Современная глобальная сеть. Это не только Интернет (обзор)

06:21 11.10.2023 ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ



10.10.2023

Положительные и отрицательные тенденции мировых коммуникаций

Современная глобальная сеть - это не только Интернет. Она включает в себя и иные компоненты, взаимодействующие друг с другом и формирующие сложное и многогранное переплетение технологий. Некоторые из них напрямую влияют на общее состояние мировых сетей. Следует начать с рассмотрения глобальной пропускной способности. Несмотря на окончание всплеска, связанного с пандемией Covid-19, спрос на увеличение пропускной способности продолжает расти и сегодня почти во всех существующих сетях. Только в период с 2019 по 2021 год международная пропускная способность, используемая глобальными сетями, удвоилась и достигла почти 2900 Тбит/с.



Рассматривая эту тенденцию не на глобальном, а на региональном уровне, можно обнаружить, что наибольший рост спроса наблюдался на линиях, связанных с Африкой, где совокупный годовой темп роста составил 52% в период с 2017 по 2021 год. В остальных частях мира он тоже может быть охарактеризован как высокий. Например, в Латинской Америке за последние пять лет совокупный годовой темп роста составил 31%.



В этом ключе особое значение имеют поставщики контента - сети операторов связи, предоставляющие общедоступные интернет-услуги. В 2021 году крупнейшими поставщиками стали Google, Meta, Amazon и Microsoft, на долю которых пришлось 69% всей используемой международной пропускной способности. Следует отметить неравномерность распределения этой пропускной способности в зависимости от выбранного маршрута.



Поставщики контента уделяют приоритетное внимание необходимости соединения своих центров обработки данных и основных точек подключения. В том же году на долю контент-провайдеров приходилось 92% используемых мощностей на трансатлантическом маршруте и лишь 21% на маршруте Европа - Восточная Азия. Несмотря на существенные различия, увеличение спроса было отмечено на всех маршрутах. В каждом регионе в период с 2017 по 2021 год контент-провайдеры смогли увеличить пропускную способность совокупным годовым темпом не менее чем на 51%. В предыдущие годы это значение не превышало 45%.



Спрос на международную пропускную способность увеличивается почти в два раза каждые два года, что требует от компаний крупных инвестиций в существующие каналы или в создание новой инфраструктуры. Ожидается, что в период с 2022 по 2024 год в эксплуатацию будет введено новых кабелей на сумму более 10 миллиардов долларов. Цены же, напротив, продолжают снижаться в среднем на 12% в год.



Ограниченность имеющихся возможностей, неопределенность в прогнозировании темпов роста, новые компоненты в виде искусственного интеллекта и виртуальной реальности, наличие актуальных продуктовых линеек, спрос на создание новой инфраструктуры и геополитические проблемы будут являться основными факторами, влияющими на развитие рынка пропускной способности в перспективе. Уже сегодня он испытывает ряд вызовов в виде трудностей в получении от Китая разрешений на прокладку кабелей в Южно-Китайском море или падение спроса на мировом оптовом рынке из-за инвестиций крупнейших контент-провайдеров в подводные кабели.



Рассматривая актуальные процессы в интернете, стоит отметить постепенное возвращение к состоянию до пандемии COVID-19, которая привела к изменению структуры интернет-трафика и резкому росту его объема. Расширение интернет-трафика и пропускной способности оказалось разовым явлением. В последние же годы пропускная способность и рост трафика международного интернета постепенно замедляются, но все еще остаются быстрыми. Так, пропускная способность глобального интернета выросла в 2022 году на 28%, продолжая возвращаться к "нормальному состоянию". В Африке наблюдался самый быстрый рост, который в период с 2018 по 2022 год увеличивался совокупными годовыми темпами на 44%. Азия заняла второе место, где увеличение составило 35% за тот же период. Общая международная пропускная способность в настоящее время составляет 997 Тбит/с. Рост интернет-трафика снизился с 47% в 2019–2020 годах до 29% в 2021-2022 годах. Данная тенденция наблюдается во всех регионах мира. Следует отметить годовой прирост пропускной способности в различных частях мира. Наиболее высокий он наблюдается у стран Африки и Азии - 60% и 40% соответственно, в то время как в США и Канаде его не наблюдается вовсе.



Это связано, в первую очередь, с усилением конкуренции на новых рынках и снижением мировых цен у интернет-провайдеров. Среди них компаниями с наибольшим количеством подключений являются Hurricane Electric, Cogent. На перспективы развития интернета в ближайшие годы будут влиять такие факторы, как постпандемийный период с сокращением темпов роста глобального трафика, снижение мировых цен на услуги интернет-провайдеров в связи с внедрением новой инфраструктуры и усилением региональной локализации контента, развитие поставщиками облачных услуг частных сетей в обход общедоступного интернета для перехватывания доли международного трафика.



Крупнейшие-дата центры в наши дни проходят через непростой этап. Некоторые из них, включая Франкфурт, Сингапур, Амстердам и Северную Вирджинию столкнулись с беспрецедентными перебоями в расширении мощностей из-за оценок регуляторами влияния данного сектора. Украинский конфликт создал еще одно затруднение в виде глобального энергетического беспорядка, наиболее остро ощущаемого в Европе и вынуждающего операторов сетей экономить имеющиеся или искать любые возможные ресурсы. Тем не менее текущие проблемы также могут привести к модернизации современного использования центров обработки данных (например, при помощи активного внедрения серверов с жидкостным охлаждением, утилизации отработанного тепла, использования возобновляемых источников энергии, использования локальной генерации, охлаждения серой водой и т.д.).



Основными регионами, разместившими у себя рынки дата-центров, являются Азия и США. В 2022 году на них пришлось 13 из 15 крупнейших рынков мира. В Азии также находится наибольшее число центров обработки данных, готовящихся к развертыванию в ближайшем будущем. Среди основных стран, где будут открыты такие центры - Китай, Индия, США и Германия. Всего в настоящее время насчитывается 250 перспективных дата-центров. Несмотря на устоявшуюся тенденцию развивать данную инфраструктуру в конкретном регионе, такие компании, как Digital Realty, Equinix, NTT, STT, Global Switch распределяют свои инвестиции в инфраструктуру по всему миру. Собственные дата-центры есть у Meta, Microsoft, Google и Amazon.



О ресурсах, используемых современными дата-центрами, можно судить по цифрам 2022 года, когда операторы в рамках восьми крупнейших мировых рынков потребляли около 4,2 гигаватт электроэнергии. Этой мощности достаточно для выработки электроэнергии более чем для 3 миллионов домов - или, в данном случае, лишь для 400 объектов розничной торговли. Стоит отметить самых известных операторов центров обработки данных. Lumen (CenturyLink), Verizon и Zayo имеют мировую известность. Они особенно широко распространены в США и Канаде. AT&T и Cogent также пользуются популярностью в этих странах, в то время как Colt широко представлен в европейских центрах. Такие операторы, как China Telecom, Tata и NTT охватывают центры обработки данных по всей Азии и далеко за ее пределами. MTN в значительной степени сосредоточена в Африке, а Telefonica, Oi и Embratel предлагают широкие возможности подключения в странах Латинской Америки.



Стоит отметить различие в ценообразовании для рынков дата-центров в зависимости от региона. Наиболее высокие цены наблюдаются в США. В Европе же цены в 2-3 раза ниже. Общая динамика цен с 2022 года показывает свой рост. Например, в Европе и Азии он составил 15%. На перспективы данного рынка будут влиять последствия дефицита мощностей и высоких затрат на электроэнергию. Так, уже в этом год операторы ожидают инфляционные тенденции.



Отдельного внимания заслуживают возможности облачных сервисов. Главное их преимущество заключается в независимости от производительных мощностей глобального Интернета. Поэтому облачными сервисами пользуются компании, желающие расширить собственные сети и желающие найти альтернативу традиционным каналам связи. Азия занимает лидирующее место по охвату предоставляемых облачных услуг, включая в себя 75 регионов. В Европе, США и Канаде их около 50. Вместе же они составляют более 80% мировых облачных сервисов. Океания, Латинская Америка и Ближний Восток предоставляют облачные услуги для 10 регионов, Африка - для 4. С 2013 года по всему миру запускается в среднем 15 новых облачных регионов ежегодно.



Их расположение прямым образом влияет на стоимость. Регионы с самой низкой стоимостью услуг глобальной сети - это Северная Америка, Европа и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В Латинской Америке и Африке конкурирующих поставщиков услуг меньше, в результате чего цены там выше. На сегодняшний день доступность облачных сервисов распространяется на более 5000 городов по всему миру. Существует множество технологических разновидностей данной инфраструктуры: IP VPN и EVPN, MPLS и DIA. В списке ведущих поставщиков услуг глобальной сети BT, Verizon, AT& T, Lumen Orange, оперирующие IP VPN, EoMPLS, DIA и EVPN. К примеру, в Лондоне насчитывается более 80 провайдеров IP VPN, 70 - во Франкфурте и 60 - в Гонконге.



В 2015 году на рынке голосовой связи трафик международных звонков сократился впервые со времен Великой депрессии. В 2018 году падение составило 4%, в 2019 - 6%, а в 2020 - 7%. Несмотря на краткосрочный рост числа международных звонков во время пандемии COVID-19, в 2021 году вернулась прежняя негативная тенденция и сокращение снова достигло 6%. В 1990-х годах стоимость международных звонков была довольно высокой - более доллара за одну минуту. Однако, в последующее десятилетие новые участники рынка и его либерализация привели к падению цен, что позволило миллиардам людей в развивающихся странах приобрести собственные телефоны и поддерживать связь со своими семьями, родственниками и друзьями на расстоянии.



Переход к мобильным звонкам и звонкам через соцсети привел к 20-летнему буму голосового трафика, но также сделал данную отрасль уязвимой перед развитием самих социальных сетей. В период с 1983 по 2007 год совокупный годовой темп роста международного телефонного трафика составлял 15%. Однако его снижение в наши дни не должно рассматриваться как потеря у людей интереса к трансграничному общению. Данная тенденция объясняется возникновением новых способов поддержания связи, привлекающих к себе все больше пользователей. Так, конкуренцию традиционной мобильной связи сегодня составляют такие серьезные коммуникационные приложения на базе смартфонов, как WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat (Weixin), Viber, Line, KakaoTalk, FaceTime. Доходы от звонков в последние годы снижаются. Если в 2013 году они составляли 7% от общей выручки, то в 2022 году - всего 3,3%.



Подводя итоги, можно заключить, что современная глобальная сеть показывает различную динамику своего развития.



Позитивные тенденции наблюдаются в отрасли, регулирующей мировую пропускную способность сетей. Значительные инвестиции от крупнейших компаний в развитие текущей инфраструктуры, а также в прокладку новых линий оптоволокна, способствуют повышению показателей пропускной способности.

Стремление многих компаний к созданию устойчивых проектов и приложений в облачной среде привлекают все новых участников к вложению своих средств в данную технологию. Ежегодно наблюдается стабильный прирост новых облачных регионов, охватывающих все большее количество пользователей.

Развитие интернета в наши дни возвращается к более умеренным показателям. Эпоха COVID-19 уходит в прошлое, забирая с собой резкий прирост трафика. Тем не менее его повышение будет продолжаться и в дальнейшем.

Непростое время испытывают крупнейшие дата-центры. Перестройка энергетических рынков в ближайшем будущем вызовет в этой отрасли инфляционные тенденции.

Рынок международных звонков в наши дни демонстрирует неоднозначные показатели. Несмотря на ежегодное снижение международного трафика голосовой связи, появление новых способов коммуникации и снижение мировых цен делают данную отрасль общедоступной, позволяя привлечь новых пользователей из различных уголков мира. Источник - katehon.com

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