которая произошла из-за постоянных нарушений прав палестинцев, а в "Хезболле" заявили, что вступят в войну в случае наземной операции Израиля в Секторе Газа. А Совет безопасности Израиля одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа.

В Палестине все серьезно. И становится серьезнее и серьезнее. Важно: поддержка Ирана и Катара. Высокомерное отношение к Израилю Турции. Готовность "Хезболлы" открыть второй фронт. И самое главное длительность и масштаб войны. Один день уже много для такой ожесточенной ситуации. И если в ближайшее время все продлится, то уже тем самым расширится. Евреи в Израиле с самого начала разместились на пороховой бочке. Само государство Израиль существует благодаря векселю Мошиаха. Если он не подтвердится в критической ситуации, то рухнет не только Израиль, но много чего еще. Является ли "Буря Аль-Акса" достаточно критической? Пока не ясно. Внимание от нацистских террористов в Киеве отвлечено. Самое время нам действовать.

Может быть начало дерзкого наступления ХАМАС на Израиль и станет черным лебедем, который изменит баланс сил в глобальной игре. Все отчасти зашли в тупик, и этот взрыв снимает напряжение. 50 лет после Войны Судного Дня. Это тоже часть Войн Иеговы.

По поводу ядерного оружия Израиля. Это вообще не панацея. Применить может и применит, а море взбешенных арабов куда денется? Самое главное - США с мировым лидерством категорически не справились. СССР нет. Никто даже при желании не сможет сказать евреям и арабам - уймитесь. Левые либералы Сороса тем временем не нашли ничего лучше, чем бороться с правыми сионистами в Израиле. Так как война уже идет и в ней все гибнут, то закономерно, чтобы она касалась не только восточных славян, но и всех остальных. При этом обе силы в данном случае воюют за невозможное.

Представим, что Израиль вместе с коллективным Западом начинает масштабную войну с исламом. Но есть же Россия, Китай, Индия, БРИКС. И они точно за Западом беспрекословно следовать не будут. И будут действовать сами по себе. И везде, где тонко, там и будет рваться. После начала СВО мы знаем наверняка, где тонко у нас. И делаем выводы. Теперь черед других.

PS.Фантастическое зрелище представляет сейчас собой российская элита. В ней треть анти-сионистов, радующихся палестинскому восстанию. Треть про-сионистов, так как израильские правые терпимо относятся к Путину и СВО, ну и вообще (Кедми, основной состав шоу Соловьева). Они бросаются на амбразуру за Израиль. Треть глобалистов, которые за CFR и Байдена, но что им говорить и делать, вообще не понятно. Ведь Сорос против Израиля, а они за Сороса (приблизительно). Какая линия победит? Может быть как обычно все три одновременно.

Источник - katehon.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696994340


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