Новые Перл-Харбор и 11 сентября, - Андрей Школьников

06:27 11.10.2023

происходящий арабо-израильский конфликт все больше похож на распахнутую дверь с приглашением

Андрей Школьников

10 окт. 23



За последние 30 лет в условиях однополярного мира произошло серьезное упрощение стратегической мысли. Двухходовки стали восприниматься высоким искусством, а более сложные конструкции и планы просто перестали понимать, считая банальным везением. Когда слушаешь от экспертов-страноведов рассуждения в логике намерений, с описанием планов изучаемой ими страны на 10-15 лет, где все обязательно получится, забавно наблюдать, как меняется риторика, стоит только перевести обсуждение в логику обстоятельств. После чего оказывается: нужного времени нет, ресурсы ограничены / исчерпаны, за предыдущие годы никаких стратегических, сопоставимых успехов не было.



Особенность многоходовок – противник до последнего уверен, что реализуется его план, в ход идут все ресурсы, после чего оказывается – его выманили, подставили, заставили раскрыться. Далее инициатива переходит и оказывается, что он сам вырыл себе яму. События 11.09.2001 являются замечательным примером двухходовки, которая позволила на несколько лет заморозить процессы деградации мир-системы Pax Americana. Последние столетия англосаксы были мастерами подобных провокаций, создавая условия, что давали им право на ответный, мощный удар, уничтожение противника.



Говорить про хитрость евреев излишне, представители этого народа мастерски умеют притворяться, но наблюдая последние два дня новости из Израиля, не оставляет ощущение игры в поддавки, уж очень беззубо, бездарно и шаблонно ведут себя израильтяне. Если первые часы многое можно было списать на неожиданность, то чем дольше, тем больше вопросов. Такое впечатление, что не осталось ни одного устава или инструкции по безопасности, которые не нарушают самым идиотским образом. Последний раз подобное было в начале 2022 года, когда в Казахстане устраивали бунт. Сетевые структуры проявились и развернулись полностью, после чего их жестко и очень быстро зачистили.



Многократно говорил, что если выбор между хитрым замыслом / планом и идиотизмом, то много больше шансов на второе. Наблюдаю происходящее в Израиле и пытаюсь понять – шлимазлы повсюду или наблюдаем жертвоприношение, чтобы получить право на жесткую месть и разрубание нерешаемых в других условиях проблем. В рамках инерционного сценария перспектив у государства Израиль нет, особенно исходя из оценок ближайших 30 лет для мира Шваба и Ко (начало 2022 года).



Выбор между плохим и очень плохим – циничной двухходовкой со смертью нескольких тысяч сейчас или новый Холокост, с гибелью сотен тысяч / миллионов через 7-10 лет. Примерно эти же люди совсем недавно запускали принудительную медицину, инклюзивный капитализм и политическую экологию, в случае успеха все это обошлось бы человечеству в сотни миллионов умерших в ближайшие десятилетия.



Происходящий арабо-израильский конфликт все больше похож на распахнутую дверь с приглашением, после чего арабы начали творить такое, что Дубровка и Буденновск встают перед глазами. Какое раздолье для антисемитов, сколько экспертов на глазах теряют человеческий облик, оправдывая страданием арабского населения откровенный террор. Политическое украинство и откровенная мерзость прочно проникло в умы.



Пока ничего утверждать нельзя, есть несколько непротиворечивых версий странного поведения еврейской армии и спецслужб. Буду рад ошибиться, но вариант двухходовки: "просмотреть" действия арабов, дать им втянуться и натворить дел, получить casus belli для практически любых ответных действий, после чего жестоко ударить в ответ, переусердствовать, но остаться в своем праве на месть, усиливается. Чем дольше позволяют убивать мирное население, демонстрируя беззубость, тем больше сомнений в случайности происходящего.



Показателен будет ответный удар, если армия Израиля одномоментно обретет совершенно не демонстрируемые сейчас качества и ответ будет жестоким, рискованным, стратегически верным, сомнений станет меньше. В отношении репутации, если Израиль в порыве гнева изгонит несколько миллионов палестинцев, превратив Западный берег и сектор Газа в пустыни, сюжет "нападение на Перл-Харбор" обретет новое прочтение.



Статус войны с Палестиной и направление авианосной группировки США в восточное Средиземноморье, чтобы никто из соседей не смел мешать евреям зачищать земли, усиливает данный сюжет. В отношении авианосцев – последние годы из штатной численности в дюжину авианосцев, в море редко бывает больше двух, остальные на ремонте и компактно "защищают" Балтимор. События на бУкраине не вызывали такой поддержки, никто никуда не плыл.



Воздержусь от окончательных оценок, слишком мало прошло времени и событий-маркеров, надо подождать, уж очень демонстративно и сверхуспешно все проходит у палестинцев, они похоже сами такого не ожидали и одурели от крови. Если это двухходовка, то у Израиля есть очень хорошие шансы закрыть для себя палестино-арабский вопрос, выгнав не только палестинцев, но и лишив гражданства всех нелояльных внутренних арабов, что засветятся в текущих событиях, а соблазн показать себя высок.



И, да, происходящее является очень хорошим спусковым крючком для дестабилизации, при желании, практически любой негативный сценарий можно запустить из текущего расклада…